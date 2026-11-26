Ο Μαρκ Ντέιβιντσον, συνταξιούχος μηχανικός αεροδιαστημικής, εξέδωσε ένα βιβλίο το 2014 στο οποίο παραθέτει τέσσερα γεγονότα που πιστεύει ότι οδηγούν στο τέλος του κόσμου. Μιλώντας στη Daily Mail, δήλωσε ότι πιστεύει πως ο πόλεμος που εμπλέκει το Ιράν και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ που συνέβη τον περασμένο Μάρτιο, υποδηλώνουν ότι το δεύτερο από αυτά τα γεγονότα έχει ξεκινήσει: «Βρισκόμαστε ακριβώς στο χείλος αυτή τη στιγμή»

Το βιβλίο, με τίτλο «Daniel Revisited: Discovering the Four Mideast Signs Leading to the Antichrist», συγκρίνει την παγκόσμια ιστορία με εδάφια από τον Δανιήλ 7, τον Δανιήλ 8 και την Αποκάλυψη 6. Ο Ντέιβιντσον ερμηνεύει και τα τρία κείμενα ως περιγραφή μιας ενιαίας αλληλουχίας από διαφορετικές οπτικές γωνίες και λέει ότι κάθε στάδιο θα μπορούσε να φτάσει μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια.

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