Snapshot Snapshot powered by AI

Από τους δρόμους της Μπαρανκίγια μέχρι τα κόκκινα χαλιά του Χόλιγουντ, η Σοφία Βεργκάρα έχει διανύσει μια εντυπωσιακή διαδρομή. Τώρα, η πόλη όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε την υποδέχθηκε για να την τιμήσει με μία από τις υψηλότερες διακρίσεις της, ενώ η ίδια αντίκρισε για πρώτη φορά από κοντά το επιβλητικό χάλκινο άγαλμα που φιλοτεχνήθηκε προς τιμήν της.

Στις 24 Νοεμβρίου, η 54χρονη πρωταγωνίστρια του «Modern Family» παρευρέθηκε σε ειδική τελετή στην Μπαρανκίγια της Κολομβίας, όπου της απονεμήθηκε το Χρυσό Μετάλλιο της Πόλης, με τον βαθμό του Ταξιάρχη.

Η διάκριση απονεμήθηκε στην ηθοποιό ως αναγνώριση της σπουδαίας διεθνούς καριέρας της, αλλά και της συμβολής της στην προβολή της Μπαρανκίγια σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στην τελετή πρωτοστάτησαν ο δήμαρχος της πόλης, Αλεχάντρο Τσαρ, και η σύζυγός του, Κάτια Νούλε, ενώ το μουσικό μέρος της εκδήλωσης ανέλαβε η βραβευμένη με Latin Grammy καλλιτέχνιδα Άρια Βέγκα.

Η Σοφία Βεργκάρα

Το γιγαντιαίο άγαλμα των έξι τόνων

Μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της επίσκεψης ήταν όταν η Σοφία Βεργκάρα αντίκρισε για πρώτη φορά από κοντά το χάλκινο ομοίωμά της, το οποίο τοποθετήθηκε στην πόλη το 2025.

Το εντυπωσιακό έργο, που φέρει την υπογραφή του Κολομβιανού γλύπτη Γίνο Μάρκες, έχει ύψος 7,3 μέτρα και βάρος έξι τόνων. Απεικονίζει τη διάσημη ηθοποιό με ένα χαρακτηριστικό φόρεμα με κορσέ, που παραπέμπει στο αναγνωρίσιμο στιλ των εμφανίσεών της.

Αν και η Βεργκάρα δεν είχε δει μέχρι σήμερα το άγαλμα από κοντά, είχε εκφράσει τη συγκίνησή της για τη δημιουργία του ήδη από τα αποκαλυπτήριά του, τον Ιούλιο του 2025.

«Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι η ιστορία μου, η δουλειά μου και τα όνειρά μου θα άφηναν ένα τόσο σημαντικό αποτύπωμα σε αυτή τη γη που τόσο αγαπώ, σέβομαι και νοσταλγώ. Ευχαριστώ την Μπαρανκίγια για όλα όσα είμαι», είχε γράψει στο Instagram.

Η ηθοποιός είχε αφιερώσει, μάλιστα, το άγαλμα στους συμπολίτες της και στους ανθρώπους που τη στήριξαν από τα πρώτα βήματα της διαδρομής της.

«Όλα όσα έχω καταφέρει τα οφείλω στη δύναμη, τη θέληση και τη χαρά που αναπνέω σε αυτόν τον τόπο. Αυτό το άγαλμα δεν είναι μόνο προς τιμήν μου, αλλά προς τιμήν των κατοίκων της Μπαρανκίγια, της οικογένειάς μου και των φίλων μου που ήταν πάντα δίπλα μου. Τους αγαπώ τόσο πολύ!», είχε προσθέσει.

Η επιστροφή στις ρίζες της

Η επίσκεψη στην Κολομβία αποτέλεσε παράλληλα μια ευκαιρία για τη Σοφία Βεργκάρα να περάσει χρόνο με αγαπημένα της πρόσωπα.

Η 54χρονη ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες και βίντεο από την παραμονή της στη γενέτειρά της, καταγράφοντας στιγμές με την οικογένεια και τους φίλους της, χορούς και γεύματα.

Μέσα από τις αναρτήσεις της ευχαρίστησε όσους βρέθηκαν στο πλευρό της για να γιορτάσουν μαζί της τη σημαντική αυτή διάκριση.

Το επόμενο μεγάλο όνειρο της Σοφίας Βεργκάρα

Παρά τις διακρίσεις και την επιτυχημένη πορεία της στην τηλεόραση, η Κολομβιανή σταρ εξακολουθεί να θέτει νέους επαγγελματικούς στόχους.

Σε συνέντευξή της το 2025, είχε αποκαλύψει ότι θα ήθελε να δοκιμάσει τις δυνάμεις της σε μια μεγάλη κινηματογραφική παραγωγή, εκφράζοντας την επιθυμία να συμμετάσχει σε κάποιο από τα δημοφιλέστερα κινηματογραφικά franchise.

«Εξετάζω ποιες ευκαιρίες υπάρχουν για εμένα. Νομίζω ότι θέλω να κάνω ταινίες. Ίσως μια μεγάλη ταινία όπως το “Dune” ή κάποιο από αυτά τα τεράστια blockbusters. Θα ήταν πολύ διασκεδαστικό. Δεν έχω κάνει ποτέ κάτι τέτοιο», είχε δηλώσει.

Στα επόμενα επαγγελματικά της σχέδια περιλαμβάνεται και η συμμετοχή της στην επερχόμενη ταινία «Thumb», της Ντιάνα Ονιούνας-Πούσιτς.

Διαβάστε επίσης