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Ο πατήρ Γεώργιος Σεργάκης είναι ένας άνθρωπος που συνδυάζει την πίστη, την εκπαίδευση, την ψυχολογία και την αγάπη για την κρητική μουσική. Μεγαλωμένος σε μουσική οικογένεια, έχοντας ως πρότυπα τον πατέρα και τον θείο του, διατηρεί ζωντανή τη σχέση του με την κρητική παράδοση μέσα από τη λύρα, τη μαντινάδα και τη δημιουργία.

Σε μια ξεχωριστή συζήτηση, μιλά στο DayNight για τις διαφορετικές πτυχές της ζωής του, τη δύναμη της μουσικής να φέρνει τους ανθρώπους κοντά, την έμπνευση πίσω από τους στίχους του, αλλά και την ανάγκη να διατηρηθεί αυθεντική η κρητική παράδοση, με σεβασμό στις ρίζες και τις αξίες της.

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