Σαν σήμερα 20 Μαΐου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Γρηγόριος Δικαίος (Παπαφλέσσας)

Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα.

  • 325 - Λαμβάνει χώρα η Πρώτη Σύνοδος της Νίκαιας, η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος της Χριστιανικής Εκκλησίας.
  • 1498 - Ο Πορτογάλος εξερευνητής Βάσκο ντα Γκάμα φτάνει στην Καλικούτ της Ινδίας, ανοίγοντας το εμπόριο δια θαλάσσης με την Άπω Ανατολή.
  • 1506 - Πεθαίνει ο Χριστόφορος Κολόμβος, Ιταλός εξερευνητής
  • 1769 - Γεννήθηκε ο Ανδρέας Μιαούλης, Έλληνας ναύαρχος και πολιτικός
  • 1825 - Μάχη στο Μανιάκι: O Παπαφλέσσας με λιγοστούς άνδρες πέφτουν μαχόμενοι κατά των υπεράριθμων Αιγυπτίων του Ιμπραήμ Πασά.
  • 1902 - Η Κούβα αποκτά την ανεξαρτησία της από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
  • 1938 - Γεννήθηκε η Μαρινέλλα, η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού
  • 1941 - Β' Παγκόσμιος Πόλεμος: Αρχίζει η Μάχη της Κρήτης. Γερμανοί αλεξιπτωτιστές εισβάλλουν στην Κρήτη.
  • 1992 - Πρωτοφανές για τα ελληνικά χρονικά έγκλημα στη Θάσο από τον 24χρονο φοιτητή Νομικής Θεόφιλο Σεχίδη. Σκοτώνει με άγριο τρόπο τους γονείς, το θείο, την αδερφή και τη γιαγιά του. Οι δολοφονίες θα αποκαλυφθούν στις 9 Αυγούστου.
  • 2002 - Το Ανατολικό Τιμόρ αποκτά την ανεξαρτησία του από την Ινδονησία.
  • 2019 - Πεθαίνει ο Νίκι Λάουντα, Αυστριακός οδηγός και θρύλος της F1
