Μια διαφορετική ιδέα για τη ζωή μετά τη συνταξιοδότηση είχε μια 70χρονη γυναίκα από το Τέξας των ΗΠΑ, η οποία αποφάσισε να επενδύσει τις οικονομίες της για να δημιουργήσει μια κοινότητα κατοικιών αποκλειστικά για γυναίκες. Αυτό που ξεκίνησε ως ένα προσωπικό εγχείρημα για την εξασφάλιση ενός συμπληρωματικού εισοδήματος εξελίχθηκε σε έναν χώρο όπου οι ένοικοι δεν μοιράζονται μόνο τα έξοδα διαμονής, αλλά και την καθημερινότητά τους.

Η Ρόμπιν Γέριεν αγόρασε το 2022 μια έκταση πέντε στρεμμάτων στο Κάμπι του Τέξας, περίπου μία ώρα ανατολικά του Ντάλας, και δημιούργησε το The Bird's Nest, μια κοινότητα μικροσκοπικών κατοικιών (tiny homes). Για την αγορά και την ανάπτυξη της έκτασης διέθεσε συνολικά περίπου 185.000 δολάρια, εκ των οποίων τα 150.000 προήλθαν από τις αποταμιεύσεις της για τη σύνταξη. Σήμερα, το εγχείρημα έχει αποκτήσει τη δική του δυναμική, καθώς εκατοντάδες γυναίκες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να γίνουν κάτοικοι της κοινότητας.

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