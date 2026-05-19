Πάτρα: «Αποφάσισα να δω το ηλιοβασίλεμα, εμφανίστηκαν 50 Ρομά», λέει η Ανδριάνα Φωτακοπούλου

Οι δράστες ήταν δύο ανήλικοι και ένας μεγαλύτερος, οι οποίοι έσπασαν το τζάμι του αυτοκινήτου της για να αφαιρέσουν την τσάντα

  • Η Ανδριάνα Φωτακοπούλου, πρώην αθλήτρια και μητέρα τριών παιδιών, δέχθηκε άγρια επίθεση από τρεις Ρομά στην Πάτρα, που της άρπαξαν την τσάντα και την ξυλοκόπησαν.
  • Κατά την καταδίωξη των δραστών, η Φωτακοπούλου έπεσε σε χαντάκι και δέχθηκε πέτρες από τους επιτιθέμενους.
  • Παρά τους τραυματισμούς της, προσπάθησε να φτάσει σε κοντινό καταυλισμό όπου βρίσκονταν οι δράστες, αλλά σταμάτησε βλέποντας πλήθος ατόμων στο σημείο.
  • Οι αστυνομικές έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών συνεχίζονται, ενώ η γυναίκα αναρρώνει στο σπίτι της.
Μια σοκαριστική υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας από την Πάτρα, εκεί που μια γυναίκα έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού, με αποτέλεσμα να διακομισθεί στο νοσοκομείο.

Η Ανδριάνα Φωτακοπούλου, μητέρα τριών παιδιών και παλιά πρωταθλήτρια στίβου, μίλησε στο MEGA για τις δραματικές στιγμές που έζησε το απόγευμα της Κυριακής, όταν τρεις Ρομά της επιτέθηκαν σε γέφυρα της Περιμετρικής Πατρών, άρπαξαν την τσάντα μέσα από το αυτοκίνητό της και στη συνέχεια την χτύπησαν άγρια προκειμένου να διαφύγουν.

Η κατάσταση ξέφυγε ακόμη περισσότερο όταν οι δράστες άρχισαν να της πετούν πέτρες, τη στιγμή που εκείνη είχε πέσει σε χαντάκι στην προσπάθειά της να τους κυνηγήσει.

Η 50χρονη επέστρεφε στο σπίτι της από το νεκροταφείο και, όπως ανέφερε, σταμάτησε στη γέφυρα για να φωτογραφίσει το ηλιοβασίλεμα.

«Αποφάσισα να σταματήσω να δω το ηλιοβασίλεμα. Έχω βγει από το αυτοκίνητο, το έχω κλειδώσει και αφήνω την τσάντα μου στο κάθισμα του συνοδηγού και παίρνω το κλειδί και το κινητό και κλειδώνω».

Σύμφωνα με την περιγραφή της, οι δράστες ήταν δύο ανήλικοι και ένας μεγαλύτερος, ο οποίος φορούσε κουκούλα.

«Έσπασε το τζάμι. Γυρίζω και βλέπω ένα χέρι γκρι, να μπαίνει μέσα, μόνο το χέρι, να τραβάει την τσάντα έξω. Δεν είχε βγει καν στον δρόμο, ήτανε κάτω από τον δρόμο τα γυφτάκια. Και πήρε την τσάντα».

Η επίθεση δεν σταμάτησε εκεί. Δύο από τους τρεις άρχισαν να πετούν πέτρες εναντίον της, την ώρα που προσπαθούσε να τους ακολουθήσει.

«Ήταν τρία. Αυτό που πήρε την τσάντα και πέταξε την πέτρα ήταν 15 – 16 χρόνων. Τα δύο μικρότερα, 10, 12 ήτανε πιο μικροκαμωμένα, μαυράκια, βρόμικα πολύ. Και αρχίζω να τα κυνηγώ. Νομίζω ότι τα φτάνω και ξαφνικά εγώ χάνομαι από το πλάνο γιατί έχω βρει το χαντάκι και έχω σωριαστεί».

Παρά τους τραυματισμούς της, η Ανδριάνα Φωτακοπούλου συνέχισε να αναζητά τους δράστες. Επέστρεψε στο όχημά της και κινήθηκε προς τον κοντινό καταυλισμό.

«Κατέβηκα πλέον στην κάτω πλευρά της Περιμετρικής, μπροστά από τον καταυλισμό. Όταν εγώ έφτανα, ήθελα 10 μέτρα να φτάσω στον καταυλισμό, βγήκε το γυφτάκι με την τσάντα».

Ωστόσο, όταν πλησίασε περισσότερο, αντιλήφθηκε πως η κατάσταση ήταν επικίνδυνη και σταμάτησε.

«Και ενώ πήγαινα προς τον καταυλισμό, σταματώ. Μπροστά μου βλέπω 50 – 60 γύφτους και λέω ‘ώπα, δεν θα σε βρούνε ποτέ εδώ’».

Η 50χρονη ήταν τραυματισμένη και σε κατάσταση σοκ, ενώ οι τρεις δράστες κατάφεραν τελικά να εξαφανιστούν.

«Όλη τη διαδρομή φώναζα ‘πετάξτε την τσάντα, πάρτε τα λεφτά και πετάξτε την τσάντα. Αφήστε μου τα χαρτιά’».

Η πρώην αθλήτρια ανέφερε ακόμη ότι δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται στόχος Ρομά, καθώς, όπως υποστηρίζει, είχαν προηγηθεί ακόμη τρία περιστατικά στο κατάστημα που διατηρεί στο κέντρο της Πάτρας.

Παρά τις επανειλημμένες καταγγελίες κατοίκων, ομάδες που δρουν στην περιοχή εξακολουθούν να πραγματοποιούν παρόμοιες επιθέσεις, επιλέγοντας τα θύματά τους έπειτα από παρακολούθηση.

Οι αστυνομικές έρευνες για τον εντοπισμό των τριών δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ η Ανδριάνα Φωτακοπούλου αναρρώνει στο σπίτι της από την περιπέτεια που βίωσε.

