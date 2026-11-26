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Σε εξέλιξη παραμένει το θρίλερ που εκτυλίσσεται από χθες το βράδυ στην Πάτρα, μετά τον εντοπισμό οστών σε κάδο απορριμμάτων στη συμβολή των οδών Κορίνθου και Μιαούλη.

Τα οστά εντόπισε γυναίκα και αμέσως οι αστυνομικοί που έφθασαν στο σημείο απέκλεισαν την περιοχή.

Σύμφωνα με το tempo24.gr, ήδη τα ευρήματα έχουν αποσταλεί στην Αθήνα για να γίνει έλεγχος DNA, ώστε να βρεθεί σε ποιον ανήκουν τα οστά, που φέρεται να είναι τουλάχιστον 30 ετών.

Η προέλευση των ευρημάτων αποτελεί το βασικό ζητούμενο της έρευνας, ενώ αναμένονται οι απαραίτητες εξετάσεις για να δοθούν απαντήσεις.

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