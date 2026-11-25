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Μία ακόμη υπόθεση τηλεφωνικής απάτης καταγράφηκε την Τρίτη (24/11) στην Πάτρα, με επιτήδειο να καταφέρνει να εξαπατήσει, αυτήν τη φορά, ανήλικο και να αποσπάσει κοσμήματα μεγάλης αξίας.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, άγνωστος τηλεφώνησε προσποιούμενος τον υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ. Εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι στην κλήση απάντησε ανήλικος, κατάφερε να τον πείσει να τοποθετήσει σε τσάντα κοσμήματα αξίας 20.000 ευρώ και να τα παραδώσει σε σημείο που του υπέδειξε ο δράστης.

Η υπόθεση καταγγέλθηκε στην Αστυνομία, η οποία διερευνά το περιστατικό.

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