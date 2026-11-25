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Σε νέα δίκη που θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του 2027, παραπέμπεται ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, μαζί με την σύζυγό του Κάρλα Μπρούνι, για σύσταση συμμορίας και συγκάλυψη δωροδοκίας μάρτυρα στην υπόθεση της λιβυκής χρηματοδότησης της καμπάνιας του 2007

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην Γάλλος πρόεδρος παραπέμπεται στο πλημμελειοδικείο του Παρισιού για την υπόθεση της ανάκλησης, με πιθανή δωροδοκία, των καταθέσεων του Γαλλο-Λιβανέζου επιχειρηματία Ζιάντ Τακεντίν.

Στην δικαιοσύνη παραπέμπεται και η Μιμί Μαρσάν, η οποία είναι επικεφαλής ενός φωτογραφικού πρακτορείο παπαράτσι. Η Μαρσάν θα δικαστεί με τις κατηγορίες της εξαγοράς μάρτυρα, και της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό τη διάπραξη απάτης από οργανωμένη ομάδα και με σκοπό την προετοιμασία πράξεων δωροδοκίας αλλοδαπών δικαστικών λειτουργών, όπως αναφέρουν τοπικά μέσα.

Τι οδήγησε στις νέες κατηγορίες κατά του Σαρκοζί και της Μπρούνι

Η νέα αυτή δίκη φαίνεται να συνδέεται με την υπόθεση της φερόμενης χρηματοδότησης της νικηφόρας προεδρικής του εκστρατείας του 2007 από τη Λιβύη. Για την συγκεκριμένη υπόθεση ο πρώην πρόεδρος είχε καταδικαστεί σε πέντε χρόνια φυλάκισης ύστερα από παραδοχή ενοχής για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Είχε αποφυλακιστεί μετά από 20 ημέρες καθώς ανέμενε την εκδίκαση της έφεσής του.

Σε αυτήν την υπόθεση, ένας από τους βασικούς μηνυτές υπήρξε ο Γαλλο-Λιβανέζος επιχειρηματίας Ζιάντ Τακεντίν, ο οποίος πέθανε στον Λίβανο πέρυσι. Ο Τακεντίν είχε υποστηρίξει το 2016 ότι βοήθησε να παραδοθούν έως και 5 εκατομμύρια ευρώ στον Νικολά Σαρκοζί και στον διευθυντή του γραφείου του τότε προέδρου το 2006 και το 2007. Τα συγκεκριμένα χρήματα, σύμφωνα με τον Τεκεντίν, προέρχονταν από τον Λίβυο δικτάτορα Μουαμάρ Καντάφι.

Ωστόσο, τέσσερα χρόνια αργότερα, το 2020, ο Τακεντίν ανακάλεσε ξαφνικά τις δηλώσεις του, πριν τελικά τις επαναφέρει.

Η συγκεκριμένη πράξη ήταν αυτή που οδήγησε σε κατηγόριες κατά του Σαρκοζί και της συζύγου του. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, οι δύο τους κατηγορούνται ότι προσέγγισαν τη Μιμί Μαρσάν, για να πληρώσουν τον Τεκεντίν, ώστε να ανακαλέσει τις καταθέσεις του. Ο πρώην πρόεδρος και η σύζυγός του αρνούνται τις κατηγορίες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Κάρλα Μπρούνι φέρεται, μεταξύ άλλων, να ζήτησε μια παράνομη τηλεφωνική γραμμή στα τέλη του 2019, προκειμένου να μπορέσει να επικοινωνήσει με τη Μαρσάν σχετικά με την υπόθεση του Τακεντίν.

Η δίκη αναμένεται να ξεκινήσει στις 3 Νοεμβρίου του 2027 και να διαρκέσει έως και τις 2 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εάν κριθούν ένοχοι, οι κατηγορούμενοι ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με την ανώτατη ποινή των δέκα ετών φυλάκισης και πρόστιμο 150.000 ευρώ.

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