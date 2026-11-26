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Κάθε απόγευμα, από τις 19.00 έως τις 20.45, τα κεντρικά δελτία ειδήσεων των καναλιών πέφτουν στην αρένα και τα μηχανάκια της Nielsen καταγράφουν νικητές και ηττημένους της τηλεθέασης.

Χαρακτηριστικά, χθες Τετάρτη, το δελτίο του ALPHA με τον Αντώνη Σρόιτερ βρέθηκε στο 16,4% του συνόλου και στο 15,4% του δυναμικού κοινού. Στη μάχη των 19.00 έπεσε και το δελτίο του ΑΝΤ1, με τον Νίκο Χατζηνικολάου, που δεν ξεπέρασε το 7,2% στο σύνολο και το 5,7% στο δυναμικό κοινό. Την ίδια ώρα, οι ειδήσεις του OPEN με την Εύα Αντωνοπούλου σημείωσαν 8,3% και 5,6%.

Από τις 19.45 έως τις 20.45, το κεντρικό δελτίο του MEGA κατέγραψε 12,9% στο σύνολο και 9,6% στους τηλεθεατές 18-54. Η Μάρα Ζαχαρέα, στο STAR, κατέκτησε το 12,9% του συνόλου και το 9,6% του δυναμικού κοινού. Στο μέτωπο του ΣΚΑΪ, το δελτίο σημείωσε 10,8% στο σύνολο και 8,8% στο δυναμικό κοινό.

Όσον αφορά στο κεντρικό δελτίο της ΕΡΤ, που προβάλλεται στις 18.00; Έκανε χθες 5,6% και 5,7% αντίστοιχα.

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