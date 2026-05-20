Χειροπέδες σε οδηγό ταξί που χρέωσε 45 ευρώ για διαδρομή από Μοναστηράκι στον Πειραιά

Διαμαρτυρία οδηγών ταξί και μοτοπορεία στο κέντρο της Αθήνας, Πλατεία Καραϊσκάκη, στις 3 Δεκεμβρίου, 2025

Συνελήφθη τη Τρίτη 19 Μαϊου ένας οδηγός ταξί, ο οποίος χρέωσε πολύ περισσότερα χρήματα απ΄όσα προβλέπεται τουρίστες, για να τους μεταφέρει από το Μοναστηράκι στον Πειραιά.

Ο 40χρονος οδηγός συνελήφθη από αστυνομικούς της Τροχαίας καθώς χρέωσε τους τουρίστες 45 ευρώ αντί για 20 ευρώ που είναι κανονικά η διαδρομή από το Μοναστηράκι προς τον Πειραιά.

Παράλληλα όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, ο οδηγός του ταξί δεν είχε θέσει σε λειτουργία το ταξίμετρο