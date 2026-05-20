Το ψάρι της ελληνικής θάλασσας που μπορεί να ρίξει την πίεση και είναι πλούσιο σε βιταμίνη Β12

Συχνά τη συγκρίνουν με το λαβράκι, το λυθρίνι και την ιππόγλωσσα, καθώς ανήκει στην κατηγορία των ποιοτικών λευκών ψαριών

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

  • Η στήρα είναι εκλεκτό λευκό ψάρι με σταθερή υφή κατά το μαγείρεμα και διατίθεται στην Ελλάδα από άνοιξη έως φθινόπωρο.
  • Περιέχει υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη, ωμέγα
  • 3 λιπαρά οξέα, βιταμίνη Β12 και σελήνιο, συμβάλλοντας στη διατροφική ισορροπία και την υγεία του νευρικού συστήματος.
  • Πεπτίδια από τη στήρα μπορεί να έχουν αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση, καθώς και πιθανά οφέλη στην καρδιαγγειακή υγεία και τον μεταβολισμό της γλυκόζης.
  • Η στήρα δεν περιέχει υδατάνθρακες και είναι κατάλληλη για μεσογειακή διατροφή και δίαιτες χαμηλών υδατανθράκων.
  • Λόγω πιθανής συγκέντρωσης βαρέων μετάλλων και τοξινών, απαιτείται προσοχή στην κατανάλωση, ειδικά από ευπαθείς ομάδες και σε περιπτώσεις ανεπαρκούς μαγειρέματος ή συντήρησης.
Η στήρα (Epinephelus costae) απαντάται στα ελληνικά νερά και είναι συνήθως διαθέσιμη από τα τέλη της άνοιξης μέχρι το φθινόπωρο.

Θεωρείται ιδιαίτερα εκλεκτό ψάρι, με καθαρή, ήπια γεύση και ζουμερή σάρκα. Η πυκνή υφή της παραμένει σταθερή στο μαγείρεμα, γι’ αυτό και ενδείκνυται για ψήσιμο στη σχάρα, στο φούρνο, αλλά και για παραδοσιακές ψαρόσουπες όπως η κακαβιά.

Συχνά τη συγκρίνουν με το λαβράκι, το λυθρίνι και την ιππόγλωσσα, καθώς ανήκει στην κατηγορία των ποιοτικών λευκών ψαριών. Ταιριάζει πολύ με λεμόνι, ελαιόλαδο, σκόρδο, χόρτα και πατάτες, στοιχεία της μεσογειακής κουζίνας.

Διατροφικά, μια μερίδα 85 γραμμαρίων στήρας αποδίδει περίπου 57,1 θερμίδες, 11,6 γραμμάρια πρωτεΐνης και 0,9 γραμμάρια λίπους, εκ των οποίων τα κορεσμένα είναι μόλις 0,2 γραμμάρια. Η συμβολή της στις ημερήσιες ανάγκες πρωτεΐνης είναι σημαντική, ενώ τα λιπαρά της παραμένουν χαμηλά.

Η κατανάλωση ψαριού γενικά θεωρείται σημαντική για την πρόσληψη ωμέγα-3 λιπαρών οξέων, ενώ συχνά τίθεται το ερώτημα της ιδανικής συχνότητας κατανάλωσης και των ομάδων που πρέπει να είναι πιο προσεκτικές.

Ως προς τα οφέλη της στήρας, έχουν προταθεί διάφορες πιθανές δράσεις που συνδέονται με τη θρεπτική της σύσταση. Πρωτίστως, περιέχει υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη, η οποία μπορεί να συμβάλει στην παραγωγή βιοδραστικών πεπτιδίων μετά την πέψη, με πιθανή αντιοξειδωτική δράση και συμβολή στη μείωση του οξειδωτικού στρες. Αυτό το είδος δράσης σχετίζεται θεωρητικά με την προστασία των κυττάρων από φθορές και τη διαδικασία γήρανσης.

Παράλληλα, έχουν μελετηθεί πεπτίδια θαλάσσιας προέλευσης για την πιθανή συμβολή τους στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, μέσω αναστολής του ενζύμου ACE, το οποίο εμπλέκεται στον έλεγχο της πίεσης του αίματος. Έτσι, διατυπώνεται ότι η κατανάλωση ψαριών πλούσιων σε τέτοιες πρωτεΐνες μπορεί να υποστηρίξει την καρδιαγγειακή υγεία.

Η στήρα, όπως και άλλα ψάρια του ίδιου γένους, διαθέτει πλήρες προφίλ αμινοξέων, με σημαντικά στοιχεία όπως η λευκίνη, η λυσίνη και η μεθειονίνη. Αυτά συμβάλλουν στην ανάπτυξη και αποκατάσταση των μυών, καθώς και στη συνολική πρωτεϊνική ισορροπία του οργανισμού, κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία για ηλικιωμένους ή άτομα με αυξημένες ανάγκες πρωτεΐνης.

Επιπλέον, περιέχει ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, όπως EPA και DHA, τα οποία συνδέονται με οφέλη για την καρδιά, τον εγκέφαλο και τη μείωση της φλεγμονής. Αν και δεν ανήκει στα πολύ λιπαρά ψάρια, εξακολουθεί να προσφέρει σημαντικές ποσότητες αυτών των θρεπτικών συστατικών.

Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι τα πεπτίδια που προέρχονται από ψάρια μπορεί να επηρεάζουν θετικά τον μεταβολισμό της γλυκόζης και την ευαισθησία στην ινσουλίνη, κάτι που τα συνδέει με πιθανή υποστήριξη στη ρύθμιση του σακχάρου, αν και τα στοιχεία αυτά προέρχονται κυρίως από πειραματικές μελέτες.

Σε επίπεδο μικροθρεπτικών συστατικών, η στήρα παρέχει βιταμίνη Β12 και σελήνιο, στοιχεία σημαντικά για τη λειτουργία του νευρικού συστήματος, τον σχηματισμό ερυθρών αιμοσφαιρίων και την αντιοξειδωτική άμυνα του οργανισμού.

Επιπλέον, η παρουσία θρεπτικών πρωτεϊνών και λιπαρών οξέων σχετίζεται με πιθανές αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, καθώς έχει παρατηρηθεί ότι ορισμένα συστατικά των ψαριών μπορούν να επηρεάσουν φλεγμονώδεις μηχανισμούς στον οργανισμό.

Η στήρα δεν περιέχει υδατάνθρακες και σάκχαρα, γεγονός που την καθιστά κατάλληλη για διατροφικά σχήματα όπως η μεσογειακή διατροφή, δίαιτες χαμηλών υδατανθράκων ή προγράμματα διαχείρισης βάρους.

Ωστόσο, όπως και άλλα μεγάλα αρπακτικά ψάρια, μπορεί να συγκεντρώνει βαρέα μέταλλα όπως ο υδράργυρος, κάτι που απαιτεί προσοχή, ιδιαίτερα σε ευπαθείς ομάδες όπως οι έγκυες γυναίκες και τα παιδιά. Υπάρχει επίσης πιθανότητα παρουσίας τοξινών ή παρασίτων, ειδικά όταν το ψάρι καταναλώνεται ωμό ή δεν έχει μαγειρευτεί σωστά. Επιπλέον, η κακή συντήρηση μπορεί να οδηγήσει σε αλλοίωση και σχηματισμό ισταμίνης, ενώ άτομα με αλλεργία στα ψάρια πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά.

