Οι «νίντζα» της Eurovision: Πώς γίνονται οι εναλλαγές στα σκηνικά των χωρών σε 48'' - Βίντεο

Οι «νίντζα» της Eurovision: Πώς γίνονται οι εναλλαγές στα σκηνικά των χωρών σε 48''

Ανθή Κουρεντζή

Στιγμιότυπο από την 70η διοργάνωση του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision / AP
Μπορεί στην τηλεοπτική μετάδοση να περνούν σχεδόν απαρατήρητοι, όμως μια μικρή ομάδα τεχνικών σκηνής, γνωστή ως οι «νίντζα» της Eurovision καταφέρνει ένα επίτευγμα εξίσου εντυπωσιακό με όσα συμβαίνουν πάνω στη σκηνή: αλλάζει τα σκηνικά των χωρών μέσα στα μόλις 48 δευτερόλεπτα που μεσολαβούν ανάμεσα στις εμφανίσεις.

Παρότι η σκηνή και το φόντο με τις γιγαντοοθόνες LED προσφέρουν το μεγαλύτερο μέρος του οπτικού θεάματος, καθεμία από τις 25 χώρες που διαγωνίζονται στον τελικό του Σαββάτου διαθέτει και δικά της φυσικά σκηνικά, τα οποία πρέπει να μεταφέρονται εντός και εκτός σκηνής — και στην περίπτωση της φαβορί Φινλανδίας, να παίρνουν ακόμη και φωτιά. Όλα αυτά σε λιγότερο από ένα λεπτό.

Στιγμιότυπο από την 70η διοργάνωση του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision / AP

«Αυτός είναι ο χρόνος που έχουν αυτά τα περίπου 20 άτομα για να μεταβούν από το ένα “prop” στο επόμενο και από το στήσιμο της μίας συμμετοχής στο ξήλωμα της άλλης. Είναι πραγματικά τρελό αυτό που καταφέρνουν», δήλωσε στο «Reuters» ο Christian Elgner, υπεύθυνος σκηνικών της διοργάνωσης.

Κάθε κίνηση πρέπει να είναι σχολαστικά σχεδιασμένη και αμέτρητες φορές δοκιμασμένη από την ομάδα των περίπου δύο δωδεκάδων τεχνικών, κάτι ακόμη πιο εντυπωσιακό αν αναλογιστεί κανείς ότι οι περισσότεροι είναι ντόπιοι που κάνουν αυτή τη δουλειά παράλληλα με την καθημερινότητά τους.

«Πρέπει να βιαζόμαστε συνεχώς και δεν επιτρέπεται να κάνουμε ούτε ένα λάθος, γιατί αν γίνει λάθος, η παράσταση τελείωσε», δήλωσε στο «Reuters» ο Ahmed Abdelati, φοιτητής πολιτικός μηχανικός από την Αίγυπτο που ζει στην Αυστρία. «Δουλεύω εδώ γιατί αγαπώ τη μουσική, όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοί μου», πρόσθεσε.

Μέσα σε λίγες μόλις εβδομάδες, η ομάδα που είναι ντυμένη στα μαύρα έχει εξελιχθεί σε μια καλοκουρδισμένη μηχανή.

Στιγμιότυπο από την 70η διοργάνωση του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision / AP

«Δεν είμαι σίγουρος ποιος χρησιμοποίησε πρώτος αυτόν τον όρο, αλλά τις τελευταίες τρεις-τέσσερις ημέρες έχει καθιερωθεί: backstage ninjas. Εγώ κυρίως τους αποκαλώ χορευτές, γιατί η συναρμολόγηση των σκηνικών είναι στην ουσία χορογραφημένη», ανέφερε ο Elgner.

Στιγμιότυπο από την 70η διοργάνωση του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision / AP

«Μέχρι στιγμής δεν υπήρξαν σοβαρά απρόοπτα. Κάνουμε τόσες πολλές πρόβες ώστε να μαθαίνουμε από κάθε μικρό λάθος και να τελειοποιούμε τα πάντα».

