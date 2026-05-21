Κατέρρευσε οροφή εγκαταλελειμμένης οικοδομής στη Λάρνακα – Έρευνες στο χώρο για άστεγους

Σε συναγερμό τέθηκαν Πυροσβεστική, Αστυνομία και ΕΟΑ Λάρνακας έπειτα από την κατάρρευση οροφής εγκαταλειμμένου σπιτιού, το απόγευμα της Πέμπτης στην οδό Σταυροδρομίου στην ενορία Σωτήρος στη Λάρνακα.

Όπως αναφέρει το philnews ο δρόμος έχει κλείσει και έχουν ληφθεί έκτακτα μέτρα αφού κινδυνεύει με κατάρρευση και το διπλανό σπίτι, το οποίο είναι, επίσης, εγκαταλελειμμένο.

Λόγω του ότι στο εν λόγω σπίτι διαμένουν κατά καιρούς άστεγοι επιστρατεύτηκαν από την Πυροσβεστική ανιχνευτικά σκυλιά.

Μετά την κατάρρευση, οι αρμόδιες Αρχές αποφάσισαν να γίνει ελεγχόμενη κατεδάφιση μέρους της οικοδομής. Στη συνέχεια η πυροσβεστική θα αφαιρέσει μπάζα προκειμένου να διαφανεί εάν διέμενε κάποιος στον χώρο. Πάντως, από τις πρώτες έρευνες που έγιναν με τα ανιχνευτικά σκυλιά δεν διαφάνηκε κάτι τέτοιο.