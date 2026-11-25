Snapshot Snapshot powered by AI

Ένα σοβαρό περιστατικό με τον τραυματισμό ενός 11χρονου μαθητή σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, έξω από το δημοτικό σχολείο Αρφαρών στη Μεσσηνία, την ώρα που τα παιδιά αποχωρούσαν μετά τη λήξη των μαθημάτων.

Σύμφωνα με το patrisnews.com, ένας 10χρονος μαθητής έσπρωξε τον 11χρονο συμμαθητή του, με αποτέλεσμα το παιδί να χάσει την ισορροπία του, να πέσει πάνω στα κάγκελα του σχολείου και να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι.

Ο 11χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου οι γιατροί του έκαναν ράμματα, ωστόσο, κρίθηκε σκόπιμο για προληπτικούς λόγους να διακομιστεί στο Νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα, όπου και παραμένει νοσηλευόμενος.

Μετά το συμβάν, η μητέρα του τραυματισμένου αγοριού υπέβαλε μήνυση, οδηγώντας στη σύλληψη της 51χρονης μητέρας του 10χρονου, η οποία κατηγορείται για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, ενώ έχει ήδη παραγγελθεί και ιατροδικαστική εξέταση.

Διαβάστε επίσης