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Το κοινό τις γνώρισε μέσα από κινηματογραφικές επιτυχίες, κατάμεστα στάδια, εξώφυλλα περιοδικών και λαμπερές εμφανίσεις στα κόκκινα χαλιά. Τις είδε να κρατούν Όσκαρ, να παραλαμβάνουν Grammy, να γίνονται πρότυπα για ολόκληρες γενιές γυναικών.

Εκείνο που δεν έβλεπε, όμως, ήταν ένα άλλο κομμάτι της ζωής τους. Εκείνο που δεν χωρούσε στις φωτογραφίες των περιοδικών, που δεν αποτυπωνόταν στα χαμόγελα των δημόσιων εμφανίσεων και που για χρόνια παρέμενε πίσω από κλειστές πόρτες.

Κάποιες γνώρισαν τη βία προτού ακόμη μάθουν τι σημαίνει ασφάλεια. Μεγάλωσαν σε σπίτια όπου ο άνθρωπος που όφειλε να τις προστατεύει ήταν εκείνος που φοβούνταν περισσότερο. Άλλες τη συνάντησαν στην ενήλικη ζωή τους, μέσα σε σχέσεις που ξεκίνησαν με υποσχέσεις αγάπης και εξελίχθηκαν σε έναν κόσμο ελέγχου, υποτίμησης και φόβου.

Κάποιες υπέστησαν σωματική βία. Άλλες ψυχολογική, λεκτική, σεξουαλική ή οικονομική κακοποίηση. Κάθε ιστορία διαφορετική, αλλά όλες αποκαλύπτουν μια κοινή αλήθεια: η αναγνωρισιμότητα δεν αποτελεί ασπίδα απέναντι στη βία.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που δημοσίευσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τον Νοέμβριο του 2025, περίπου 840 εκατομμύρια γυναίκες παγκοσμίως, σχεδόν μία στις τρεις, έχουν υποστεί σωματική ή σεξουαλική βία από σύντροφο ή σεξουαλική βία από άλλο πρόσωπο στη διάρκεια της ζωής τους.

Πίσω από αυτόν τον αριθμό υπάρχουν πρόσωπα, οικογένειες, παιδικές αναμνήσεις, όνειρα, σχέσεις και ζωές που άλλαξαν. Υπάρχουν γυναίκες που μίλησαν και γυναίκες που ακόμη δεν αισθάνονται ασφαλείς να το κάνουν.

Με αφορμή την 25η Νοεμβρίου, Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, δέκα προσωπικότητες της διεθνούς showbiz μάς θυμίζουν, μέσα από τις δικές τους δημόσιες μαρτυρίες, ότι η κακοποίηση δεν έχει κοινωνική τάξη, οικονομική επιφάνεια ή επάγγελμα. Και ότι καμία γυναίκα δεν πρέπει να αισθάνεται ντροπή για τη βία που κάποιος άλλος επέλεξε να ασκήσει εις βάρος της.

Τίνα Τέρνερ: «Ζούσα μια ζωή που έμοιαζε με θάνατο»

Πολύ πριν γίνει η αδιαμφισβήτητη βασίλισσα του rock 'n' roll, η Τίνα Τέρνερ ήταν η Άννα Μέι Μπούλοκ, ένα κορίτσι από το Τενεσί που ονειρευόταν να τραγουδήσει. Η γνωριμία της με τον μουσικό Άικ Τέρνερ στα τέλη της δεκαετίας του 1950 επρόκειτο να αλλάξει τόσο την καλλιτεχνική όσο και την προσωπική της ζωή.

Μαζί δημιούργησαν ένα από τα επιτυχημένα μουσικά δίδυμα της εποχής τους. Τραγούδια όπως το Proud Mary τούς χάρισαν διεθνή αναγνώριση, ενώ η εκρηκτική παρουσία της Τίνα στη σκηνή μαγνήτιζε το κοινό.

Η Τίνα Τέρνερ

Πίσω από αυτή την επιτυχία, ωστόσο, η τραγουδίστρια περιέγραψε χρόνια συστηματικής σωματικής κακοποίησης και εκφοβισμού από τον σύζυγό της.

Τον Ιούλιο του 1976, έπειτα από ακόμη ένα περιστατικό βίας κατά τη διάρκεια ενός επαγγελματικού ταξιδιού στο Ντάλας, αποφάσισε να φύγει. Η απομάκρυνσή της σήμαινε ότι έπρεπε να ξαναχτίσει σχεδόν από το μηδέν όχι μόνο την προσωπική της ζωή, αλλά και την επαγγελματική της πορεία.

Το 1981, σε μια ιστορική συνέντευξη στο περιοδικό People, μίλησε ανοιχτά για όσα είχαν συμβεί.

«Ζούσα μια ζωή που έμοιαζε με θάνατο. Δεν υπήρχα», είχε εξομολογηθεί.

Σε μια εποχή που η ενδοοικογενειακή βία σπανίως αποτελούσε αντικείμενο δημόσιας συζήτησης, η απόφαση μιας τόσο αναγνωρίσιμης γυναίκας να μιλήσει είχε ιδιαίτερη κοινωνική σημασία.

Ριάνα: «Ήταν σίγουρα ο πρώτος μεγάλος μου έρωτας»

Τον Φεβρουάριο του 2009, η Ριάνα βρισκόταν σε μία από τις πιο δημιουργικές περιόδους της καριέρας της. Σε ηλικία μόλις 20 ετών είχε ήδη κατακτήσει τα διεθνή charts και είχε εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της pop μουσικής.

Η σχέση της με τον επίσης δημοφιλή τραγουδιστή Κρις Μπράουν συγκέντρωνε το ενδιαφέρον των φωτογράφων και των περιοδικών.

Ο Κρις Μπράουν με τη Ριάνα

Λίγο πριν από την απονομή των βραβείων Grammy, όμως, όλα άλλαξαν. Η Ριάνα δέχθηκε επίθεση από τον σύντροφό της, ο οποίος αργότερα δήλωσε ένοχος για την επίθεση.

Η δημοσιοποίηση φωτογραφιών των τραυματισμών της μετέτρεψε μια βαθιά προσωπική εμπειρία σε παγκόσμια είδηση. Η ίδια βρέθηκε εκτεθειμένη σε μια δημόσια συζήτηση στην οποία εκατομμύρια άνθρωποι σχολίαζαν τη σχέση της, τις επιλογές της και την αντίδρασή της.

Τον Νοέμβριο του 2009, στην πρώτη μεγάλη τηλεοπτική συνέντευξή της μετά το περιστατικό, η Ριάνα μίλησε στην Νταϊάν Σόγιερ για το ABC. «Ήταν σίγουρα ο πρώτος μεγάλος μου έρωτας», αποκάλυψε.

Μιλώντας για τη ντροπή που αισθανόταν, εξήγησε ότι είχε ερωτευτεί τον άνθρωπο που τελικά την κακοποίησε.

Η εξομολόγησή της ανέδειξε μια πραγματικότητα που συχνά δυσκολεύεται να κατανοήσει το κοινωνικό περιβάλλον μιας κακοποιημένης γυναίκας: ότι η αγάπη, η συναισθηματική εξάρτηση, οι κοινές αναμνήσεις και η ελπίδα ότι ένας άνθρωπος θα αλλάξει δεν εξαφανίζονται απαραίτητα όταν εμφανίζεται η βία.

Σαρλίζ Θερόν: «Δεν ντρέπομαι να μιλάω γι' αυτό»

Η Σαρλίζ Θερόν έμελλε να γίνει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ηθοποιούς του Χόλιγουντ, να κατακτήσει το Όσκαρ για την ερμηνεία της στην ταινία Monster και να συνεργαστεί με μερικούς από τους σημαντικότερους δημιουργούς του παγκόσμιου κινηματογράφου.

Τα παιδικά της χρόνια, όμως, στη Νότια Αφρική ήταν πολύ διαφορετικά από τη ζωή που αργότερα θα γνώριζε.

Η ηθοποιός μεγάλωσε με έναν πατέρα που αντιμετώπιζε προβλήματα με το αλκοόλ και τον οποίο η ίδια έχει περιγράψει ως λεκτικά κακοποιητικό. Η καθημερινότητα της οικογένειας χαρακτηριζόταν από ανασφάλεια και φόβο.

Τον Ιούνιο του 1991, όταν η Σαρλίζ ήταν μόλις 15 ετών, ο πατέρας της απείλησε τη ζωή της ίδιας και της μητέρας της. Η μητέρα της, Γκέρντα, τον πυροβόλησε θανάσιμα, ενεργώντας σε αυτοάμυνα.

https://www.instagram.com/p/DXSL4lFDLgj/

Το περιστατικό σημάδεψε την εφηβεία της, ωστόσο η ηθοποιός δεν απέφυγε να μιλήσει δημόσια για όσα είχε ζήσει.

Τον Δεκέμβριο του 2019, σε συνέντευξή της στο αμερικανικό NPR, εξήγησε γιατί θεωρεί σημαντικό να συζητά ανοιχτά για την ενδοοικογενειακή βία.

«Δεν ντρέπομαι να μιλάω γι' αυτό», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι τέτοιες συζητήσεις βοηθούν τους ανθρώπους να συνειδητοποιήσουν πως δεν είναι μόνοι στις εμπειρίες τους.

Κριστίνα Αγκιλέρα: «Η φωνή μου ήταν η διαφυγή μου»

Πριν η φωνή της Κριστίνα Αγκιλέρα ακουστεί σε ολόκληρο τον κόσμο, υπήρξε η προσωπική διαφυγή ενός μικρού κοριτσιού που μεγάλωνε μέσα στην ενδοοικογενειακή βία.

Η τραγουδίστρια έχει μιλήσει επανειλημμένα για τη σωματική και συναισθηματική κακοποίηση που, όπως έχει καταγγείλει, υπέστη από τον πατέρα της, Φάουστο Αγκιλέρα, αλλά και για τις εικόνες βίας εις βάρος της μητέρας της που σημάδεψαν τα παιδικά της χρόνια.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Glamour το 2006, αποκάλυψε πώς προσπαθούσε να δημιουργήσει έναν δικό της κόσμο μακριά από τις εντάσεις του οικογενειακού σπιτιού.

«Μεγάλωσα σε ένα σπίτι γεμάτο χάος και δεν ένιωθα ποτέ ασφάλεια στο σπίτι μου», είχε εξομολογηθεί.

Η Κριστίνα Αγκιλέρα / AP

Όταν οι γονείς της καβγάδιζαν, εκείνη έτρεχε στο δωμάτιό της, έβαζε να ακούσει τη μουσική από τη «Μελωδία της Ευτυχίας», άνοιγε το παράθυρο και τραγουδούσε.

«Η φωνή μου ήταν η διαφυγή μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ανάγκη της να αποκτήσει ανεξαρτησία διαμορφώθηκε από πολύ μικρή ηλικία. Όπως έχει εξηγήσει, δεν ήθελε να αισθανθεί ξανά ανήμπορη απέναντι σε έναν άνδρα ούτε να εξαρτάται από κάποιον άλλον για την επιβίωσή της.

Το 2002, όταν κυκλοφόρησε το άλμπουμ Stripped, συμπεριέλαβε σε αυτό το I'm OK, ένα βαθιά προσωπικό τραγούδι για τα τραυματικά βιώματα της παιδικής της ηλικίας.

Παράλληλα, υποστήριξε δομές φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών και μίλησε για τη σημασία της ψυχοθεραπείας στην αντιμετώπιση των συνεπειών της βίας.

Η φωνή που κάποτε χρησιμοποιούσε για να απομονωθεί από όσα συνέβαιναν στο σπίτι της έγινε τελικά το μέσο με το οποίο επικοινώνησε την ιστορία της σε εκατομμύρια ανθρώπους.

Χάλι Μπέρι: «Έπρεπε να σπάσω τον κύκλο»

Τον Μάρτιο του 2002, η Χάλι Μπέρι έγραφε ιστορία ως η πρώτη μαύρη γυναίκα που κατακτούσε το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου. Η συγκίνησή της πάνω στη σκηνή έμελλε να αποτελέσει μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές στην ιστορία των κινηματογραφικών βραβείων.

Ωστόσο, η προσωπική διαδρομή της μέχρι εκείνη τη στιγμή περιλάμβανε εμπειρίες που ελάχιστοι γνώριζαν.

Η ηθοποιός μεγάλωσε στο Οχάιο, σε μια οικογένεια όπου, σύμφωνα με τις μαρτυρίες της, ο πατέρας της ασκούσε σωματική, λεκτική και ψυχολογική βία.

Οι εικόνες κακοποίησης της μητέρας της παρέμειναν στη μνήμη της, ενώ στην ενήλικη ζωή της βρέθηκε και η ίδια αντιμέτωπη με τη βία μέσα στις συντροφικές της σχέσεις.

Η Χάλι Μπέρι / AP

Σε μία από τις δημόσιες εξομολογήσεις της, αποκάλυψε ότι είχε χάσει το 80% της ακοής της στο ένα αυτί έπειτα από επίθεση πρώην συντρόφου της, τον οποίο δεν κατονόμασε.

«Επέλεγα συντρόφους που έμοιαζαν στον πατέρα μου», είχε δηλώσει, περιγράφοντας τη δική της εμπειρία. Essence

Το 2021, μιλώντας στην εκπομπή Fresh Air του NPR, αναφέρθηκε εκ νέου στα παιδικά της χρόνια και στον τρόπο με τον οποίο προσπάθησε να αντιμετωπίσει το διαγενεακό τραύμα. «Έπρεπε να σπάσω τον κύκλο», εξήγησε.

Η Χάλι Μπέρι έχει μιλήσει ανοιχτά για τη βοήθεια που έλαβε μέσα από την ψυχοθεραπεία, αλλά και για την προσπάθειά της να κατανοήσει τις εμπειρίες που διαμόρφωσαν τη ζωή της.

Εδώ και χρόνια στηρίζει δομές που προσφέρουν προστασία σε γυναίκες και παιδιά που έχουν υποστεί ενδοοικογενειακή βία, μετατρέποντας την προσωπική της εμπειρία σε κοινωνική δράση.

Ρις Γουίδερσπουν: «Έβαλα ένα όριο και αυτό παραβιάστηκε»

Από τη δυναμική Ελ Γουντς του Legally Blonde μέχρι την επιτυχημένη επιχειρηματία και παραγωγό του Χόλιγουντ, η Ρις Γουίδερσπουν έχει συνδέσει το όνομά της με την εικόνα μιας γυναίκας που διεκδικεί τον χώρο της σε έναν απαιτητικό και συχνά ανδροκρατούμενο επαγγελματικό κόσμο.

Ωστόσο, πίσω από αυτή την αυτοπεποίθηση υπήρξε μια νεότερη γυναίκα που χρειάστηκε να αντιμετωπίσει τη λεκτική και ψυχολογική κακοποίηση μέσα σε μια προσωπική σχέση.

Το 2018, κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στην Όπρα Γουίνφρεϊ, η ηθοποιός κλήθηκε να απαντήσει σε μια ερώτηση: ποια ήταν η δυσκολότερη απόφαση που είχε χρειαστεί να πάρει για να ακολουθήσει τον δρόμο της;

Η απάντησή της δεν αφορούσε την καριέρα της. Αφορούσε την απομάκρυνσή της από μια κακοποιητική σχέση.

Η Ρις Γουίδερσπουν / AP

«Έβαλα ένα όριο, αυτό παραβιάστηκε και κάτι άλλαξε μέσα μου. Δεν μπορούσα να συνεχίσω άλλο», εξομολογήθηκε.

Η ηθοποιός δεν αποκάλυψε την ταυτότητα του πρώην συντρόφου της. Επέλεξε, αντίθετα, να επικεντρωθεί στον τρόπο με τον οποίο η εμπειρία αυτή επηρέασε την προσωπικότητά της και την αντίληψή της για τον εαυτό της.

Περιέγραψε την αποχώρησή της ως μια βαθιά μεταμορφωτική εμπειρία, συνδέοντάς την με τη μετέπειτα αποφασιστικότητά της να υπερασπίζεται τις φιλοδοξίες και τις επιθυμίες της.

Η συστηματική απαξίωση, οι προσβολές, η χειραγώγηση και η υπονόμευση της αυτοεκτίμησης μπορούν να μετατρέψουν μια σχέση σε ένα περιβάλλον φόβου, ακόμη και όταν δεν υπάρχει σωματική βία.

Mel B: «Στο μυαλό μου δεν υπήρχε διέξοδος»

Στα μέσα της δεκαετίας του 1990, πέντε νεαρές γυναίκες από τη Βρετανία άλλαξαν την παγκόσμια μουσική σκηνή. Οι Spice Girls δεν ήταν απλώς ένα συγκρότημα. Ήταν ένα πολιτιστικό φαινόμενο που έφερε το σύνθημα «Girl Power» στα δωμάτια εκατομμυρίων κοριτσιών.

Η Μέλανι Μπράουν, γνωστή ως Mel B ή Scary Spice, ήταν η ενσάρκωση μιας εκρηκτικής, ανεξάρτητης και ατρόμητης προσωπικότητας.

Στην προσωπική της ζωή, όμως, όπως η ίδια έχει καταγγείλει, βίωσε για περίπου μία δεκαετία μια κακοποιητική σχέση με τον τότε σύζυγό της, τον κινηματογραφικό παραγωγό Στίβεν Μπελαφόντε.

Ο ίδιος έχει επανειλημμένα αρνηθεί τις καταγγελίες της.

Το 2018, μέσα από την αυτοβιογραφία της Brutally Honest, η τραγουδίστρια αποκάλυψε τις εμπειρίες της, περιγράφοντας ένα περιβάλλον ελέγχου, φόβου και απομόνωσης.

«Στο μυαλό μου δεν υπήρχε διέξοδος», είχε δηλώσει σε συνέντευξή της στον Guardian το 2021.

Την ίδια χρονιά, μιλώντας στο ITV, αναφέρθηκε στην αντίθεση ανάμεσα στη δυναμική γυναίκα που έβλεπε το κοινό και στην πραγματικότητα της προσωπικής της ζωής.

«Όταν βρίσκεσαι σε μια τέτοια σχέση, μοιάζει κυριολεκτικά αδύνατο να ξεφύγεις, επειδή είσαι απομονωμένη», εξήγησε.

Η Mel B έχει αναφερθεί εκτενώς στη σημασία της οικονομικής ανεξαρτησίας, της πρόσβασης σε υποστηρικτικές υπηρεσίες και της ύπαρξης ενός κοινωνικού δικτύου στο οποίο μπορεί να απευθυνθεί μια γυναίκα όταν αισθάνεται ότι κινδυνεύει.

Ως υποστηρίκτρια της βρετανικής οργάνωσης Women's Aid, έχει συμμετάσχει σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης, αξιοποιώντας τη δημοσιότητά της για να αναδείξει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες όταν επιχειρούν να απομακρυνθούν από έναν κακοποιητικό σύντροφο.

Σανάια Τουέιν: «Δεν ήθελες να είσαι κορίτσι στο σπίτι μου»

Η γυναίκα που έκανε εκατομμύρια ανθρώπους να τραγουδούν το Man! I Feel Like a Woman! πέρασε ένα σημαντικό μέρος της παιδικής της ηλικίας προσπαθώντας να κρύψει τη θηλυκότητά της.

Η Σανάια Τουέιν μεγάλωσε στον Καναδά, σε μια πολυμελή οικογένεια που αντιμετώπιζε σοβαρές οικονομικές δυσκολίες. Από μικρή ηλικία τραγουδούσε σε χώρους διασκέδασης, ενώ στο σπίτι της, όπως έχει αποκαλύψει, ερχόταν αντιμέτωπη με τη σωματική και σεξουαλική κακοποίηση από τον πατριό της, Τζέρι Τουέιν.

Οι εμπειρίες αυτές επηρέασαν βαθιά τη σχέση της με το σώμα της.

Η Σανάια Τουέιν

Σε συνέντευξή της στους Sunday Times τον Δεκέμβριο του 2022, περιέγραψε πώς προσπαθούσε να κρύψει τα χαρακτηριστικά του σώματός της, ώστε να περνά απαρατήρητη.

«Δεν ήθελες να είσαι κορίτσι στο σπίτι μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το 1987, όταν ήταν 22 ετών, η μητέρα και ο πατριός της έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα. Η νεαρή τότε τραγουδίστρια ανέλαβε ευθύνες για τη φροντίδα της οικογένειάς της, προσπαθώντας παράλληλα να εξασφαλίσει το εισόδημά της μέσα από τη μουσική.

Χρειάστηκαν χρόνια μέχρι να αισθανθεί περισσότερο άνετα με τη δημόσια εικόνα και το σώμα της.

Το 2011, μέσα από την αυτοβιογραφία της From This Moment On, και αργότερα μέσα από δημόσιες συνεντεύξεις και το ντοκιμαντέρ Shania Twain: Not Just a Girl, μίλησε για τις εμπειρίες που είχαν διαμορφώσει τη ζωή της.

Πάρις Χίλτον: «Ανεχόμουν πράγματα που κανείς δεν θα έπρεπε να ανέχεται»

Πολυτελή ξενοδοχεία, πανάκριβα ρούχα, κοσμικά πάρτι, φωτογράφοι και μια ζωή που για χρόνια παρουσιαζόταν ως το απόλυτο όνειρο της διασημότητας.

Η Πάρις Χίλτον υπήρξε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της pop κουλτούρας των αρχών της δεκαετίας του 2000. Η εικόνα της «χρυσής κληρονόμου» κυριαρχούσε στα περιοδικά, χωρίς να αφήνει ιδιαίτερο χώρο για την πραγματικότητα πίσω από αυτήν.

Το 2020, με αφορμή το ντοκιμαντέρ This Is Paris, αποφάσισε να αποκαλύψει μια διαφορετική πλευρά της ζωής της.

Μιλώντας στο περιοδικό People, δήλωσε ότι είχε βρεθεί σε πέντε κακοποιητικές συντροφικές σχέσεις, στις οποίες είχε υποστεί διαφορετικές μορφές σωματικής, λεκτικής και συναισθηματικής βίας.

«Πέρασα από πολλές κακοποιητικές σχέσεις. Ανεχόμουν πράγματα που κανείς δεν θα έπρεπε να ανέχεται», εξομολογήθηκε.

Η Πάρις Χίλτον / AP

Η ίδια περιέγραψε ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο: άνδρες που αρχικά έδειχναν ευγενικοί και στοργικοί, αλλά σταδιακά εκδήλωναν συμπεριφορές ζήλιας, ελέγχου και επιθετικότητας.

Παράλληλα, συνέδεσε τη δυσκολία της να αναγνωρίσει αυτές τις συμπεριφορές με τις τραυματικές εμπειρίες που, σύμφωνα με τις καταγγελίες της, είχε βιώσει κατά την εφηβεία της σε οικοτροφείο στη Γιούτα.

Είχε εξοικειωθεί τόσο πολύ με ορισμένες μορφές κακοποίησης, όπως εξήγησε, ώστε δυσκολευόταν να διακρίνει πότε μια συμπεριφορά ήταν προβληματική.

«Νόμιζα ότι η ακραία συμπεριφορά τους σήμαινε πως ήταν ερωτευμένοι μαζί μου», ανέφερε.

Λίλι Κόλινς: «Με έκανε να αισθάνομαι πολύ μικρή»

Για εκατομμύρια νέες γυναίκες, η Λίλι Κόλινς είναι η χαμογελαστή, αισιόδοξη και γεμάτη όνειρα πρωταγωνίστρια του Emily in Paris. Στην προσωπική της ζωή, όμως, η ηθοποιός χρειάστηκε να αντιμετωπίσει τις συνέπειες μιας σχέσης που είχε υπονομεύσει την αυτοεκτίμησή της.

Τον Φεβρουάριο του 2023, μιλώντας στο podcast We Can Do Hard Things, αποκάλυψε ότι στις αρχές της δεκαετίας των 20 της είχε βρεθεί σε μια σχέση στην οποία δεχόταν συστηματική λεκτική και συναισθηματική κακοποίηση.

Η Lily Collins / Πηγή: AP

Ο πρώην σύντροφός της σχολίαζε προσβλητικά την εμφάνιση και τις ενδυματολογικές επιλογές της, χρησιμοποιούσε απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς και την έκανε να αισθάνεται ότι έπρεπε διαρκώς να περιορίζει τον εαυτό της.

«Υπήρχε πολλή λεκτική και συναισθηματική κακοποίηση. Με έκανε να αισθάνομαι πολύ μικρή», αποκάλυψε.

Σταδιακά, όπως εξήγησε, άρχισε να αισθάνεται περισσότερο ασφαλής όταν παρέμενε σιωπηλή, όταν δεν εξέφραζε τις απόψεις της και όταν προσπαθούσε να μην προκαλεί την προσοχή.

Ακόμη και χρόνια μετά τον χωρισμό, συγκεκριμένες λέξεις ή καθημερινές καταστάσεις μπορούσαν να επαναφέρουν το αίσθημα πανικού που είχε βιώσει στη συγκεκριμένη σχέση.

Μιλώντας για αυτές τις στιγμές, περιέγραψε πόσο γρήγορα μπορούσε μια ανάμνηση να ενεργοποιηθεί και να την επαναφέρει συναισθηματικά σε ένα περιστατικό που είχε συμβεί ακόμη και μία δεκαετία νωρίτερα.

Από το κόκκινο χαλί στη γυναίκα της διπλανής πόρτας

Η Τίνα Τέρνερ, η Ριάνα, η Σαρλίζ Θερόν, η Κριστίνα Αγκιλέρα, η Χάλι Μπέρι, η Ρις Γουίδερσπουν, η Mel B, η Σανάια Τουέιν, η Πάρις Χίλτον και η Λίλι Κόλινς έχουν κάτι που εκατομμύρια άλλες γυναίκες δεν διαθέτουν: ένα δημόσιο βήμα από το οποίο μπορούν να ακουστούν σε ολόκληρο τον κόσμο.

Οι ιστορίες τους, όμως, δεν είναι πιο σημαντικές από εκείνη της γυναίκας της διπλανής πόρτας. Της γυναίκας που πηγαίνει κάθε πρωί στη δουλειά της και προσπαθεί να κρύψει όσα συνέβησαν το προηγούμενο βράδυ. Της μητέρας που ανησυχεί για το μέλλον των παιδιών της, αν αποφασίσει να εγκαταλείψει το σπίτι της. Της νεαρής κοπέλας που έχει πειστεί ότι η ζήλια του συντρόφου της αποτελεί απόδειξη έρωτα. Του μικρού κοριτσιού που μεγαλώνει πιστεύοντας ότι ο φόβος είναι ένα φυσιολογικό συναίσθημα μέσα στην οικογένεια. Της γυναίκας που έχει προσπαθήσει να φύγει περισσότερες από μία φορές. Εκείνης που δεν έχει οικονομική ανεξαρτησία. Εκείνης που φοβάται ότι δεν θα την πιστέψουν. Εκείνης που δεν αισθάνεται ακόμη ασφαλής να μιλήσει.

Το ζητούμενο δεν είναι να αναρωτιόμαστε γιατί αυτές οι γυναίκες δεν μίλησαν νωρίτερα, γιατί δεν έφυγαν, γιατί συγχώρεσαν ή γιατί επέστρεψαν. Το ζητούμενο είναι να δημιουργήσουμε μια κοινωνία στην οποία θα μπορούν να φύγουν με ασφάλεια, να μιλήσουν χωρίς να αμφισβητούνται και να ζητήσουν βοήθεια χωρίς να φοβούνται τις συνέπειες.

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