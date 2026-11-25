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Με αιτήματα ακυρότητας και αοριστίας του κατηγορητηρίου, αλλά και προσφυγή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ζήτημα της αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, συνεχίστηκε η δίκη του βουλευτή της ΝΔ Κώστα Σκρέκα και πέντε ακόμη κατηγορουμένων για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων αγροτών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας.

Η υπεράσπιση αμφισβήτησε τη νομιμότητα και την πληρότητα του κατηγορητηρίου, ζητώντας παράλληλα να υποβληθεί προδικαστικό ερώτημα στο ΔΕΕ σχετικά με το εάν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει αρμοδιότητα να χειριστεί την υπόθεση, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, η ζημία είναι μικρότερη των 10.000 ευρώ. Ζήτησε, μάλιστα, να ανασταλεί η διαδικασία έως ότου το ευρωπαϊκό δικαστήριο απαντήσει.

Απαντώντας στο αίτημα, η εντεταλμένη Ευρωπαία Εισαγγελέας Πόπη Παπανδρέου υποστήριξε ότι δεν συντρέχει λόγος αποστολής προδικαστικού ερωτήματος, επισημαίνοντας πως ο Κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προβλέπει συγκεκριμένες προϋποθέσεις άσκησης αρμοδιότητας ακόμη και σε περιπτώσεις ζημίας κάτω των 10.000 ευρώ.

«Το ύψος της ζημιάς δεν επηρεάζει την αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», ανέφερε, εξηγώντας ότι ο Κανονισμός επιτρέπει την παρέμβασή της όταν υπάρχει αντίκτυπος σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως κατά την ίδια συντρέχει στην υπόθεση λόγω του χαρακτήρα της ως υπόθεσης διαφθοράς, αλλά και όταν υπάρχουν υποψίες εμπλοκής υπαλλήλων ή μελών θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Η κ. Παπανδρέου υπογράμμισε ότι το ακριβές ύψος της ζημίας θα κριθεί από το δικαστήριο, ενώ απέρριψε την ύπαρξη σύγκρουσης μεταξύ εθνικού και ενωσιακού δικαίου που θα δικαιολογούσε την παραπομπή στο ΔΕΕ.

«Δεν προκύπτει κάποια αντίθεση του κανονισμού σε εσωτερικό νόμο για να αποστείλουμε στο ΔΕΕ ερώτημα να το λύσει», σημείωσε, ζητώντας την απόρριψη τόσο των ενστάσεων της υπεράσπισης όσο και του αιτήματος για υποβολή προδικαστικού ερωτήματος, με το δικαστήριο να ακολουθεί την πρόταση.

Με αφορμή την κλήση της υπαλλήλου του ΟΠΕΚΕΠΕ Παρασκευής Τυχεροπούλου για να καταθέσει στη δίκη, η υπεράσπιση των κατηγορουμένων προχώρησε στην υποβολή ένστασης απόλυτης ακυρότητας της διαδικασίας, σε περίπτωση που εξεταστεί ως μάρτυρας. Όπως υποστήριξαν οι συνήγοροι, η ίδια είχε συμμετάσχει στην προδικασία με την ιδιότητα της ειδικής επιστήμονα, ασκώντας παράλληλα καθήκοντα προανακριτικού υπαλλήλου.

Ο Θέμης Σοφός, συνήγορος ενός εκ των κατηγορουμένων, υποστήριξε ότι η κ. Τυχεροπούλου κλήθηκε κατά την προκαταρκτική εξέταση να συνεισφέρει στην αποτίμηση της ζημίας. Όπως ανέφερε, πρόκειται για πρόσωπο που είχε ενεργό ρόλο στην υπόθεση, καθώς προχώρησε, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση των απομαγνητοφωνημένων συνομιλιών, ενώ διατύπωσε κρίσεις τόσο για τη νομιμότητα των πληρωμών όσο και για το ύψος της ζημίας.

«Έχω δει ειδικούς επιστήμονες και πραγματογνώμονες που υποβοηθούν το έργο του δικαστή και δεν έρχονται στο δικαστήριο να καταθέσουν», ανέφερε ο κ. Σοφός, εκφράζοντας την αντίθεσή του στον ορισμό της συγκεκριμένης υπαλλήλου ως μάρτυρα. «Η εισαγγελέας όρισε τη μάρτυρα σαν να μην υπήρχε άλλη επιστήμονας να υποβοηθήσει το έργο της», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο συνήγορος του κατηγορούμενου βουλευτή Κώστα Σκρέκα ζήτησε να προχωρήσει κανονικά η διαδικασία, αντιτασσόμενος στην ένσταση της υπεράσπισης. Όπως ανέφερε, ο εντολέας του επιθυμεί να διερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης.

Την απόρριψη της ένστασης ακυρότητας ζήτησε και η εντεταλμένη Ευρωπαία Εισαγγελέας, Παπανδρέου, κάνοντας λόγο για «σκόπιμες ανακρίβειες» από την πλευρά των συνηγόρων που αμφισβήτησαν τη δυνατότητα κατάθεσης της Παρασκευής Τυχεροπούλου.

Η εισαγγελική λειτουργός υποστήριξε ότι, εφόσον η υπάλληλος θεωρηθεί μάρτυρας, οι συνήγοροι δεν είχαν εκ του νόμου δικαίωμα να την εξετάσουν κατά την προκαταρκτική διαδικασία. Παράλληλα, απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν ερεύνησε την υπόθεση προς όλες τις κατευθύνσεις, τόσο ως προς τις ενδείξεις ενοχής όσο και ως προς εκείνες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απαλλαγή, επισημαίνοντας ότι 11 βουλευτές απαλλάχθηκαν.

«Συγγνώμη για την ένταση, αλλά έχω ακούσει πολλά για τις ενέργειές μου σε αυτή την υπόθεση», ανέφερε, σημειώνοντας ότι οι εντεταλμένοι εισαγγελείς τελούν υπό εποπτεία και ότι οι κινήσεις και οι κρίσεις τους επικυρώνονται από ενωσιακό όργανο, το οποίο έχει και την τελική κρίση.

Η κ. Παπανδρέου επανέλαβε ότι, κατά την άποψή της, οι συνήγοροι «σκοπίμως και εντέχνως συνδυάστηκαν μεταξύ τους διαφορετικά πράγματα» προκειμένου να στηρίξουν τους ισχυρισμούς τους.

Ο Θέμης Σοφός ζήτησε να τοποθετηθεί επί της εισαγγελικής πρότασης σε επόμενη συνεδρίαση, σχολιάζοντας πως «το ύφος και ο τόνος της πρότασης δείχνουν συχνά και την ένδεια των επιχειρημάτων». Ο συνήγορος υποστήριξε ότι η εντεταλμένη Ευρωπαία εισαγγελέας απάντησε με προσωπικό τόνο στους ισχυρισμούς της υπεράσπισης του εντολέα του.

Παράλληλα, επέμεινε στην ένσταση ότι δεν μπορεί να εξεταστεί ως μάρτυρας στη δίκη πρόσωπο που άσκησε προανακριτικά καθήκοντα, χαρακτηρίζοντας «ατυχή» τη διατύπωση της εισαγγελέως της έδρας ότι η Παρασκευή Τυχεροπούλου «δεν είναι μάρτυρας, ούτε ανακριτικός υπάλληλος, αλλά ανήκει σε ειδική κατηγορία προσώπου». Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να αποφανθεί επί του ζητήματος στην επόμενη συνεδρίαση.

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