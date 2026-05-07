Ο Νικολά Σαρκοζί γλιτώνει το δεύτερο ηλεκτρονικό βραχιόλι - Την ηλικία του επικαλέσθηκαν οι δικαστές

Ο Νικολά Σαρκοζί δεν θα χρειαστεί να φορέσει ξανά το ειδικό ηλεκτρονικό βραχιόλι παρακολούθησης στον αστράγαλο, παρά την καταδίκη του για την παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας το 2012.

Σύμφωνα με πληροφορίες του France24, η γαλλική δικαιοσύνη έλαβε υπόψη της το γεγονός πως ο πρώην ηγέτης διανύει πλέον το 71ο έτος της ηλικίας του, θεωρώντας ότι αυτό αποτελεί επαρκή λόγο για την αποφυγή του συγκεκριμένου περιοριστικού μέτρου. Πρόκειται για μια εξέλιξη που αφορά την περιβόητη υπόθεση «Bygmalion», όπου το ανώτατο δικαστήριο της χώρας επικύρωσε πέρυσι ποινή φυλάκισης έξι μηνών, διαπιστώνοντας πως ο Σαρκοζί υπερέβη κατά πολύ τα νόμιμα όρια δαπανών στην προσπάθειά του να επανεκλεγεί.

Το δικαστικό παρασκήνιο και οι προηγούμενες καταδίκες

Ο πρώην πρόεδρος έχει βρεθεί αντιμέτωπος με μια σειρά από κατηγορίες από τότε που αποχώρησε από το Μέγαρο των Ηλυσίων, έχοντας υπηρετήσει μία μόνο θητεία από το 2007 έως το 2012. Κι όμως, παρά την επίμονη άρνησή του για κάθε εμπλοκή σε παράνομες δραστηριότητες, οι δικαστικές αποφάσεις συσσωρεύονται. Πέρυσι έγινε ο πρώτος πρόεδρος της σύγχρονης Γαλλίας που πέρασε την πόρτα της φυλακής, εκτίοντας 20 ημέρες για την υπόθεση που σχετίζεται με τη φερόμενη χρηματοδότηση από τη Λιβύη το 2007, μια δίκη που βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη σε δεύτερο βαθμό.

Στην πορεία των ερευνών προέκυψε και η υπόθεση «Bismuth», η οποία αποκαλύφθηκε όταν οι αρχές άρχισαν να παρακολουθούν μια μυστική τηλεφωνική γραμμή που χρησιμοποιούσε ο Σαρκοζί με το ψευδώνυμο Πολ Μπισμούθ για να επικοινωνεί με τον δικηγόρο του. Για την υπόθεση αυτή είχε ήδη εκτίσει ποινή με ηλεκτρονικό βραχιόλι, το οποίο αφαιρέθηκε τον Μάιο του περασμένου έτους. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τον περασμένο Μάρτιο το δικαστήριο είχε απορρίψει το αίτημά του να συγχωνευθούν οι δύο ποινές ώστε να αποφύγει την επιπλέον επιτήρηση, αλλά η τελική κρίση των δικαστών την Τρίτη έγειρε προς την πλευρά της επιείκειας λόγω ηλικιακών κριτηρίων.

Η επόμενη ημέρα για τον Σαρκοζί

Η απόφαση αυτή αποτελεί μια σημαντική ανάσα για τον Νικολά Σαρκοζί, καθώς η καθημερινότητά του δεν θα περιοριστεί ξανά από τους αυστηρούς κανόνες της ηλεκτρονικής επιτήρησης. Την ίδια ώρα, η δημόσια εικόνα του δέχεται συνεχή πλήγματα από τις αποκαλύψεις για τη χρήση μιας εταιρείας δημοσίων σχέσεων, της Bygmalion, η οποία χρησιμοποιήθηκε για να καλύψει τις υπερβάσεις στα έξοδα της αποτυχημένης εκστρατείας του 2012. Παρά το γεγονός ότι απέφυγε το βραχιόλι, οι καταδίκες παραμένουν στο ποινικό του μητρώο, υπογραμμίζοντας μια περίοδο έντονων πολιτικών και νομικών αναταράξεων στη Γαλλία. Η διαδικασία για τις υπόλοιπες ανοιχτές υποθέσεις συνεχίζεται κανονικά, με το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης να παραμένει αμείωτο για το αν ο πρώην ισχυρός άνδρας της χώρας θα βρεθεί ξανά προ εκπλήξεων στις επόμενες δικαστικές αίθουσες.

