Κλήρωση Τζόκερ 26/11/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης για τα 2 εκατ. ευρώ
Δείτε τα αποτελέσματα της αποψινής κλήρωσης
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 2.000.000 εκατ. ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι: 8, 12, 19, 20, 38 και Τζόκερ το 16.
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:37 ∙ ME TO N & ME TO Σ