Χειροπέδες σε οδηγό ταξί που χρέωσε 45 ευρώ για διαδρομή από Μοναστηράκι στον Πειραιά
Όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, ο οδηγός του ταξί δεν είχε θέσει σε λειτουργία το ταξίμετρο
Συνελήφθη τη Τρίτη 19 Μαϊου ένας οδηγός ταξί, ο οποίος χρέωσε πολύ περισσότερα χρήματα απ΄όσα προβλέπεται τουρίστες, για να τους μεταφέρει από το Μοναστηράκι στον Πειραιά.
Ο 40χρονος οδηγός συνελήφθη από αστυνομικούς της Τροχαίας καθώς χρέωσε τους τουρίστες 45 ευρώ αντί για 20 ευρώ που είναι κανονικά η διαδρομή από το Μοναστηράκι προς τον Πειραιά.
Παράλληλα όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, ο οδηγός του ταξί δεν είχε θέσει σε λειτουργία το ταξίμετρο
