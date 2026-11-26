Snapshot Snapshot powered by AI

«Και να μην ήταν φίλος μου ο Γιάννης Κουρτάκης, υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας», τονίζει ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σε μακροσκελή του ανάρτηση με αφορμή τη σύλληψη του εκδότη για τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Ο υπουργός καταγγέλει «ανθρωποφαγία», αφήνοντας αιχμές κατά κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ο ίδιος αναφέρει πως «προεξοφλούν την ενοχή του (σ.σ. του Γιάννη Κουρτάκη) διότι θέλουν να πλήξουν τον ίδιο. Εκφράζει δε τη βεβαιότητα ότι ο Γιάννης Κουρτάκης θα αθωωθει και θέτει ερωτήματα για την τεκμηρίωση του εντάλματος σύλληψης.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«O Γιάννης Κουρτάκης είναι φίλος μου εδώ και πολλά χρόνια και είμαι απολύτως βέβαιος ότι στο τέλος θα αθωωθεί από όλες αυτές τις κατηγορίες εναντίον του. Αλλά και φίλος μου να μήν ήταν, το τεκμήριο της αθωότητας το έχουν στον Δυτικό Κόσμο άπαντες.

Το γράφω, διότι είδα δυστυχώς πάλι ανακοινώσεις κομμάτων που προεξοφλούν την ενοχή του, μόνο και μόνο διότι θέλουν να πλήξουν εμάς και ειδικά εμένα. Ως προς τις κατηγορίες αυτές καθαυτές θα απολογηθεί ο ίδιος ο κατηγορούμενος και θα αποφασίσουν για την ποινική του αντιμετώπιση οι αρμόδιες Δικαστικές Αρχές τις οποίες εμπιστεύομαι απολύτως.

Αλλά έχω ορισμένα εύλογα ερωτήματα ως προς το ένταλμα σύλληψης. Κατά το νόμο για να γίνει προληπτική σύλληψη ο νόμος απαιτεί σοβαρές ενδείξεις, βασισμένες σε συγκεκριμένα περιστατικά, ότι ο κατηγορούμενος έχει σχεδιάσει είτε τη φυγή του είτε την τέλεση άλλων σοβαρών εγκλημάτων. Τα περιστατικά αυτά πρέπει να αναγράφονται στο ίδιο το ένταλμα.

Με συγχωρείτε αλλά ο κ. Κουρτάκης ερευνάται για το λεγόμενο «σκάνδαλο» με τα πράσινα σπιτάκια ανακύκλωσης εδώ και πολλούς μήνες, εάν ήθελε να φύγει ή να τελέσει άλλα αδικήματα ή να καταστρέψει ενδεχόμενα πειστήρια δεν θα το είχε κάνει όλο αυτό το διάστημα;

Πραγματικά θέλω να μάθω πώς νομικά τεκμηριώνεται η συγκεκριμένη σημερινή εισαγγελική απόφαση. Και μήν χαίρονται κάποιοι ανόητοι με την σημερινή εξέλιξη, διότι η προστασία από την Δικαστική Αυθαιρεσία είναι μεγάλη κατάκτηση του Δυτικού Πολιτισμού ήδη από τον Διαφωτισμό. Περισσότερα για την υπόθεση αυτή θα πω αφού αποφασίσουν επί της σύλληψης οι αρμόδιες Αρχές τις οποίες σέβομαι.

Αναρτώ εδώ την ανακοίνωση του ίδιου, διότι την μέρα της ανθρωποφαγίας θα πρέπει να ακούμε και την γνώμη του κατηγορουμένου αλλιώς θα γίνουμε ζούγκλα» καταλήγει παραπέμποντας σε σχετικό δημοσίευμα.

Διαβάστε επίσης