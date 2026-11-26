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Αναστάτωση λίγο πριν τη σέντρα της αναμέτρησης Μπεσίκτας-Χαποέλ Μπερ Σεβά, καθώς κευρανός χτύπησε το αεροπλάνο που μετέφερε την τουρκική ομάδα προς το Μπατούμι της Γεωργίας.

Ο αγώνας είχε ήδη μεταφερθεί εκτός Τουρκίας, λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια, εν μέσω πολιτικών εντάσεων στην Κωνσταντινούπολη εξαιτίας της σύγκρουσης του Ισραήλ με την Παλαιστίνη. Ωστόσο, η ταλαιπωρία δεν σταμάτησε εκεί, καθώς το αεροπλάνο χτυπήθηκε από κεραυνό και αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία, προσγειωνόμενο στη Ριζούντα της Τουρκίας.

Το αεροσκάφος αντιμετώπισε «ισχυρές αναταράξεις» πριν από την προσγείωση, ενώ σύμφωνα με ρεπορτάζ του τουρκικού τηλεοπτικού σταθμού TRT Sport, οι άνθρωποι της Μπεσίκτας ανέφεραν:

«Οι αξιωματούχοι της Μπεσίκτας δήλωσαν ότι κεραυνός χτύπησε το αεροπλάνο που μετέφερε την αποστολή της ομάδας και ότι οι επιβάτες βίωσαν ισχυρές αναταράξεις. Ήταν μια πολύ δύσκολη πτήση».

Σε ανακοίνωσή της, η ομάδα επιβεβαίωσε τα επόμενα βήματα για τη μετάβαση στο Μπατούμι:

«Το αεροπλάνο που μετέφερε την αποστολή μας στο Μπατούμι της Γεωργίας, για τον αγώνα του UEFA Europa League με τη Χαποέλ Μπερ Σεβά, προσγειώθηκε στη Ριζούντα λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών στο Μπατούμι.

Η αποστολή μας θα μεταβεί στο Μπατούμι οδικώς».

Η οδική διαδρομή, η οποία είναι περίπου 100 χιλιόμετρα, εκτιμάται ότι θα διαρκέσει γύρω στις δύο ώρες.

Η Μπεσίκτας είναι τυπικά η γηπεδούχος ομάδα, με την UEFA να ανακοινώνει τον προηγούμενο μήνα τη μεταφορά της αναμέτρησης, έπειτα από σειρά διαδηλώσεων στην Κωνσταντινούπολη. Τούρκοι πολίτες εξέφρασαν την αντίθεσή τους στο ισραηλινό καθεστώς, με φόντο τη σύγκρουση στη Γάζα.

Η ανακοίνωση της UEFA ανέφερε:

«Η UEFA ενημερώθηκε από τις τουρκικές αρχές ότι, για λόγους ασφάλειας, ο αγώνας της 5ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Europa League μεταξύ της Μπεσίκτας (Τουρκία) και της Χαποέλ Μπερ Σεβά (Ισραήλ) δεν μπορεί να διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη.

Έπειτα από διαβουλεύσεις με τους αρμόδιους φορείς, ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Στάδιο Μπατούμι, στο Μπατούμι της Γεωργίας, την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, παρουσία θεατών. Η ώρα έναρξης παραμένει αμετάβλητη, στις 18:45 ώρα Κεντρικής Ευρώπης».