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Αν υπάρχει μια εποχή του χρόνου που οι ευρωπαϊκές πόλεις αποκτούν ξεχωριστή λάμψη, αυτή είναι αναμφίβολα τα Χριστούγεννα. Φωταγωγημένες λεωφόροι, ξύλινα σπιτάκια που μοσχοβολούν ζεστό κρασί (Glühwein), κανέλα και ψητά κάστανα, υπαίθρια παγοδρόμια και μελωδίες κλασικής μουσικής συνθέτουν το ιδανικό σκηνικό για μια χειμερινή απόδραση.

Για όσους αναζητούν έναν προορισμό στο εξωτερικό, συγκεντρώσαμε τρεις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες που φημίζονται για τον εντυπωσιακό εορταστικό τους διάκοσμο και αποτελούν διαχρονικά κορυφαίες επιλογές για τις γιορτές.

Βιέννη, Αυστρία: Η αριστοκρατική πρωτεύουσα των Χριστουγέννων

Η Βιέννη δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, καθώς θεωρείται η «βασίλισσα» των ευρωπαϊκών Χριστουγέννων. Με πτήση διάρκειας περίπου 2 ωρών και 15 λεπτών από την Αθήνα, προσγειώνεστε σε μια πόλη όπου η αυτοκρατορική αρχιτεκτονική συναντά τους πολυτελείς γιορτινούς φωτισμούς. Οι κεντρικές λεωφόροι, όπως η Graben, η Kohlmarkt και η Kärntner Straße, στολίζονται με τεράστιους φωτεινούς πολυελαίους και χρυσές γιρλάντες, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι.

Η Βιέννη τα Χριστούγεννα Unsplash

Η καρδιά των γιορτών χτυπά στη διάσημη χριστουγεννιάτικη αγορά μπροστά από το νεογοτθικό Δημαρχείο (Christkindlmarkt am Rathausplatz). Εκεί δεσπόζει ένα επιβλητικό χριστουγεννιάτικο δέντρο, δεκάδες ξύλινοι πάγκοι με χειροποίητα στολίδια και δώρα, καθώς και ένα εντυπωσιακό υπαίθριο παγοδρόμιο που απλώνεται μέσα στα δέντρα του πάρκου. Εξίσου μαγευτική, αλλά πιο ρομαντική και ήσυχη, είναι η αγορά μπροστά από το μπαρόκ παλάτι Schönbrunn, αλλά και τα γιορτινά χωριά στην πλατεία Maria-Theresien-Platz ανάμεσα στα δύο μεγάλα μουσεία της πόλης.

Τι να ζήσετε: Κλείστε εισιτήρια για μια χριστουγεννιάτικη συναυλία κλασικής μουσικής σε μια από τις ιστορικές αίθουσες της πόλης (όπως το Musikverein ή η Κρατική Όπερα) και κάντε μια βόλτα με παραδοσιακή άμαξα στο ιστορικό κέντρο.

Γαστρονομική εμπειρία: Ζεσταθείτε πίνοντας αρωματικό Glühwein ή ζεστό μηλίτη μέσα στις συλλεκτικές, κεραμικές χριστουγεννιάτικες κούπες της αγοράς, δοκιμάστε αυθεντικό βιεννέζικο σνίτσελ και κλείστε τη μέρα σας με ένα κομμάτι Sachertorte συνοδεία βιεννέζικου καφέ (Melange) σε κάποιο από τα θρυλικά καφέ της πόλης, όπως το Café Central ή το Café Sacher.

Πράγα, Τσεχία: Ένα μεσαιωνικό παραμύθι κάτω από τα φώτα

Με τα δαιδαλώδη λιθόστρωτα σοκάκια, τους γοτθικούς πύργους, τις μπαρόκ εκκλησίες και τη θρυλική γέφυρα του Καρόλου τυλιγμένη συχνά σε χειμωνιάτικη ομίχλη, η Πράγα μοιάζει φτιαγμένη ειδικά για τα Χριστούγεννα. Σε απόσταση περίπου 2 ωρών και 35 λεπτών από την Αθήνα, η «Πόλη των Εκατό Πύργων» αποκτά έναν βαθιά ρομαντικό, σχεδόν κινηματογραφικό χαρακτήρα που μαγεύει κάθε επισκέπτη.

Η Πράγα τα Χριστούγεννα Unsplash

Το επίκεντρο των εορτασμών βρίσκεται στην Πλατεία της Παλιάς Πόλης (Old Town Square), η οποία φιλοξενεί την πιο διάσημη χριστουγεννιάτικη αγορά της Τσεχίας. Εκεί, δίπλα στο μεσαιωνικό Αστρονομικό Ρολόι και την εκκλησία της Παναγίας του Τυν, στήνεται ένα γιγάντιο έλατο που φωταγωγείται κάθε απόγευμα υπό τους ήχους μουσικής, περιτριγυρισμένο από ξύλινα σπιτάκια με παραδοσιακά τσέχικα προϊόντα, κρύσταλλα Βοημίας και ξύλινα παιχνίδια. Μια δεύτερη μεγάλη αγορά στήνεται λίγα λεπτά πιο πέρα, στην Πλατεία Wenceslas, ενώ μικρότερες, πιο αυθεντικές αγορές θα βρείτε στην πλατεία Δημοκρατίας (Náměstí Republiky) και μέσα στο σύμπλεγμα του Κάστρου της Πράγας, απ' όπου η θέα στις χιονισμένες κεραμοσκεπές κόβει την ανάσα.

Τι να ζήσετε: Ξυπνήστε νωρίς το πρωί και περπατήστε στη Γέφυρα του Καρόλου την αυγή, πριν γεμίσει από κόσμο, όταν τα αγάλματα φωτίζονται αμυδρά από τα φανάρια αερίου. Αξίζει επίσης μια επίσκεψη στο ιστορικό μοναστήρι Strahov για να θαυμάσετε την εντυπωσιακή βιβλιοθήκη του.

Γαστρονομική εμπειρία: Περπατώντας στις αγορές, θα ακολουθήσετε τη μυρωδιά από το Trdelník (τη διάσημη γλυκιά «καμινάδα» ζύμης που ψήνεται στα κάρβουνα και πασπαλίζεται με ζάχαρη, κανέλα, καρύδι ή γεμίζεται με πραλίνα). Για πιο χορταστικό γεύμα στο κρύο, δοκιμάστε τοπικά λουκάνικα στη σχάρα, ψητό χοιρινό ζαμπόν (Pražská šunka) και αχνιστή σούπα γκούλας σερβιρισμένη μέσα σε στρογγυλό καρβέλι ψωμιού.

Βουδαπέστη, Ουγγαρία: Λάμψη και ζεστασιά στις όχθες του Δούναβη

Η Βουδαπέστη αποτελεί ίσως την πιο ολοκληρωμένη και value-for-money επιλογή για τις γιορτές, απέχοντας μόλις 2 ώρες αεροπορικώς από την Αθήνα. Με τον επιβλητικό Δούναβη να χωρίζει την αριστοκρατική, λοφώδη Βούδα από τη ζωντανή και επίπεδη Πέστη, η ουγγρική πρωτεύουσα μεταμορφώνεται σε ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα φωτός, συνδυάζοντας την ιστορική μεγαλοπρέπεια με την έντονη χειμερινή ζωντάνια.

Η Βουδαπέστη τα Χριστούγεννα Unsplash

Η πόλη φιλοξενεί δύο από τις πιο βραβευμένες χριστουγεννιάτικες αγορές ολόκληρης της Ευρώπης. Η πρώτη βρίσκεται στην πλατεία μπροστά από τη Βασιλική του Αγίου Στεφάνου, όπου εκτός από τους δεκάδες πάγκους χειροτεχνίας και το μικρό παγοδρόμιο γύρω από το κεντρικό δέντρο, κάθε απόγευμα προβάλλεται ένα εντυπωσιακό 3D light show πάνω στην πρόσοψη του επιβλητικού ναού. Λίγα τετράγωνα μακριά, η αγορά στην Πλατεία Vörösmarty (στο τέλος του πεζόδρομου Váci utca) σφύζει από ζωή, ζωντανή μουσική και αρώματα παραδοσιακής κουζίνας, ενώ εξίσου γιορτινή είναι η ατμόσφαιρα στον Προμαχώνα των Ψαράδων στη πλευρά της Βούδας.

Τι να ζήσετε: Μην παραλείψετε μια βραδινή κρουαζιέρα στον Δούναβη για να θαυμάσετε φωταγωγημένο το εμβληματικό Κοινοβούλιο της Ουγγαρίας, ένα από τα πιο φωτογενή κτίρια της Ευρώπης, και χαρίστε στον εαυτό σας την απόλυτη χειμερινή εμπειρία της πόλης: μια βουτιά στις εξωτερικές πισίνες των ιστορικών ιαματικών λουτρών Széchenyi, όπου το νερό αγγίζει τους 38 βαθμούς Κελσίου ενώ γύρω σας επικρατεί παγωνιά.

Γαστρονομική εμπειρία: Στους πάγκους των αγορών θα δοκιμάσετε το παραδοσιακό Lángos (αφράτη τηγανητή ζύμη με τριμμένο τυρί, σκόρδο και ξινή κρέμα), γεμιστό λάχανο, ψητό χοιρινό κότσι και ζεστό, πικάντικο κρασί (Forralt bor), ενώ για γλυκό επιβάλλεται μια στάση στο ιστορικό ζαχαροπλαστείο Gerbeaud.

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