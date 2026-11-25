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Σεισμός ταρακούνησε το νησί της Κεφαλονιάς το βράδυ της Τετάρτης (25/11).

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 20:07.

Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε 3χλμ βορειανατολικά της Σάμης, ενώ το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 19χλμ.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματίες

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