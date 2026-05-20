Θεσσαλονίκη: Τσακώθηκαν συνοδοί ασθενούς και νοσηλευτής σε νοσοκομείο - Τρεις συλλήψεις

Στα κρατητήρια κατέληξαν τρία άτομα μετά από επεισόδιο, που σημειώθηκε χθες το πρωί σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για 57χρονη, την 39χρονη κόρη της και 66χρονο νοσηλευτή-τραυματιοφορέα.

Οι δύο γυναίκες βρέθηκαν στο νοσηλευτικό ίδρυμα, συνοδεύοντας συγγενικό τους πρόσωπο -την ηλικιωμένη μητέρα της πρώτης και γιαγιά της δεύτερης. Σύμφωνα με πληροφορίες, προηγήθηκε λεκτική αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο πλευρές, η οποία κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα να υποβληθούν εκατέρωθεν μηνύσεις.

Οι δύο γυναίκες συνελήφθησαν αυτεπαγγέλτως αλλά και κατόπιν μήνυσης, για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας, ενώ ο νοσηλευτής για σωματική βλάβη και εξύβριση. Αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα για τα περαιτέρω.

