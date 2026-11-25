Snapshot Snapshot powered by AI

Σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες διαβίωσης και τη φροντίδα της 14χρονης κοπέλας προκαλεί η υπόθεση που αποκαλύφθηκε στον Πύργο, όπου η ανήλικη νοσηλεύεται εδώ και περίπου έναν μήνα, ενώ οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είναι έγκυος.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η 66χρονη θετή μητέρα της, η οποία, σύμφωνα με τις καταγγελίες, δεν επιθυμεί πλέον να αναλάβει τη φροντίδα της, αλλά δεν συναινεί και στο αίτημά της να προχωρήσει σε άμβλωση.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, η 14χρονη φέρεται να αντιμετώπιζε προβλήματα παραμέλησης από μικρή ηλικία. Όπως καταγγέλλεται, από την ηλικία των 12 ετών η θετή μητέρα της την είχε αφήσει να διαμένει μόνη της σε σπίτι χωρίς θέρμανση.

Η 66χρονη, ωστόσο, αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι όσα έχουν αναφερθεί σε βάρος της δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Μιλώντας αποκλειστικά στην εκπομπή «Live News», δήλωσε ότι δεν έχει κάνει τίποτα από όσα της αποδίδονται, ενώ υποστήριξε πως δεν είχε ενημερωθεί για την εγκυμοσύνη της ανήλικης.

«Τώρα γύρισα από εκεί (το νοσοκομείο). Μια χαρά είναι (η 14χρονη). Δεν μου είπαν τίποτα. Δεν μίλησαν γι’ αυτό (για την εγκυμοσύνη). Ό,τι ξέρετε, ξέρω. Είμαι αθώα. Δεν έχω κάνει κάτι. Έχουνε πει πολλά ψέματα».

Σοκάρει μαρτυρία για τη συμπεριφορά της θετής μητέρας: «Δεν το ήθελε από μικρό παιδί»

Η 66χρονη υποστήριξε ότι οι καταγγελίες των γειτόνων είναι ψευδείς και ότι η ίδια φρόντιζε την ανήλικη. Μάλιστα, ζήτησε από την εκπομπή να επικοινωνήσει με άλλο πρόσωπο, το οποίο, όπως ανέφερε, θα μπορούσε να αποκαλύψει τι πραγματικά συνέβαινε.

Ωστόσο, η μαρτυρία του συγκεκριμένου προσώπου περιγράφει μια εντελώς διαφορετική εικόνα, κάνοντας λόγο για συστηματική παραμέληση της 14χρονης και έλλειψη ενδιαφέροντος από τη θετή μητέρα της.

«Είναι πολύ σφιχτή στο οικονομικό κομμάτι και δεν έχει ενδιαφερθεί καθόλου για το παιδί της. Μετά από καιρό, που είχα καιρό να τη δω, που ξαναήρθαμε σε επαφή, με είχε καλέσει διαμέσου ενός δικηγόρου.

Έχει μία δυνατότητα παραπάνω οικονομική, ανοιχτή στην οικονομικότητα. Να κάτσει να ασχοληθεί με το παιδί της. Δεν την άκουγε. Ήταν σκληρό το παιδί. Δεν το ήθελε από μικρό. Έβριζε μου έλεγε η ίδια λέει, έχει φέρει τώρα το φίλο της. Πάω να καθαρίσω λέει τις βρομιές τους. Λέει: εγώ σιχαίνομαι, λέει, πάω να βάλω γάντια, μου έλεγε η ίδια η μάνα της. Φοβόταν μήπως της γρατζουνίσει ή το τραπέζι ή τον καναπέ και ήταν παράξενη η ίδια από μόνη της. Η μάνα δηλαδή. Δεν αφιέρωνε χρόνο με το παιδί της. Το είχε κλείσει σε ένα σπίτι άλλο προσωρινά. Θα καθαρίσω, μου λέει, τα μπάνια με χλωρίνες και τέτοια.

»Το άφηνε το παιδί μόνο του. Δεν αφιέρωνε χρόνο να ασχοληθεί με το παιδί της, να κάνει κάτι, να του μαγειρέψει, να κάνει, να ράνει. Δεν γνωρίζω γιατί τα έκανε αυτά και έφτασε εδώ, σε σημείο να μισεί το παιδί της. Κάτι πράγματα τρελά δηλαδή, αντί να είναι αγκαλιά με το παιδί της, να δώσει χρόνο, έμφαση, να βγει έξω σε μία κούνια, σε μία παιδική χαρά, κάτι τέτοιο. Εγώ δεν την έχω δει προσωπικά σε αυτήν σαν μάνα αυτή τη γυναίκα».

Διαβάστε επίσης