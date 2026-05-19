ΑΣΕΠ: Άνοιξε η διαδικασία για 4.746 προσλήψεις ΠΕ στο Δημόσιο

Στην τελική ευθεία μπαίνει μία από τις μεγαλύτερες προκηρύξεις των τελευταίων ετών, καθώς η ΑΣΕΠ προώθησε στο Εθνικό Τυπογραφείο την προκήρυξη 2ΓΒ/2026.

Η διαδικασία αφορά συνολικά 4.746 θέσεις μόνιμου προσωπικού και συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ), οι οποίες θα καλυφθούν αποκλειστικά από τους επιτυχόντες της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) του γραπτού διαγωνισμού 1Γ/2025.

Με την αποστολή της προκήρυξης για δημοσίευση, ανοίγει ο δρόμος για την επίσημη έκδοση του ΦΕΚ και την εκκίνηση των αιτήσεων.

Η νέα φάση του διαγωνισμού δεν είναι ανοιχτή στο ευρύ κοινό, αλλά απευθύνεται αποκλειστικά σε όσους έχουν ήδη περάσει τη βάση στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό.

Οι θέσεις κατανέμονται σε φορείς του Δημοσίου όπως υπουργεία, περιφέρειες, δήμους και εποπτευόμενους οργανισμούς, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων.

Οι βασικοί κλάδοι που περιλαμβάνονται

Στην προκήρυξη εντάσσονται δεκάδες επιστημονικά αντικείμενα, με αιχμή του δόρατος:

Διοικητικό – Οικονομικό προσωπικό (οικονομολόγοι, νομικοί, στελέχη διοίκησης)

Μηχανικοί (πολιτικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες, τοπογράφοι)

Γεωτεχνικοί (γεωπόνοι, κτηνίατροι, δασολόγοι, γεωλόγοι)

Αρχαιολόγοι και ειδικότητες πολιτισμού

Κοινωνικές επιστήμες (κοινωνιολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί)

Πληροφορική, δημόσια υγεία, λογοθεραπεία, βιβλιοθηκονομία και αρχειονομία

Τι ακολουθεί μετά την αποστολή στο Τυπογραφείο

Με την προκήρυξη να βρίσκεται ήδη στο Εθνικό Τυπογραφείο, ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για τις επόμενες κινήσεις:

Έκδοση ΦΕΚ

Τις επόμενες ημέρες θα δημοσιευτεί το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στο οποίο θα αποτυπώνονται αναλυτικά οι κωδικοί θέσεων, τα απαραίτητα προσόντα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Άνοιγμα αιτήσεων

Στη συνέχεια, το ΑΣΕΠ θα ανακοινώσει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων, η οποία θα διαρκέσει περίπου 15 ημέρες και θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας ΑΣΕΠ αιτήσεις.

Σημεία προσοχής για υποψηφίους

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τους υποψήφιους στη σωστή επιλογή κωδικών θέσεων και προσόντων, καθώς η διαδικασία είναι πλήρως μηχανογραφική και δεν επιτρέπει λάθη που μπορεί να οδηγήσουν σε απόρριψη αίτησης.