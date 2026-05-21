Ο Μητσοτάκης, η αναδιάταξη του κομματικού σκηνικού, το... big bang και τα κόμματα «ρεζέρβα»

Οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν μια εικόνα διόλου συνηθισμένη για το πολιτικό σκηνικό έπειτα από επτά χρόνια διακυβέρνησης από ένα κόμμα με το ίδιο πρόσωπο στη θέση του πρωθυπουργού.

Η κυριαρχία της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη, σύμφωνα με όλες τις μετρήσεις, δεν αμιφισβητείται από κανένα εκ των επτά κοινοβουλευτικών κομμάτων που αντιπολιτεύονται την κυβερνώσα παράταξη. Ο κατακερματισμός στο πολιτικό σκηνικό περιγράφεται απλούστερα από την δύναμη των κομμάτων στη Βουλή: ΝΔ με 156 βουλευτές, ΠΑΣΟΚ με 32, ΣΥΡΙΖΑ 24, ΚΚΕ 21, Ελληνική Λύση 11, Νέα Αριστερά 11, Νίκη 8, Πλεύση Ελευθερίας 5 και -κρατηθείτε- 29 βουλευτές ανεξάρτητοι!

Ωστόσο, με δεδομένο το γεγονός ότι καμία δημοσκόπηση -με τα σημερινά δεδομένα- στο ερώτημα της πρόθεσης ψήφου (χωρίς αναγωγή δηλαδή) δεν δίνει στη ΝΔ ποσοστό που θα μπορούσε να της εξασφαλίσει αυτοδυναμία, τα σενάρια για τις επόμενες εκλογές δίνουν και παίρνουν. Πώς θα μπορούσε να σχηματιστεί κυβέρνηση; Ποιο ή ποια κόμματα θα συνεργάζονταν με τη ΝΔ στο ενδεχόμενο που ακόμη και μετά τις πιθανές δεύτερες, επαναληπτικές, βουλευτικές εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν πετύχει να συγκεντρώσει ποσοστό που συνεπάγεται τουλάχιστον 151 βουλευτές και μονοκομματική κυβέρνηση;

Μετά τα πρόσφατα δημοσιεύματα για πιθανότητα πρόωρων εκλογών στις 27 Σεπτεμβρίου ή στις 4 Οκτωβρίου, τα αντακλαστικά του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού ενεργοποιήθηκαν αστραπιαία: Η κυρία Καρυστιανού ανακοινώνει σήμερα την ίδρυση του κόμματός της και στις 26 Μαϊου ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας. Η πληροφορία ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποφασίσει να στηθούν κάλπες τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο δεν είναι απίθανο να αποτελούσε μια μπλόφα του πρωθυπουργού με σκοπό να προκαλέσει πολιτικές εξελίξεις. Η σκοπιμότητα είναι προφανής: Άλλο είναι ένα κόμμα να ιδρυθεί λίγες εβδομάδες πριν τις κάλπες και να αιφνιδιάσει και άλλο να έχει ανακοινωθεί μήνες πριν τις εκλογές. Διότι στο διάστημα μέχρι τη διεξαγωγή των εκλογών τόσο ο Αλέξης Τσίπρας όσο και η Μαρία Καρυστιανού θα πρέπει να εξηγήσουν το προγραμμά τους, να δεσμευτούν, να σχολιάζουν την επικαιρότητα και να παίρνουν θέση. Και αυτό σε κάποιες περιπτώσεις συνεπάγεται φθορά, όπως φάνηκε από την πρόσφατη δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις ή από το ντοκιμαντέρ στον Σκάι για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης Τσίπρα από την ανάληψη της εξουσίας μέχρι το δημοψήφισμα του 2015.

Καθόλου απίθανο δεν μπορεί να θεωρηθεί κάποια κορυφαία κυβερνητικά στελέχη να τροφοδότησαν τα ρεπορτάζ περί επικείμενης απόφασης για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες μετά το καλοκαίρι, ώστε ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καρυστιανού να επιταχύνουν τις αποφάσεις τους και έτσι να υποχρεωθούν να λάβουν μέρος κανονικά στην προεκλογική κούρσα, οπότε -φυσιολογικά- κινδυνεύουν να υποστούν φθορά από πιθανά ολισθήματα ή μη αρεστές τοποθετήσεις από τα εκλογικά κοινά που φιλοδοξούν να προσελκύσουν.

«Το βράδυ των βουλευτικών εκλογών του 2027 η Ελλάδα πρέπει να έχει κυβέρνηση»

Συνεργάτες του πρωθυπουργού σημειώνουν ότι το βράδυ των βουλευτικών εκλογών του 2027 ο τόπος πρέπει να έχει κυβέρνηση. «Δεν υπάρχουν δεύτερες εκλογές. Πιστεύουμε και είμαστε και συγκρατημένα αισιόδοξοι, με βάση και τη δυναμική των γεγονότων, καθώς έχουμε απόσταση να διανύσουμε, ότι η χώρα θα έχει αυτοδύναμη κυβέρνηση ΝΔ με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη» αναφέρουν οι ίδιοι παράγοντες και συμπληρώνουν ότι «ακόμη κι αν ο κόσμος πει κάτι διαφορετικό θεωρούμε ότι πρέπει να εξαντλήσουμε τις πιθανότητες να έχουμε κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή».

Επιμένοντας στο αίτημα για αυτοδυναμία, συνεργάτες του πρωθυπουργού που απηχούν αυθεντικά τις απόψεις του Κυριάκου Μητσοτάκη σημειώνουν ότι «πρωθυπουργό εκλέγουν οι πολίτες και όχι οι παράγοντες σε κλειστές πόρτες».

Ο υπαινιγμός αυτός συνδέεται ευθέως με φήμες για στήριξη του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού από παράγοντες με ισχυρά επιχειρηματικά συμφέροντα. Αυτό που λένε σε ιδιωτικές τους συνομιλίες στελέχη της ΝΔ αλλά και του ΠΑΣΟΚ είναι ότι ένα κόμμα για να ιδρυθεί, να αποκτήσει και να πληρώνει ενοίκιο σε γραφεία, να μισθοδοτεί στελέχη, να συντηρεί ομάδες για δημιουργία βίντεο και παρεμβάσεις στα social media, για να οργανώνει συγκεντρώσεις, να ενοικιάζει τηλεοπτικές κάμερες για αναμετάδοση ομιλιών και συγκεντρώσεων χρειάζεται χρήμα. Κι αν δεν υπάρχουν πολλοί πρόθυμοι να κάνουν μικρές δωρεές, δεν είναι καθόλου απίθανο να υπάρχουν κάποιοι λίγοι και ισχυροί χορηγοί που κάνουν μεγάλες δωρεές, τέτοιες που να επιτρέπουν την δημιουργία νέων κομματικών σχηματισμών, σύμφωνα με την κοινή λογική.

Η Καρυστιανού και η... προνομιακή σχέση με την Ρωσία

Ο Νίκος Καραχάλιος, πρώην συνεργάτης της Μαρίας Καρυστιανού όταν αρχικώς γινόταν διερεύνηση του ενδεχομένου ίδρυσης κόμματος, σε πρόσφατες συνεντεύξεις του υποστήριξε ότι το νέο εγχείρημα έχει ρωσική επιρροή προσθέτοντας ότι αν εκπρόσωπος Τύπου τοποθετηθεί ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ανταποκριτής ελληνικών μέσων ενημέρωσης στην Μόσχα, το κόμμα Καρυστιανού θα θεωρηθεί το κόμμα... Πούτιν στην Ελλάδα. Τόσο η Μαρία Καρυστιανού όσο και ο Θανάσης Αυγερινός ανακοίνωσαν ότι καταθέτουν μήνυση στον Νίκο Καραχάλιο για τις αναφορές του αυτές.

Συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη αναφέρουν σιβυλλικά «δεδομένο είναι ότι ακούγονται πρόσωπα κοντά στην κυρία Καρυστιανού, που φαίνεται ότι έχουν μια προνομιακή σχέση με την Ρωσία. Δεν είναι θέμα ενδείξεων, είναι θέμα δεδομένων»... Ειδικά για την κυρία Καρυστιανού, κυβερνητικοί παράγοντες τονίζουν ότι ως μάνα μιας τραγωδίας, έχει, όπως και κάθε συγγενής, τον απόλυτο σεβασμό τους, αλλά ως εν δυνάμει πολιτικός αρχηγός, τα πρόσωπα που ακούγεται ότι την πλαισιώνουν κάθε άλλο παρά σε κάτι καινούριο παραπέμπουν. Εις ό,τι αφορά το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών επισημαίνουν ότι στην επέτειο του 2025, δύο χρόνια από την τραγωδία με τους 57 νεκρούς, έγινε προσπάθεια πρωτοφανούς παραπληροφόρησης «με fake news, ξυλόλια, χαμένα βαγόνια και όλα τα σχετικά» για την οποία απλώς σημειώνουν «δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιοι ήταν πίσω από όλο αυτό, αν ήταν συντονισμένο»...

Η αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ

Ο Αλέξης Τσίπρας με την απόφασή του να ιδρύσει καινούριο πολιτικό οργανισμό, πυροδότησε την πολιτική εξίσωση αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Όσο κι αν ο σημερινός πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος διαμηνύει ότι στις επόμενες εκλογές το κόμμα του θα είναι μέσα σε ένα μεγάλο ενωτικό σχήμα, οι κινήσεις βουλευτών και στελεχών του κόμματος σκιαγραφούν τη διαφαινόμενη διάλυση ή αναστολή λειτουργίας. Ακόμη κι αν ο ΣΥΡΙΖΑ, με όποια στελέχη του απομείνουν, φτάσει μέχρι τις επόμενες εκλογές εν λειτουργία, δεν είναι καθόλου βέβαιον ότι θα υπερβεί το όριο του 3% ώστε να μπει στην επόμενη Βουλή. Και καθόλου απίθανο δεν πρέπει να θεωρείται στελέχη όπως ο Παύλος Πολάκης, που δηλώνει ότι δεν επιθυμεί να αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ, τελικώς να συνεργαστεί με κόμματα της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς και να διεκδικήσει αυτόνομη είσοδο στη Βουλή.

Το αν θα μπορούσε ο ΣΥΡΙΖΑ να επανενωθεί με τη Νέα Αριστερά είναι ένα πιθανό ενδεχόμενο, που περισσότερο θα πρέπει να ειδωθεί σαν συγχώνευση οργανισμών με δύο σφραγίδες, αφού τα στελέχη, είτε του ΣΥΡΙΖΑ είτε της ΝΕΑΡ, μοιάζουν σαν να περιμένουν την κλήση του Αλέξη Τσίπρα για να ενταχθούν στον νέο πολιτικό οργανισμό. Επί του παρόντος κανείς δεν θα μπορούσε να πει με βεβαιότητα αν ο Αλέξης Τσίπρας θα επιλέξει την κλασική μορφή του κόμματος ή ένα άλλο πρότυπο ενός ξεκάθαρα προσωποπαγούς οργανισμού με βουλευτές και συνεργαζόμενα στελέχη, ώστε να είναι ευκολότεροι οι χειρισμοί μετά τις εκλογές αν η δύναμη της ομάδας Τσίπρα συνδυαστικά με τα αποτελέσματα και τους συσχετισμούς διευκολύνουν μια μετεκλογική συνεργασία με άλλα κόμματα για τη δημιουργία μιας κυβέρνησης συνασπισμού.

Σκληρό ροκ και γκρίνιες στο ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη, κατά την πρόσφατη διατύπωση του παραιτηθέντος Χάρη Καστανίδη, φαίνεται ότι επιλέγει ρυθμούς σκληρού ροκ. Τόσο από τη διαρροή του διαλόγου που είχαν σε κεκλεισμένων των θυρών κοινοβουλευτική συνεδρίαση για τις υποκλοπές ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με τον διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, όσο και από τις συνεχείς δηλώσεις και αναφορές του Νίκου Ανδρουλάκη και του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τα πεπραγμένα της κυβέρνησης, φαίνεται ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν έχει την παραμικρή διάθεση για την οποιαδήποτε συνεννόηση ακόμη και στα μεγάλα εθνικά θέματα.

Στελέχη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης παραδέχονται ότι τόσο η υπόθεση με το ξεχασμένο εκατομμύριο του Νίκου Ανδρουλάκη σε λογαριασμό καταθέσεων τράπεζας του Βελγίου, όσο και η υπόθεση με το σπίτι του στην Κρήτη που εκμισθώνεται στο Δημόσιο, μάλλον δεν πρόσθεσαν κάτι θετικό στο αρχηγικό προφίλ του προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Ο εκνευρισμός πολλών στελεχών γίνεται μεγαλύτερος από τους ψιθύρους ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης αφιερώνει προσωπικά πολύ χρόνο στην κατάρτιση των εκλογικών συνδυασμών αφού επιδιώκει να εντάξει στα ψηφοδέλτια πρόσωπα της απόλυτης επιρροής του, σαν να θέλει να ελέγξει πλήρως την επόμενη Κοινοβουλευτική Ομάδα. Για παράδειγμα, ακούγεται ότι στην Αιτωλοακαρνανία συζητείται πιθανή μετεγγραφή του Μάριου Σαλμά, πρώην υφυπουργού και βουλευτή της ΝΔ, που μπορεί να θέσει εκτός Βουλής τη σημερινή βουλευτή Χριστίνα Σταρακά, όσο και στην διεδρική Πρέβεζα που η δεύτερη έδρα πηγαίνει στο δεύτερο κόμμα και η πρόθεση του πρώην γραμματέα του κόμματος Ανδρέα Σπυρόπουλου να κατέλθει στον συγκεκριμένο νομό έχει δημιουργήσει τριβές και πολλές γκρίνιες.

Ζωή, Νίκη και Βελόπουλος

Τα κόμματα Τσίπρα και Μαρίας Καρυστιανού έχουν προκαλέσει πονοκεφάλους και σε άλλα κόμματα. Στην Πλεύση Ελευθερίας ακούγεται ότι είναι μεγάλος ο εκνευρισμός, αφού τόσο ο Αλέξης Τσίπρας όσο και η Μαρία Καρυστιανού θεωρείται πολύ πιθανό ότι θα αντλήσουν πιθανούς ψηφοφόρους από την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κι έτσι, η κυρία Κωνσταντοπούλου που θεωρούσε ότι πηγαίνει για διψήφιο ποσοστό, δεν είναι απίθανο να υποχωρήσει στην περιοχή πέριξ του 3%. Κι αυτό σε μεγάλο βαθμό μπορεί να οδηγεί την πολιτική της συμπεριφορά σε ρυθμούς στα όρια της υπερβολής και της τοξικότητας, με αξιοποίηση όλου του κοινοβουλευτικού οπλοστασίου για υποβολή ενστάσεων αντισυνταγματικότητας κλπ ώστε να αποκομίσει όσο μεγαλύτερα οφέλη μπορεί. Στο ίδιο μήκος με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου κινείται το τελευταίο διάστημα και το κόμμα Νίκη, που σχεδόν ευθυγραμμίζεται με την Πλεύση Ελευθερίας σε πράξεις που θα μπορούσαν να θεωρηθούν σαν κοινοβουλευτικός... ακτιβισμός.

Τελικά, πότε θα γίνουν οι εκλογές;

Η προνομία της προκήρυξης των εκλογών ανήκει στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος το τελευταίο διάστημα επαναλμβάνει μονότονα ότι θα γίνουν το 2027, στο τέλος της συνταγματικά προβλεπόμενης θητείας της κυβέρνησης.

Συνεργάτες του πρωθυπουργού εξηγούν ότι η ΝΔ πιστεύει στην αυτοδυναμία, «γιατί το ΠΑΣΟΚ που θα ήταν η μόνη πολιτική δύναμη που θα μπορούσαμε να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση αν δεν έχουμε αυτοδυναμία, πήγε και έκανε ένα ολόκληρο συνέδριο χωρίς να βγάλει πρόγραμμα, χωρίς να πει πως και με ποιον θα κυβερνήσει, μόνο και μόνο για να πει με ποιόν δεν θα κυβερνήσει, δηλαδή τη ΝΔ»

Ωστόσο, την ίδια στιγμή που οι συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη αναφέρουν ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, η εντολή που έχει δοθεί σε όλους τους συναρμόδιους υπουργούς είναι πως είναι απολύτως κρίσιμο να έχουν ολοκληρώσει μέχρι τα τέλη Αυγούστου όλες τις εκκρεμότητες σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης. Άρα; Το ενδεχόμενο εκλογών Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο δεν μπορεί να αποκλειστεί ακόμη.

Ένα όμως θα πρέπει να θεωρείται βέβαιον. Σε μια περίοδο, διεθνώς, τόσο ταραγμένη και απρόβλεπτη, η ένταση μεταξύ των κομμάτων και η τοξικότητα στη Βουλή και στα τηλεοπτικά στούντιο δεν επιτρέπει αισιοδοξία ούτε για τον ελάχιστο κοινό παρονομαστή συνεννόησης στα μεγάλα θέματα, όπως η οικονομία και τα ελληνοτουρκικά.

