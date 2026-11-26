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Η αιφνίδια στρατοσφαιρική θέρμανση που συγκλόνισε τον πολικό στρόβιλο στις αρχές Νοεμβρίου άφησε βαθύ αποτύπωμα στην ατμοσφαιρική αρχιτεκτονική του Βορείου Ημισφαιρίου, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά πώς οι διαταραχές της στρατόσφαιρας μπορούν να αναδιοργανώσουν την τροποσφαιρική κυκλοφορία μέσα σε λίγες εβδομάδες, όταν η κατακόρυφη σύζευξη καταφέρνει να φτάσει έως τα χαμηλότερα υψόμετρα.

Έπειτα από μια μακρά σειρά χειμώνων στους οποίους οι ψυχρές εισβολές ευνοούσαν συχνότερα την Ανατολική Ασία ή τη Βόρεια Αμερική, αφήνοντας την Ευρώπη στο περιθώριο των εκτεταμένων ψυχρών κυμάτων —με ελάχιστες εξαιρέσεις όπως τα τέλη του χειμώνα του 2018— το ξεκίνημα της ψυχρής περιόδου 2026/2027 παρουσιάζει ένα πολύ διαφορετικό και δυνητικά πιο δυναμικό σενάριο για την ευρωπαϊκή ήπειρο.

Ο Πολικός Στρόβιλος παραμένει διαταραγμένος

Το επεισόδιο των αρχών Νοεμβρίου έχει πλέον εξαντλήσει την πιο οξεία φάση του και ο πολικός στρόβιλος προσπαθεί να αναδιοργανωθεί, χωρίς ωστόσο να αποκτά συμπαγές και κυκλικό σχήμα.

Παραμένει εκτεθειμένος σε επαναλαμβανόμενες επιμηκύνσεις (stretching) και σε μια ημισφαιρική κυκλοφορία που ευνοεί την άνοδο των γεωδυναμικών υψών προς τα μεγάλα γεωγραφικά πλάτη του Βορείου Ατλαντικού και της Γροιλανδίας.

Εμποδισμός της Γροιλανδίας, Αρνητικοί Δείκτες AO και NAO

Η καρδιά της αναμενόμενης αλλαγής μεταξύ τέλους Νοεμβρίου και αρχών Δεκεμβρίου βρίσκεται ακριβώς στη σταδιακή εξέλιξη των πεδίων πίεσης καθ' ύψος και στην επιφάνεια γύρω από τη Γροιλανδία, την Ισλανδία και τους βόρειους τομείς του Ατλαντικού και της Αρκτικής.

Εκεί, η αύξηση των γεωδυναμικών υψών και της πίεσης ωθεί τόσο τον Αρκτικό δείκτη (AO) όσο και τον δείκτη Βορείου Ατλαντικού (NAO) σε αρνητική φάση.

Όταν ο εμποδισμός της Γροιλανδίας εδραιώνεται και οι υψηλές πιέσεις επεκτείνονται προς τα βόρεια πλάτη, η έντονη ζωνική ροή —τυπική των θετικών φάσεων του NAO— παρεμποδίζεται και εκτρέπεται, ανοίγοντας τον δρόμο για νοτιότερους αυλώνες πάνω από την Ευρώπη και για βόρεια-βορειοανατολικά ρεύματα ικανά να μεταφέρουν ψυχρότερες αέριες μάζες προς την καρδιά της ηπείρου.

Στην αρχική φάση, αυτή η διάταξη ευνοεί κανονικές ή κάτω από τα κανονικά επίπεδα θερμοκρασίες κυρίως στη Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ στον νότιο τομέα και τη λεκάνη της Μεσογείου γίνονται ακόμη αισθητές ηπιότερες επιρροές. Ωστόσο, όσο περνούν οι ημέρες, η βαρομετρική αρχιτεκτονική δείχνει προδιατεθειμένη να ωθήσει την ψύξη νοτιότερα προς τις αρχές Δεκεμβρίου.

Οι συνέπειες για την Ελλάδα και την Ανατολική Μεσόγειο

Για τη λεκάνη της Μεσογείου και ειδικότερα για την Ελλάδα, η μετάβαση από μια σχετικά ήπια ή μεταβατική κυκλοφορία σε μια φάση πιο εκτεθειμένη σε ψυχρά ρεύματα βόρειας ή βορειοανατολικής προέλευσης αποτελεί πάντοτε μια λεπτή ισορροπία.

Οι ελληνικές θάλασσες (Αιγαίο και Ιόνιο), διατηρώντας ακόμη σημαντικά αποθέματα θερμότητας από το καλοκαίρι και το φθινόπωρο, αλληλεπιδρούν έντονα με τον ψυχρό αέρα που κατέρχεται από τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη, ευνοώντας τη δημιουργία βαρομετρικών χαμηλών και φαινομένων σύγκλισης.

Κατά τις πρώτες ημέρες αυτής της εξέλιξης, ενώ συνθήκες ευνοϊκές για νέες χιονοπτώσεις επιστρέφουν στα ορεινά της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης, ο ελλαδικός χώρος ενδέχεται να βιώσει αρχικά πιο άστατες ή σχετικά ήπιες φάσεις, προτού η ψύξη καταφέρει να διεισδύσει πιο αποφασιστικά μέσω της Βαλκανικής χερσονήσου. Ακόμη και στη δεύτερη εβδομάδα του εξεταζόμενου διαστήματος, παραμένουν σημαντικές περιφερειακές διαφοροποιήσεις:

Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα: Πιο άμεσα εκτεθειμένες στην κάθοδο ψυχρών ηπειρωτικών μαζών από τα βορειοανατολικά, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και αυξημένες πιθανότητες για χιονοπτώσεις στα ορεινά (οροσειρά της Πίνδου, Ροδόπη) και ενδεχομένως σε ημιορεινές περιοχές.

Πιο άμεσα εκτεθειμένες στην κάθοδο ψυχρών ηπειρωτικών μαζών από τα βορειοανατολικά, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και αυξημένες πιθανότητες για χιονοπτώσεις στα ορεινά (οροσειρά της Πίνδου, Ροδόπη) και ενδεχομένως σε ημιορεινές περιοχές. Νότια Ελλάδα και Νησιωτικό Αιγαίο: Επηρεάζονται με χρονική υστέρηση και ηπιότερη ένταση, με ενίσχυση των βόρειων ανέμων (βοριάδες) και τοπικές βροχές ή καταιγίδες καθώς οι ψυχρές αέριες μάζες συναντούν τα θερμότερα θαλάσσια ύδατα.

Πράγματι, τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν ότι ενώ σε μια ενδιάμεση φάση το ψύχος τείνει να επεκταθεί στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης (με εξαίρεση την Ιβηρική Χερσόνησο όπου αναπτύσσεται αντικυκλωνική έξαρση), την επόμενη εβδομάδα το κέντρο βάρους της ψύξης ενδέχεται να μετατοπιστεί περισσότερο προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και τη Δυτική Ρωσία.

Αυτή ακριβώς η μετατόπιση διατηρεί την Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια σε τροχιά ψυχρότερων κατεβασιών σε σχέση με τη Δυτική Ευρώπη.

Σύγκριση με τους χειμώνες 2009–2010 και ο ρόλος του δείκτη NAO

Αυτό το σενάριο έφερε στο προσκήνιο τη σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2009 και τον χειμώνα του 2010, περιόδους που έμειναν στην κλιματική μνήμη ακριβώς λόγω της έντονης αρνητικότητας του δείκτη Βορείου Ατλαντικού (NAO) και του εκτεταμένου ψύχους σε μεγάλα τμήματα της βόρειας Ευρασίας και της Ευρώπης μετά από φθινοπωρινή στρατοσφαιρική θέρμανση.

Η σύνδεση μεταξύ του επεισοδίου των αρχών Νοεμβρίου, της επακόλουθης εμφάνισης του εμποδισμού της Γροιλανδίας και της επέκτασης της ψύξης από τη Βόρεια Ευρώπη προς τη Δυτική Σιβηρία και τις κεντροανατολικές περιοχές της Ευρώπης καθιστά κατανοητό το ενδιαφέρον για αυτή την ιστορική αναλογία.

Ωστόσο, μια ιστορική αναλογία δεν πρέπει ποτέ να εκλαμβάνεται ως ακριβές φωτοαντίγραφο του παρελθόντος.

Η ατμόσφαιρα συνδυάζει διαφορετικές αρχικές συνθήκες σε κάθε εποχή: από το έλλειμμα θαλάσσιου πάγου στους ατλαντικούς τομείς της Αρκτικής και στις θάλασσες Μπάρεντς και Κάρα, μέχρι την παρουσία ενός πολύ ισχυρού φαινομένου El Niño στον ισημερινό Ειρηνικό και ένα επιφανειακό θερμικό μοτίβο στον Βόρειο Ατλαντικό που θυμίζει διάταξη «τριπόλου» (tripole), ευνοϊκή για αρνητική φάση του NAO.

Διαφορές από τους χειμώνες 2012 και 2015: Γιατί η Γροιλανδία αλλάζει το τοπίο

Ακόμη και η σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2015 —που συχνά αναφέρεται όταν συζητούνται έντονα επεισόδια El Niño— δείχνει ουσιαστικές διαφορές σε σχέση με την τρέχουσα κατάσταση.

Τότε ο πολικός στρόβιλος παρέμεινε ισχυρός και συμπαγής, με θετικούς δείκτες και ήπιες θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρασίας, ενώ σήμερα η στρατοσφαιρική και τροποσφαιρική εικόνα εμφανίζεται πολύ πιο διαταραγμένη και προσανατολισμένη σε εμποδισμό στα μεγάλα γεωγραφικά πλάτη.

Ταυτόχρονα, η σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2012, κατά τον οποίο το ψύχος περιορίστηκε περισσότερο στη Σκανδιναβία και τις χώρες της Βαλτικής, αναδεικνύει πόσο πολύ μπορεί να αλλάξει ο ευρωπαϊκός αντίκτυπος ανάλογα με την ακριβή θέση των πλανητικών κυμάτων.

Για την Ελλάδα ειδικότερα, η τελική ισορροπία μεταξύ της προέλασης ψυχρού ηπειρωτικού αέρα και της αντίστασης ηπιότερων νοτίων ρευμάτων θα εξαρτηθεί από την τροχιά των βαρομετρικών χαμηλών στην ανώτερη ατμόσφαιρα και από την ικανότητα της ψυχρής ροής να υπερκεράσει τους ορεινούς όγκους της Βαλκανικής.

Προοπτικές για τον Δεκέμβριο 2026 και αξιοπιστία των εποχικών προβλέψεων

Κοιτάζοντας προς το ευρύτερο χρονικό ορίζοντα των πρώτων εβδομάδων του Δεκεμβρίου, η ευρωπαϊκή δυναμική παραμένει στενά συνδεδεμένη με τη συμπεριφορά του πολικού στροβίλου, τις ταλαντώσεις της κυματικής δραστηριότητας μεταξύ τροπόσφαιρας και στρατόσφαιρας και την ένταση μεταξύ φάσεων επιμηκυμένου στροβίλου και τοπικών θερμάνσεων, όπως η Καναδική Θέρμανση (Canadian Warming).

Παρόλο που ορισμένες μηνιαίες προβλέψεις, όπως αυτές του συστήματος CFS (Climate Forecast System), δείχνουν για τον Δεκέμβριο ένα μοτίβο με υψηλές πιέσεις μεταξύ κόλπου Χάντσον, Γροιλανδίας, Σκανδιναβίας και θαλασσών Μπάρεντς-Κάρα και χαμηλές πιέσεις πάνω από την Ευρώπη, η αξιοπιστία αυτών των μηνιαίων μέσων όρων παραμένει περιορισμένη και δεν αποκλείει απότομες εναλλαγές του καιρού από εβδομάδα σε εβδομάδα.

Για τον λόγο αυτό, η παρακολούθηση της εξέλιξης του εμποδισμού της Γροιλανδίας, της σταθερότητας των ψυχρών ρευμάτων πάνω από την Ανατολική Ευρώπη και της συμπεριφοράς της Μεσογείου μέσω καθημερινών αναλύσεων και υποσεναρίων (ensembles) παραμένει ο πιο αξιόπιστος τρόπος για να εκτιμηθεί σε ποιο βαθμό αυτό το ξεκίνημα του χειμώνα θα φέρει διαδοχικές ψυχρές εισβολές και χειμερινά φαινόμενα στη χώρα μας.

*Με πληροφορίες από το Meteoweb.eu

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