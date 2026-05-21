Κομισιόν: Επιβράδυνση ανάπτυξης στο 1,8% και αύξηση πληθωρισμού στο 3,7% το 2026

Η ανάπτυξη στην ευρωζώνη και την ΕΕ προβλέπεται να επιβραδυνθεί το 2026, με τον πληθωρισμό να φτάνει το 3% στην ευρωζώνη και 3,1% στην ΕΕ το ίδιο έτος.

Επιβράδυνση της ανάπτυξης στην Ελλάδα στο 1,8% το 2026 από 2,1% το 2025, και άνοδο πληθωρισμού στο 3,7% προβλέψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον απόηχο της γεωπολιτικής αναταραχής στη Μέση Ανατολή και του ενεργειακού σοκ.

Σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις της Κομισιόν που παρουσίασε ο Βάλντις Ντομπρόσβσκις, η ανάπτυξη στην Ελλάδα το 2026 και το 2027 παραμένει πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ και της ευρωζώνης, αν και είναι χαμηλότερη σε σχέση με τις προηγούμενες προβλέψεις της Επιτροπής (2,2% ήταν η εκτίμηση για την ανάπτυξη το 2026 το περασμένο φθινόπωρο έναντι 1,8% σήμερα).

Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα αναμένεται να φτάσει το 3,7% το 2026 και να υποχωρήσει ξανά στο 2,4% το 2027. Σε σύγκριση με τις προβλέψεις του περασμένου φθινοπώρου, η Επιτροπή αναθεωρεί τον πληθωρισμό στην Ελλάδα για το 2026 κατά 1,4 ποσοστιαίες μονάδες προς τα πάνω (από το 2,3%).

Ωστόσο, η αύξηση των επενδύσεων αναμένεται να παραμείνει ισχυρή, υποστηριζόμενη από τη συνεχιζόμενη απορρόφηση κονδυλίων της ΕΕ. Το 2027, η αύξηση του ΑΕΠ προβλέπεται να μειωθεί ελαφρώς στο 1,6% καθώς η εφαρμογή του RRF (Ταμείου Ανάκαμψης) θα έχει λήξει.

Η Ελλάδα αναμένεται να διατηρήσει μια ευνοϊκή δημοσιονομική θέση, με διατηρήσιμα πλεονάσματα κατά την περίοδο 2025-27, παρά τα επεκτατικά δημοσιονομικά μέτρα.

Η ισχυρή ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ και τα πλεονάσματα του προϋπολογισμού προβλέπεται να συνεχίσουν να οδηγούν σταθερά προς τα κάτω τον λόγο χρέους προς ΑΕΠ, πλησιάζοντας το 134% μέχρι το τέλος του 2027.

Τα στοιχεία για την ευρωζώνη

Για την ευρωζώνη, προβλέπεται ανάπτυξη 0,9% το 2026 και 1,2% το 2027 (από 1,2% και 1,4% που προβλεπόταν αντίστοιχα το φθινόπωρο του 2025).

Στην ΕΕ, η αύξηση του ΑΕΠ προβλέπεται να επιβραδυνθεί στο 1,1% το 2026 (από 1,4% που προβλεπόταν πέρυσι το φθινόπωρο) και στη συνέχεια να αυξηθεί στο 1,4% το 2027.

Στην ευρωζώνη ο πληθωρισμός προβλέπεται να φτάσει το 3% το 2026 και να υποχωρήσει στο 2,3% το 2027, ενώ στην ΕΕ προβλέπεται στο 3,1% το 2026 και στο 2,4% το 2027.

