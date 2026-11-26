Snapshot Snapshot powered by AI

Υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία στον Νότιο Τομέα Αθηνών στις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα είναι η Μαίρη Μηλιαρέση, η οποία τελεί αντιδήμαρχος Προστασίας Αδέσποτων Ζώων και Διαχείρισης Ζώων Συντροφιάς του Δήμου Γλυφάδας.

Η κ. Μηλιαρέση εξέφρασε τη βαθιά της συγκίνηση και ευγνωμοσύνη για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό της, υπογραμμίζοντας πως εκλαμβάνει αυτή την πρόταση που δέχτηκε από το γραφείο του Πρωθυπουργού, ως μια ουσιαστική αναγνώριση του πολύχρονου και καθημερινού της αγώνα για την προστασία των αδέσποτων ζώων στη Γλυφάδα και ευρύτερα. Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα πως η εξέλιξη αυτή θα αποτελέσει εφαλτήριο για ακόμη μεγαλύτερη και πιο έμπρακτη στήριξη στα ζώα που έχουν ανάγκη.

Αναλυτικά, στην ανάρτησή της η Μαίρη Μηλιαρέση αναφέρει: «Η πρόταση που μου έγινε από το γραφείο του Πρωθυπουργού να είμαι υποψήφια στα νότια προάστια με συγκίνησε πολύ και με τιμά ιδιαίτερα.

Είναι όμορφο να νιώθεις ότι σε εκτιμούν ως άνθρωπο και ότι εκτιμάται η προσπάθειά σου. Για μένα, η αναγνώριση του αγώνα για τα αδέσποτα της Γλυφάδας και για τα ζώα γενικότερα έχει ξεχωριστή αξία.

Είναι ένα κομμάτι της ζωής μου στο οποίο δίνω καθημερινά την καρδιά μου, μαζί με ανθρώπους που νοιάζονται και προσφέρουν. Χαίρομαι που αυτή η προσπάθεια βρίσκει ανταπόκριση. Ελπίζω, πάνω απ’ όλα, να φέρει ουσιαστική στήριξη για τα αδέσποτα που μας έχουν ανάγκη.

Μέσα από την καρδιά μου, ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη και γι’ αυτή τη μεγάλη τιμή».

Διαβάστε επίσης