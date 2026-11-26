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Σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης σε σχολείο κοντά στο κέντρο της Πάτρας, όταν δύο μαθήτριες ηλικίας 14 και 15 ετών διαπληκτίστηκαν και στη συνέχεια ήρθαν στα χέρια, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, το επεισόδιο ξεκίνησε μέσα στη σχολική αίθουσα ή κατά την έξοδο από αυτήν. Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, οι δύο ανήλικες φέρεται να διαπληκτίστηκαν, ωστόσο η ένταση γρήγορα κλιμακώθηκε και η αντιπαράθεση κατέληξε σε σωματική συμπλοκή σε χώρο εκτός της σχολικής μονάδας.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου φέρεται να υπήρξαν μπουνιές, κλωτσιές και γρατζουνιές, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η μεταφορά και των δύο μαθητριών στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας, προκειμένου να υποβληθούν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Οι δύο μαθήτριες αναμένεται να εξεταστούν και από ιατροδικαστή, ενώ, εφόσον ολοκληρωθεί ο απαραίτητος έλεγχος, αναμένεται να λάβουν εξιτήριο. Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η υπόθεση αναμένεται να πάρει και τον δρόμο της Δικαιοσύνης καθώς ο ένας γονιός πήγε άμεσα στον Εισαγγελέα.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά συμβάντων βίας μεταξύ ανηλίκων σε σχολικούς χώρους της Πάτρας, επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας των μαθητών και της αντιμετώπισης των συγκρούσεων μέσα στο σχολικό περιβάλλον.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει:

Συνελήφθησαν δυο ανήλικα κορίτσια για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων

Οι ανήλικες ενεπλάκησαν σε μεταξύ τους επεισόδιο και διακομίσθησαν σε Νοσοκομείο της Πάτρας

Συνελήφθησαν, χθες, στην Πάτρα, από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, δυο ανήλικες, ηλικίας 15 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων.

Παράλληλα, συνελήφθησαν δυο γονείς των ανήλικων κοριτσιών για παραμέληση της εποπτείας τους.

Ειδικότερα, χθες το μεσημέρι, οι δυο ανήλικες βρισκόμενες έξω από σχολικό συγκρότημα, ενεπλάκησαν σε μεταξύ τους επεισόδιο σωματικής βίας, με αποτέλεσμα να υποστούν αμφότερες σωματικές βλάβες και να διακομισθούν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Πάτρας για εξετάσεις, όπου παραμένουν νοσηλευόμενες.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ παραγγέλθηκε η ιατροδικαστική εξέταση των δυο ανηλίκων.