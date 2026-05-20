ΗΠΑ: Ήττα για τον Τόμας Μάσι στις προκριματικές του Κεντάκι – Ήταν σφοδρός επικριτής του Τραμπ

Snapshot Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τόμας Μάσι έχασε στις προκριματικές εκλογές του Κεντάκι από τον υποψήφιο που στήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ, Εντ Γκάλεριν.

Η ήττα του Μάσι θεωρείται κρίσιμο τεστ για την επιρροή του Τραμπ στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Ο Μάσι ήταν έντονος επικριτής του Τραμπ, καταψηφίζοντας νομοσχέδια και ασκώντας κριτική σε πολιτικές του προέδρου.

Ο Τραμπ παρενέβη προσωπικά υπέρ του Γκάλεριν και χαρακτήρισε τον Μάσι «τον χειρότερο Ρεπουμπλικανό βουλευτή στην ιστορία».

Η νίκη του Γκάλεριν ενισχύει τον έλεγχο του Τραμπ στο κόμμα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Snapshot powered by AI

Ο βουλευτής Τόμας Μάσι, ένας από τους πιο έντονους επικριτές του Ντόναλντ Τραμπ στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, ηττήθηκε στις προκριματικές εκλογές του Κεντάκι από τον υποψήφιο που στήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Νικητής αναδείχθηκε ο πρώην βατραχάνθρωπος (Navy Seal) Εντ Γκάλεριν, ο οποίος θα είναι υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Η αναμέτρηση θεωρήθηκε κρίσιμο τεστ για την επιρροή του Τραμπ στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, με τον ίδιο να παρεμβαίνει προσωπικά υπέρ του Γκάλεριν και να επιτίθεται δημόσια στον Μάσι, χαρακτηρίζοντάς τον «τον χειρότερο Ρεπουμπλικανό βουλευτή στην ιστορία».

Check out what President Trump said about Massie! pic.twitter.com/sKsXDQKv5J

— Melissa Redpill (@MelissaRedpill) May 18, 2026



Ο Μάσι είχε συγκρουστεί επανειλημμένα με τον Τραμπ, καταψηφίζοντας το φορολογικό νομοσχέδιό του, ασκώντας κριτική στη στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ στο Ιράν και στηρίζοντας την αποδέσμευση των φακέλων Έπσταϊν.

«Θέλουν 100% συμμόρφωση», είχε δηλώσει προεκλογικά, σημειώνοντας ότι η διαφωνία του με τον Τραμπ αφορούσε κυρίως ζητήματα πολέμου, παρακολουθήσεων και δημοσιονομικής πολιτικής.

«Θέλουν κάποιον που να ακολουθεί τη γραμμή»

Στην ομιλία λίγο μετά την εκλογική του ήττα, ο Μάσι δήλωσε ότι οι ψηφοφόροι φαίνεται να επέλεξαν «κάποιον που θα πηγαίνει με το ρεύμα για να τα έχει καλά με όλους».

«Υπάρχει όμως ακόμη σε αυτή τη χώρα η ανάγκη για ανθρώπους που θα ψηφίζουν με βάση τις αρχές και όχι το κόμμα», ανέφερε.

Ο ίδιος επιτέθηκε ξανά στην κυβέρνηση Τραμπ για τις αμυντικές δαπάνες, τη βοήθεια προς το εξωτερικό, αλλά και για την παρουσία του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ στο Κεντάκι μία ημέρα πριν από την ψηφοφορία.

«Πανικοβλήθηκαν και έστειλαν εδώ τον υπουργό Πολέμου (σ.σ. Άμυνας)», είπε χαρακτηριστικά στους υποστηρικτές του.

Η ήττα Μάσι του θεωρείται ακόμη μία πολιτική νίκη για τον Τραμπ, ο οποίος συνεχίζει να ενισχύει τον έλεγχό του στους Ρεπουμπλικάνους ενόψει των εκλογών του Νοεμβρίου.