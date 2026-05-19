Ανιστόρητο παραλήρημα από την Τουρκία για τη Γενοκτονία των Ποντίων

Σε νέα σκληρή και ανιστόρητη επίθεση, με ακραία προκλητική γλώσσα, προχώρησε το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας με αφορμή τις εκδηλώσεις μνήμης στη χώρα μας για τη Γενοκτονία των Ποντίων.

Η ανακοίνωση της Άγκυρας απορρίπτει τη Γενοκτονία του Πόντου ως «αβάσιμο ισχυρισμό» και όχι μόνο δεν ζητάει συγγνώμη για τις θηριωδίες της Τουρκίας έναντι χιλιάδων Ελλήνων του Πόντου, αλλά επιχειρεί να αντιστρέψει τα γεγονότα.

Μάλιστα, φθάνει μέχρι του σημείου να κάνει λόγο για «διαστρέβλωση» των ιστορικών γεγονότων από την Ελλάδα και υιοθέτηση στάσης που δεν συμβάλει στην ανάπτυξη των διμερών σχέσεων μέσα σε πνεύμα ειρήνης και συνεργασίας.

Συνεχίζοντας το εθνικιστικό κρεσέντο και τους ιστορικούς ακροβατισμούς, χωρίς ίχνος μεταμέλειας για τις τουρκικές ωμότητες, το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας κατηγορεί την Ελλάδα για «εργαλειοποίηση (!) της ιστορίας για πολιτικούς λόγους».

«Η 19η Μαΐου 1919, ημερομηνία κατά την οποία ο ιδρυτής της Τουρκικής Δημοκρατίας, Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, αποβιβάστηκε στη Σαμψούντα και ξεκίνησε τον εθνικό αγώνα κατά των δυνάμεων κατοχής, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, γιορτάζεται με ενθουσιασμό από το τουρκικό έθνος στο πλαίσιο της "Ημέρας Μνήμης του Ατατούρκ, Νεολαίας και Αθλητισμού".

Ολόκληρη η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ:

«Η 19η Μαΐου 1919, ημερομηνία κατά την οποία ο ιδρυτής της Τουρκικής Δημοκρατίας, Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, αποβιβάστηκε στη Σαμψούντα και ξεκίνησε τον εθνικό αγώνα κατά των δυνάμεων κατοχής, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, γιορτάζεται με ενθουσιασμό από το τουρκικό έθνος στο πλαίσιο της «Ημέρας Μνήμης του Ατατούρκ, Νεολαίας και Αθλητισμού».

Η Ελλάδα, με νομοθεσία που υιοθέτησε το 1994 σε εθνικό επίπεδο σχετικά με τον ισχυρισμό περί «Πόντου», προβάλλει, σύμφωνα με την Άγκυρα, αβάσιμες κατηγορίες κατά της χώρας μας χωρίς νομικό θεμέλιο, διευρύνοντας διαρκώς αυτούς τους ισχυρισμούς και διδάσκοντάς τους στα παιδιά της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέσω εγκυκλίου του υπουργείου Παιδείας.

Η Ελλάδα, της οποίας η απόπειρα εισβολής στο πλαίσιο της «Μεγάλης Ιδέας» απέτυχε, επιχειρεί να καλύψει την ήττα της και τις σοβαρές θηριωδίες που διέπραξε, επαναφέροντας τον «αβάσιμο ισχυρισμό περί Πόντου». Τα εγκλήματα πολέμου και οι ωμότητες του ελληνικού στρατού έχουν καταγραφεί στις εκθέσεις της Διασυμμαχικής Επιτροπής Έρευνας και στο άρθρο 59 της Συνθήκης της Λωζάνης.

Οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να πάψουν να εργαλειοποιούν την ιστορία για πολιτικούς λόγους και να θυμηθούν, σύμφωνα με την ανακοίνωση, όχι μόνο τις σφαγές κατά Τούρκων και άλλων εθνοτικών ομάδων που ξεκίνησαν με τη Σφαγή της Τριπολιτσάς το 1821, αλλά και τις ωμότητες που διαπράχθηκαν εναντίον Τούρκων και άλλων ομάδων στη Δυτική Ανατολία μετά την απόβαση στη Σμύρνη στις 15 Μαΐου 1919.

Καλούμε την Ελλάδα, αντί να διαστρεβλώνει τα ιστορικά γεγονότα και να αναμοχλεύει εχθρότητες από το παρελθόν, να υιοθετήσει μια στάση που θα συμβάλει στην ανάπτυξη των διμερών σχέσεων μέσα σε πνεύμα ειρήνης και συνεργασίας».

