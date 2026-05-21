Επίδομα παιδιού: Πότε θα μπορείτε να υποβάλετε αίτηση - Η ημερομηνία πληρωμής της β' δόσης

Η πλατφόρμα δεν δέχεται νέες αιτήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η πληρωμή της δεύτερης διμηνιαίας δόσης

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

  • Η πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού θα παραμείνει κλειστή μέχρι να ολοκληρωθεί η πληρωμή της δεύτερης διμηνιαίας δόσης του 2026.
  • Η πληρωμή της δεύτερης δόσης θα πραγματοποιηθεί στις 29 Μαΐου 2026, τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα.
  • Η πλατφόρμα θα ανοίξει ξανά για νέες αιτήσεις και τροποποιήσεις στις 29 Μαΐου 2026, στις 08:00 το πρωί.
  • Για να χορηγηθεί το επίδομα, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά και να εγκριθεί, καθώς οι προσωρινά αποθηκευμένες αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη.
  • Το ποσό του επιδόματος θα υπολογιστεί με βάση τα δηλωθέντα εξαρτώμενα τέκνα και το οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2024.
Κλειστή είναι προσωρινά η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού. Η πλατφόρμα δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της πληρωμής της δεύτερης διμηνιαίας δόσης για το 2026.

Η πληρωμή της δεύτερης δόσης στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου, τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα, μαζί με τα άλλα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.

Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις ή τροποποίηση υφισταμένων στις 29/05/2026 και ώρα 08:00.

Υπενθυμίζεται στους δικαιούχους ότι για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού θα πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Η αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται ως μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 έτους 2026 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2024.

