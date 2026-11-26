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Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έμπολα στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ξεπερνάει τα 12.000, έδειξαν σήμερα κυβερνητικά στοιχεία καθώς οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να αγωνίζονται να θέσουν υπό έλεγχο τη δεύτερη μεγαλύτερη επιδημία Έμπολα που έχει καταγραφεί παγκοσμίως μέχρι σήμερα και τη μεγαλύτερη στην ιστορία της χώρας.

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα είναι 12.021, ενώ 5.904 άνθρωποι έχουν πεθάνει, όπως προκύπτει από τα στοιχεία.

Η επιδημία ξεκίνησε τον Μάιο του 2026 στην επαρχία Ιτούρι του βορειοανατολικού Κονγκό, οφείλεται στο σπάνιο στέλεχος Bundibugyo και έκτοτε έχει εξαπλωθεί σε οκτώ από τις 26 επαρχίες της χώρας.

Δεν υπάρχουν εγκεκριμένες θεραπείες ή εμβόλια γι΄αυτό το στέλεχος του ιού. Η καθυστερημένη ανίχνευση, οι συγκρούσεις και η πίεση στις υπηρεσίες υγείας έχουν οδηγήσει σε ταχύτερη εξάπλωση σε σχέση με προηγούμενες εξάρσεις του ιού.

Η παρούσα επιδημία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη και η πιο φονική που έχει καταγραφεί έπειτα από εκείνη που είχε σημειωθεί την περίοδο 2014-2016 στη Δυτική Αφρική από την οποία είχαν μολυνθεί περισσότεροι από 28.600 άνθρωποι και είχαν χάσει τη ζωή τους 11.000.

Ακόμη δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο καθώς μόνο 15% των νέων κρουσμάτων προέρχονται από επαφές που είναι γνωστές στις υγειονομικές αρχές, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασαν νωρίτερα μέσα στον μήνα τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων της Αφρικής.

Αυτό σημαίνει ότι πολλές αλυσίδες μετάδοσης του ιού συνεχίζουν να είναι άγνωστες.

Ανάλυση δορυφορικών εικόνων από το Reuters διαπίστωσε ότι ο επίσημος απολογισμός των νεκρών ενδέχεται να είναι σε μεγάλο βαθμό υποτιμημένος σε δύο από τις περιοχές του Κονγκό που έχουν πληγεί περισσότερο.