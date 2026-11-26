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Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2026 ανακοίνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών.

Όπως υπογραμμίζεται, το εορταστικό ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό.

Κάθε επιχείρηση μπορεί να προσαρμόσει τη λειτουργία της σύμφωνα με τις δικές της ανάγκες και δυνατότητες, εντός του πλαισίου λειτουργίας που ορίζεται από την πολιτεία και την ισχύουσα νομοθεσία (Δευτέρα - Σάββατο 06:00-21:00, Κυριακή 11:00-20:00).

Το προτεινόμενο από τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2026, έχει ως εξής:

Ημέρα Ημερομηνία Ωράριο Πέμπτη 10/12/2026 09:00-21:00 Παρασκευή 11/12/2026 09:00-21:00 Σάββατο 12/12/2026 09:00-16:00 Κυριακή 13/12/2026 11:00-16:00 Δευτέρα 14/12/2026 09:00-16:00 Τρίτη 15/12/2026 09:00-21:00 Τετάρτη 16/12/2026 09:00-21:00 Πέμπτη 17/12/2026 09:00-21:00 Παρασκευή 18/12/2026 09:00-21:00 Σάββατο 19/12/2026 09:00-18:00 Κυριακή 20/12/2026 11:00-18:00 Δευτέρα 21/12/2026 09:00-21:00 Τρίτη 22/12/2026 09:00-21:00 Τετάρτη 23/12/2026 09:00-21:00 Πέμπτη 24/12/2026 09:00-18:00 Παρασκευή 25/12/2026 ΑΡΓΙΑ Σάββατο 26/12/2026 ΑΡΓΙΑ Κυριακή 27/12/2026 11:00-18:00 Δευτέρα 28/12/2026 09:00-21:00 Τρίτη 29/12/2026 09:00-21:00 Τετάρτη 30/12/2026 09:00-21:00 Πέμπτη 31/12/2026 09:00-18:00 Παρασκευή 01/01/2027 ΑΡΓΙΑ Σάββατο 02/01/2027 ΚΛΕΙΣΤΑ

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