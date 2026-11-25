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Μπροστά σε ένα απρόσμενο θέαμα βρέθηκαν πυροσβέστες στο Μανχάιμ της Γερμανίας, όταν κλήθηκαν να ερευνήσουν διαρροή νερού σε πολυκατοικία και ανακάλυψαν πως «υπεύθυνη» για την πλημμύρα ήταν μια γαλοπούλα.

Την πυροσβεστική ειδοποίησε ένοικος του κτιρίου, ο οποίος είδε νερά να τρέχουν κάτω από την πόρτα διαμερίσματος, ενώ από το παράθυρο έβγαινε καπνός. Όπως διαπιστώθηκε λίγο αργότερα, δεν επρόκειτο για φωτιά, αλλά για πυκνό ατμό.

Μη μπορώντας να εντοπίσουν τον ιδιοκτήτη, οι πυροσβέστες αναγκάστηκαν να εισέλθουν στον χώρο από το μισάνοιχτο παράθυρο της κουζίνας. Στο μπάνιο αντίκρισαν μια γαλοπούλα να κάθεται στην άκρη της μπανιέρας, την ώρα που η βρύση του νιπτήρα έτρεχε ασταμάτητα καυτό νερό, το οποίο είχε ήδη προκαλέσει ζημιές και στους κάτω ορόφους. Στο ίδιο διαμέρισμα βρισκόταν και μια γάτα, που είχε καταφέρει να βρει καταφύγιο σε ένα στρώμα το οποίο παρέμενε ακόμη στεγνό.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η γαλοπούλα ζούσε στο διαμέρισμα ως κατοικίδιο και άνοιξε κατά λάθος τη βρύση του ζεστού νερού στην προσπάθειά της να βρει τροφή, καθώς ο ένοικος είχε αφήσει το φαγητό της σε ένα σκεύος δίπλα στη μπανιέρα.

Τόσο η γαλοπούλα όσο και η γάτα απομακρύνθηκαν από τον χώρο και τέθηκαν υπό την προστασία οργάνωσης διάσωσης ζώων. Παράλληλα, εξαιτίας της γενικότερης εικόνας παραμέλησης που παρουσίαζε το διαμέρισμα, η αστυνομία υπέβαλε αίτημα στη δημοτική κτηνιατρική υπηρεσία του Μανχάιμ προκειμένου να επιβληθεί στον συγκεκριμένο ένοικο απαγόρευση κατοχής ζώων.

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