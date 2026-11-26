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Έκκληση για εθνική ενότητα απηύθυνε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, καλώντας όλες τις εθνοτικές κοινότητες της χώρας να παραμερίσουν τις διαφορές τους και να συμμετάσχουν από κοινού στην υπεράσπισή της, την ώρα που συνεχίζεται ο πόλεμος με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Μιλώντας το βράδυ της Τετάρτης (25/11) σε συνάντηση στην επαρχία Χορασάν Ραζαβί, στο βορειοανατολικό Ιράν, ο Πεζεσκιάν υπογράμμισε την ανάγκη να εγκαταλειφθούν οι πρακτικές αποκλεισμού και να ενισχυθεί η συμμετοχή όλων των πολιτών στα κοινά.

«Όλοι όσοι ζουν σε αυτή τη χώρα, είτε είναι Άραβες είτε Πέρσες, όπως και όλες οι εθνοτικές ομάδες, ανήκουν σε αυτόν τον τόπο», δήλωσε, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της ιρανικής κυβέρνησης.

«Αν πρόκειται να υπερασπιστούμε τη χώρα, πρέπει όλοι μαζί να υπερασπιστούμε το Ιράν», πρόσθεσε, αναγνωρίζοντας τη συμβολή των πολιτών στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της σύγκρουσης.

Ο Ιρανός πρόεδρος αναφέρθηκε παράλληλα στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η κυβέρνησή του να ανταποκριθεί στις ανάγκες του πληθυσμού, σε μια περίοδο κατά την οποία ο πόλεμος επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για την Τεχεράνη, καθώς η παρατεταμένη στρατιωτική σύγκρουση συνοδεύεται από αυξανόμενες πιέσεις στην οικονομία και στην καθημερινότητα των Ιρανών.

Η αναφορά του Πεζεσκιάν στις διαφορετικές εθνοτικές κοινότητες έχει ιδιαίτερη σημασία για μια χώρα με σημαντικό πληθυσμό Αζέρων, Κούρδων, Αράβων και Βαλούχων, όπου ζητήματα ισότιμης συμμετοχής και δικαιωμάτων έχουν απασχολήσει επανειλημμένα τη δημόσια συζήτηση.

Ο ίδιος είχε θέσει την ενίσχυση της συμμετοχής των εθνοτικών και θρησκευτικών κοινοτήτων μεταξύ των προτεραιοτήτων του ήδη από την προεκλογική του εκστρατεία. Με τη νέα παρέμβασή του συνδέει ευθέως την εθνική συνοχή με την υπεράσπιση της χώρας απέναντι στις εξωτερικές απειλές.

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