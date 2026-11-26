Χριστούγεννα 2026: Ανακοινώθηκε το εορταστικό ωράριο – Πώς θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα
Πώς θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς
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Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2026 ανακοίνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών.
Όπως υπογραμμίζεται, το εορταστικό ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό.
Κάθε επιχείρηση μπορεί να προσαρμόσει τη λειτουργία της σύμφωνα με τις δικές της ανάγκες και δυνατότητες, εντός του πλαισίου λειτουργίας που ορίζεται από την πολιτεία και την ισχύουσα νομοθεσία (Δευτέρα - Σάββατο 06:00-21:00, Κυριακή 11:00-20:00).
Το προτεινόμενο από τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2026, έχει ως εξής:
Ημέρα
Ημερομηνία
Ωράριο
|Πέμπτη
|10/12/2026
|09:00-21:00
|Παρασκευή
|11/12/2026
|09:00-21:00
|Σάββατο
|12/12/2026
|09:00-16:00
|Κυριακή
|13/12/2026
|11:00-16:00
|Δευτέρα
|14/12/2026
|09:00-16:00
|Τρίτη
|15/12/2026
|09:00-21:00
|Τετάρτη
|16/12/2026
|09:00-21:00
|Πέμπτη
|17/12/2026
|09:00-21:00
|Παρασκευή
|18/12/2026
|09:00-21:00
|Σάββατο
|19/12/2026
|09:00-18:00
|Κυριακή
|20/12/2026
|11:00-18:00
|Δευτέρα
|21/12/2026
|09:00-21:00
|Τρίτη
|22/12/2026
|09:00-21:00
|Τετάρτη
|23/12/2026
|09:00-21:00
|Πέμπτη
|24/12/2026
|09:00-18:00
|Παρασκευή
|25/12/2026
|ΑΡΓΙΑ
|Σάββατο
|26/12/2026
|ΑΡΓΙΑ
|Κυριακή
|27/12/2026
|11:00-18:00
|Δευτέρα
|28/12/2026
|09:00-21:00
|Τρίτη
|29/12/2026
|09:00-21:00
|Τετάρτη
|30/12/2026
|09:00-21:00
|Πέμπτη
|31/12/2026
|09:00-18:00
|Παρασκευή
|01/01/2027
|ΑΡΓΙΑ
|Σάββατο
|02/01/2027
|ΚΛΕΙΣΤΑ