Ο Νικολά Σαρκοζί επέστρεψε στο δικαστήριο για την «υπόθεση της Λιβύης»

Τον περασμένο Σεπτέμβριο καταδικάστηκε και έγινε ο πρώτος σύγχρονος αρχηγός κράτους της Γαλλίας που φυλακίστηκε

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ξεκίνησε τη Δευτέρα στο Παρίσι η έφεση του πρώην Γάλλου προέδρου Νικολά Σαρκοζί για την υπόθεση της χρηματοδότησης από τη Λιβύη για τις εκλογές του 2007, που τον οδήγησε σε ολιγοήμερη φυλάκιση, καθώς κρίθηκε ένοχος τον Σεπτέμβριο.

Αρχικά καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκιση για εγκληματική συνωμοσία, εκτίοντας τρεις εβδομάδες πριν του χορηγηθεί προσωρινή αποφυλάκιση λόγω της ηλικίας του.

Ο 71χρονος κατά την είσοδό του στο Εφετείο του Παρισιού αντάλλαξε χειραψία με αστυνομικούς και δικηγόρους προτού καθίσει στην πρώτη σειρά του εδώλιου.

Η επανάληψη της δίκης, έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τις 3 Ιουνίου.

Ο Σαρκοζί έχει αντιμετωπίσει μια σειρά από νομικά ζητήματα αφότου αποχώρησε από το προεδρικό αξίωμα και έχει ήδη λάβει δύο οριστικές καταδίκες σε άλλες υποθέσεις.

Στην αποκαλούμενη «υπόθεση της Λιβύης», έχει ασκήσει έφεση κατά της ποινής φυλάκισης πέντε ετών.

Ένα κατώτερο δικαστήριο καταδίκασε τον Σεπτέμβριο τον Σαρκοζί για εγκληματική συνωμοσία σχετικά με αυτό που χαρακτήρισε ως σχέδιο απόκτησης λιβυκής χρηματοδότησης για την προεδρική του εκστρατεία το 2007.

Αλλά δεν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Σαρκοζί έλαβε ή χρησιμοποίησε τα κεφάλαια για την προεκλογική εκστρατεία.

Η νομική του ομάδα άσκησε αμέσως έφεση, αλλά το κατώτερο δικαστήριο διέταξε την φυλάκισή του, επικαλούμενο την «εξαιρετική σοβαρότητα» της καταδίκης.

Στις 21 Οκτωβρίου, έγινε ο πρώτος πρώην επικεφαλής κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που φυλακίστηκε.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ανάσα» στη Wall Street μετά την υποχώρηση της τιμής του πετρελαίου

00:22ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ εκτιμά πως το ταξίδι του στην Κίνα θα καθυστερήσει κατά «ένα μήνα περίπου»

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Σε αυτόν τον νομό της Κρήτης το σουβλάκι έφτασε στα 6 ευρώ

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Η Χεζμπολάχ χάνει τον τίτλο της «αντίστασης»

23:41ΥΓΕΙΑ

Πλαστικά μπουκάλια μετατρέπονται σε φάρμακο για τη νόσο του Πάρκινσον

23:30ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νικολά Σαρκοζί επέστρεψε στο δικαστήριο για την «υπόθεση της Λιβύης»

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Είναι το Ρέθυμνο μια πόλη προσβάσιμη προς όλους;

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Αν δεν είχαμε επιτεθεί στο Ιράν, θα είχαμε έναν πυρηνικό πόλεμο που θα είχε εξελιχθεί σε Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο»

23:15ΚΟΣΜΟΣ

Καταρρέει ο παγετώνας Doomsday της Ανταρκτικής; Σοκαριστική μελέτη με χρονικό ορίζοντα το 2067

23:06ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισιά: Πρώην σύντροφος γνωστής ηθοποιού ο αρχαιοκάπηλος

22:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσπρωτία: 18χρονος συνελήφθη με 60,5 κιλά χασίς

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ λέει ότι χτύπησε το αρχηγείο του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν

22:50ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Έπεσαν σοβάδες στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου Μοιρών την ώρα της λειτουργίας

22:46ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Εκτόξευσε για πρώτη φορά τον βαλλιστικό πύραυλο Sejjil

22:35ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ιράν και ΗΠΑ έχουν άμεσο δίαυλο επικοινωνίας - Αραγτσί και Γουίτκοφ ανταλλάσσουν μηνύματα

22:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: «Δεν μπορεί να περάσει κανείς αυτή την κρίση αβρόχοις ποσί» - Τι είπε για τα διυλιστήρια

22:24ΚΟΣΜΟΣ

Ολικό μπλακ άουτ στην Κούβα: Κατέρρευσε το ηλεκτρικό δίκτυο, στο απόλυτο σκοτάδι εκατομμύρια κάτοικοι

22:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Έκρυβε πέντε κιλά κάνναβης στον προφυλακτήρα αυτοκινήτου

22:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ριζική αλλαγή από αύριο - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

21:51ΕΛΛΑΔΑ

Ψαχνά Ευβοίας: Άνοιξαν τάφο 46χρονου και βρήκαν μέσα χειρουργικό ψαλίδι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
21:32ΚΟΣΜΟΣ

Γαμπρός στην Κρήτη ο ανιψιός της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν - Παντρεύτηκε και ζει σε χωριό του νησιού

20:48LIFESTYLE

Η Ελένη Τσολάκη «επιστρέφει» στον ΑΝΤ1

18:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κωνσταντίνος Καρέτσας: Δίνει 50 εκατομμύρια ευρώ η Ρεάλ Μαδρίτης για το παιδί-θαύμα της Ελλάδας

21:51ΕΛΛΑΔΑ

Ψαχνά Ευβοίας: Άνοιξαν τάφο 46χρονου και βρήκαν μέσα χειρουργικό ψαλίδι

22:46ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Εκτόξευσε για πρώτη φορά τον βαλλιστικό πύραυλο Sejjil

23:06ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισιά: Πρώην σύντροφος γνωστής ηθοποιού ο αρχαιοκάπηλος

09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κατέρρευσε ο αντικυκλώνας στα Βαλκάνια - Επηρεάζεται άμεσα η Ελλάδα

22:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ριζική αλλαγή από αύριο - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

20:51ΚΟΣΜΟΣ

Ηχητικό ντοκουμέντο της Telegraph: Πώς ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ γλίτωσε τον θάνατο για λίγα δευτερόλεπτα

23:25LIFESTYLE

Κρήτη: Μια αγκαλιά, μια παρέα - Νύφη και γαμπρός χορεύουν με τους δικούς τους ανθρώπους

07:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση για το επόμενο τρίμηνο - Τι δείχνουν έξι μετεωρολογικά κέντρα για την Ελλάδα

09:57ΚΟΣΜΟΣ

Άνταμ Πέρσον: Συγκλόνισε στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ - Η μάχη του με την νευροϊνωμάτωση

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Σε αυτόν τον νομό της Κρήτης το σουβλάκι έφτασε στα 6 ευρώ

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Αν δεν είχαμε επιτεθεί στο Ιράν, θα είχαμε έναν πυρηνικό πόλεμο που θα είχε εξελιχθεί σε Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο»

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Η Χεζμπολάχ χάνει τον τίτλο της «αντίστασης»

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Η τράπεζα του έβαλε κατά λάθος 78 εκατ. ευρώ: Τα επένδυσε, έβγαλε σχεδόν 1 εκατ. και μετά τα επέστρεψε όλα

20:06ΕΛΛΑΔΑ

«Κάθε φορά που προβάλλεται το βίντεο, το παιδί μου πεθαίνει ξανά» - Η σπαρακτική έκκληση της μητέρας του 20χρονου Κλεομένη

20:44LIFESTYLE

Μενίδι: Εδώ γίνονται τα γυρίσματα της ταινίας του Μπραντ Πιτ - Αποκλεισμένη η περιοχή γύρω από το στούντιο

13:53ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Γιάννης Σπυριδάκης - Ήταν παιδοχειρουργός και καθηγητής Ιατρικής του ΑΠΘ

21:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Πένθος για τον Κέντρικ Ναν - Στις ΗΠΑ για την κηδεία της γιαγιάς του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ