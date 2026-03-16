Ο Νικολά Σαρκοζί επέστρεψε στο δικαστήριο για την «υπόθεση της Λιβύης»

Ξεκίνησε τη Δευτέρα στο Παρίσι η έφεση του πρώην Γάλλου προέδρου Νικολά Σαρκοζί για την υπόθεση της χρηματοδότησης από τη Λιβύη για τις εκλογές του 2007, που τον οδήγησε σε ολιγοήμερη φυλάκιση, καθώς κρίθηκε ένοχος τον Σεπτέμβριο.

Αρχικά καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκιση για εγκληματική συνωμοσία, εκτίοντας τρεις εβδομάδες πριν του χορηγηθεί προσωρινή αποφυλάκιση λόγω της ηλικίας του.

Ο 71χρονος κατά την είσοδό του στο Εφετείο του Παρισιού αντάλλαξε χειραψία με αστυνομικούς και δικηγόρους προτού καθίσει στην πρώτη σειρά του εδώλιου.

Nicolas Sarkozy est arrivé à la Cour d'appel de Paris pour son procès dans l'affaire du présumé financement libyen de sa campagne de 2007. Il avait été condamné à 5 ans de prison ferme en première instance. L'ancien président clame son innocence et sera rejugé aux côtés de 9… pic.twitter.com/y6qfaI5Vhk — M6 Info (@m6info) March 16, 2026

Η επανάληψη της δίκης, έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τις 3 Ιουνίου.

Ο Σαρκοζί έχει αντιμετωπίσει μια σειρά από νομικά ζητήματα αφότου αποχώρησε από το προεδρικό αξίωμα και έχει ήδη λάβει δύο οριστικές καταδίκες σε άλλες υποθέσεις.

Στην αποκαλούμενη «υπόθεση της Λιβύης», έχει ασκήσει έφεση κατά της ποινής φυλάκισης πέντε ετών.

Ένα κατώτερο δικαστήριο καταδίκασε τον Σεπτέμβριο τον Σαρκοζί για εγκληματική συνωμοσία σχετικά με αυτό που χαρακτήρισε ως σχέδιο απόκτησης λιβυκής χρηματοδότησης για την προεδρική του εκστρατεία το 2007.

Αλλά δεν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Σαρκοζί έλαβε ή χρησιμοποίησε τα κεφάλαια για την προεκλογική εκστρατεία.

Η νομική του ομάδα άσκησε αμέσως έφεση, αλλά το κατώτερο δικαστήριο διέταξε την φυλάκισή του, επικαλούμενο την «εξαιρετική σοβαρότητα» της καταδίκης.

Στις 21 Οκτωβρίου, έγινε ο πρώτος πρώην επικεφαλής κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που φυλακίστηκε.