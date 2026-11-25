Σεισμός 4,2 Ρίχτερ ταρακούνησε την Κεφαλονιά - Πού εντοπίζεται το επίκεντρο
Πού εντοπίστηκε το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
SnapshotSnapshot powered by AI
Σεισμός ταρακούνησε το νησί της Κεφαλονιάς το βράδυ της Τετάρτης (25/11).
Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 20:07.
Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε 3χλμ βορειανατολικά της Σάμης, ενώ το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 19χλμ.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματίες
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:11 ∙ LIFESTYLE