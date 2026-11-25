Χέιζ Ντέιβις: «Έχω deja vu, είναι τρελό! Νομίζω ότι το έχω ξανακάνει αυτό»
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε βίντεο με τους πανηγυρισμούς και τα λόγια του Χέιζ Ντέιβις στο Instagram
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Ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις «ξέρανε» για μια ακόμα φορά τη Βαλένθια σημειώνοντας ένα τρελό buzzer beater τρίποντο στην τελευταία φάση του αγώνα, χαρίζοντας στον Παναθηναϊκό ένα σπουδαίο διπλό.
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανάρτησε σχετικό βίντεο στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram, δανειζόμενη τα λόγια του μεγάλου πρωταγωνιστή της νίκης του «τριφυλλιού» γράφοντας χαρακτηριστικά ότι «έτσι αισθανόμαστε όλοι μας από χθες το βράδυ»!
Το επικό βίντεο με τους πανηγυρισμούς
Νωρίτερα η πράσινη ΚΑΕ είχε αναρτήσει ένα ακόμα επικό βίντεο από άνθρωπο της ομάδας που βρισκόταν στο staff, την ώρα της τρίποντης «βόμβας» του Χέιζ Ντέιβις, κι όσων επακολούθησαν τα επόμενα λεπτά στους έξαλλους πανηγυρισμούς των παικτών της ομάδας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Όλοι έφυγαν τρέχοντας για τα αποδυτήρια, ουρλιάζοντας, «το έκανε ξανά» ενώ στη συνέχεια έπεσαν όλοι πάνω του για να τον αποθεώσουν!