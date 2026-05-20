Εορτολόγιο 20 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

Θαλλελαίος, Θαλής

Λυδία, Λήδα, Λύδα *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες έχει γιορτή αυτό το όνομα

Αγία Λυδία η Φιλιππησία

Η Αγία Λυδία η Φιλιππησία είναι Μικρασιάτισσα Αγία της Ορθόδοξης και της Καθολικής Εκκλησίας.

Η Αγία Λυδία ήταν έμπορος πορφύρας από τα Θυάτειρα της Μικράς Ασίας. Διέμενε στους Φιλίππους της Μακεδονίας, όπου κατηχήθηκε και βαπτίστηκε στις όχθες του ποταμού Ζυγάκτη μαζί με όλη την οικογένειά της από τον Απόστολο Παύλο (Πράξεις των Αποστόλων, κεφ. 16). Αποτέλεσε την πρώτη Ευρωπαία Χριστιανή, καθώς ήταν η πρώτη που βαπτίσθηκε επί ευρωπαϊκού εδάφους.

Η μνήμη της τιμάται στις 20 Μαΐου από την Ορθόδοξη Εκκλησία και στις 3 Αυγούστου από την Καθολική Εκκλησία.

Απολυτίκιον

Ἀπολυτίκιον Ἦχος α'. Τῆς ἐρήμου πολίτης

Τὸν Θεὸν σεβόμενη διανοίας εὐθύτητι, τὸ τῆς χάριτος φέγγος διὰ Παύλου εἴσδεδεξαι, καὶ πρώτη ἐν Φιλίπποις τῷ Χριστῷ, ἔπιστευσας θεόφρον πανοικεῖ, διὰ τοῦτο σὲ τιμῶμεν ἀσματικῶς, Λυδία Φιλιππησία. Δόξα τῷ εὔδοκησαντι ἐν σοῖ, δόξα τῷ σὲ καταυγάσαντι, δόξα τῷ χορηγούντι διὰ σοῦ, ἠμὶν τὰ κρείττονα.