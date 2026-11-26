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Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες αναφορικά με τη δολοφονία του 24χρονου Βούλγαρου από τον εργοδότη του στη Δράμα.

Στο μεταξύ σύμφωνα με το thestival.gr, ελεύθερος αφέθηκε με προφορική εντολή εισαγγελέα ο 22χρονος ο οποίος διώκεται με το πλημμέλημα της υπόθαλψης εγκληματία. Μετά το πέρας του αυτοφώρου δεν τελούνταν κακουργηματικό αδίκημα στην εμπλοκή του στην υπόθεση και με προφορική εντολή και αναμένεται να οριστεί δικάσιμος για την πλημμεληματική δίωξη. Στο Δικαστικό Μέγαρο Δράμας αναμένεται από ώρα σε ώρα ο 50χρονος κτηνοτρόφος, καθ ομολογία δράστης.

Νέες λεπτομέρειες για δράστη και θύμα

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες από τα τοπικά μέσα, οι δυο τους ήταν κουμπάροι κι όπως φέρεται να υποστήριξε στην ομολογία του ο 50χρονος κτηνοτρόφος ήταν κι εραστές με τον νεαρό αλλοδαπό τον οποίο σκότωσε με καραμπίνα στο Κάτω Νευροκόπι Δράμας.

Ο 50χρονος καθ' ομολογίαν δολοφόνος, είχε βαφτίσει τα δύο παιδιά του νεαρού, με τους δύο άνδρες να συνδέονται τόσο με προσωπική όσο και με επαγγελματική σχέση, καθώς ο δράστης ήταν κι εργοδότης του θύματος.

Συγγενείς του θύματος έχουν σπεύσει στο Νευροκόπι

Δεκάδες συγγενείς και φίλοι του δολοφονημένου Βούλγαρου έχουν περάσει τα σύνορα από το γειτονικό χωριό στο οποίο διαμένουν (σ.σ.: απέχει περίπου 10 χιλιόμετρα) κι έχουν μεταβεί στο Νευροκόπι, εκεί που εντοπίστηκε η σορός του συγγενή τους. Οι συγκεντρωμένοι ζητούν δικαίωση για τον νεαρό, που δολοφονήθηκε από τον 50χρονο εργοδότη του, ενώ υπάρχει κι έντονη αστυνομική παρουσία στην περιοχή, καθώς η οργή των Βούλγαρων ξεχειλίζει.

Τι είπε στους αστυνομικούς

Σύμφωνα με την ομολογία του, το περασμένο Σάββατο (21/11) πυροβόλησε και σκότωσε τον 24χρονο μέσα στο μαντρί του και στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας το δικό του αυτοκίνητο, μετέφερε τη σορό σε χωράφι, όπου την έθαψε, επιχειρώντας να εξαφανίσει τα ίχνη του εγκλήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 50χρονος υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι διατηρούσε ερωτική σχέση με τον 24χρονο και ότι οι μεταξύ τους σχέσεις είχαν διαταραχθεί εξαιτίας οικονομικών διαφορών, καθώς, όπως ισχυρίστηκε, ο νεαρός τού ζητούσε συνεχώς χρήματα. Ο 24χρονος, ο οποίος διέμενε μόνιμα στη Βουλγαρία και ήταν πατέρας δύο παιδιών, είχε επιστρέψει στη Δράμα έτσι ώστε να διευθετήσει οικονομικές εκκρεμότητες με τον κτηνοτρόφο.

Ο ρόλος του ανιψιού του 50χρονου

Μετά τη δολοφονία, ο 50χρονος φέρεται να οδήγησε το όχημα του θύματος και να το εγκατέλειψε στο σημείο όπου εντοπίστηκε από τις Αρχές, στο χωριό Περιθώρι. Στη συνέχεια ζήτησε από τον 23χρονο ανιψιό του να μεταβεί στο Κάτω Νευροκόπι και να τον παραλάβει, προκειμένου να επιστρέψει στο Περιθώρι.

Για την υπόθεση συνελήφθη και ο ανιψιός του, ο οποίος κατηγορείται για συνέργεια, ενώ δεν έχει αποσαφηνιστεί αν γνώριζε ότι είχε προηγηθεί η δολοφονία του άτυχου νεαρού.

Οι αντιφάσεις του κτηνοτρόφου, κυρίως αναφορικά με την καραμπίνα που χρησιμοποίησε και στη συνέχεια πέταξε σε ποτάμι, φαίνεται πως έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Τελικά, ο 50χρονος ομολόγησε και υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο όπου είχε θάψει τη σορό του 24χρονου.

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