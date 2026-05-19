Τραμπ: Aπείχαμε μία ώρα από την επίθεση σε Ιράν - Μπορούμε να φτάσουμε σε συμφωνία με την Κούβα

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιθεωρεί τις εργασίες κατασκευής της αίθουσας χορού γύρω από το Λευκό Οίκο, την Τρίτη 19 Μαΐου 2026, στην Ουάσινγκτον. (Φωτογραφία AP/Jacquelyn Martin)

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας έξω από την υπό κατασκευή νέα αίθουσα χορού του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον, απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για την κλιμακούμενη ένταση με την Τεχεράνη. Όπως ανακοίνωσε οι αμερικανικές δυνάμεις βρέθηκαν σε απόσταση αναπνοής από το να εξαπολύσουν στρατιωτική επιχείρηση.

Reporter: How close were you to striking Iran yesterday?



Trump: I was an hour away. pic.twitter.com/HwjomNs7jJ — Clash Report (@clashreport) May 19, 2026

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η Τεχεράνη ζητά επίμονα μια συμφωνία, αλλά η Ουάσινγκτον δεν αποκλείεται να προχωρήσει σε ένα ακόμη ισχυρό χτύπημα. Δεν είμαι σίγουρος ακόμα, θα ξέρουμε πολύ σύντομα, δήλωσε χαρακτηριστικά, ξεκαθαρίζοντας ότι η χώρα δεν πρόκειται να αποδεχθεί την απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν.

Παράλληλα με τις προειδοποιήσεις προς τη Μέση Ανατολή, ο Τραμπ επέρριψε ευθύνες στους Δημοκρατικούς για υπονόμευση και διατάραξη των διαπραγματεύσεων. Όταν μάλιστα ρωτήθηκε για το πόσο κοντά έφτασε χθες η εντολή για στρατιωτική δράση, η απάντησή του ήταν αποκαλυπτική: «Απείχα μία ώρα από το πλήγμα. Αυτή τη στιγμή θα βρισκόταν σε εξέλιξη».

Trump on Iran:



We may have to give them another big hit. I am not sure yet.



You will know very soon. pic.twitter.com/JoLDxNImvR — Clash Report (@clashreport) May 19, 2026

Ενώ όσον αφορά στην Κούβα, εξέφρασε την άποψη ότι οι ΗΠΑ μπορούν να φτάσουν σε συμφωνία με την χώρα της Καραϊβικής.

Trump:



I think we can reach a diplomatic deal with Cuba. pic.twitter.com/8t0saNBYSJ — Clash Report (@clashreport) May 19, 2026

Η αίθουσα χορού και το μέλλον του Λευκού Οίκου

Απαντώντας σε ερωτήσεις των εκπροσώπων του Τύπου, ο Τραμπ αναφέρθηκε αρχικά στο νέο έργο του Λευκού Οίκου, τονίζοντας ότι η θητεία του ολοκληρώνεται σύντομα και η συγκεκριμένη υποδομή αποτελεί ένα δώρο προς τις Ηνωμένες Πολιτείες που θα αξιοποιηθεί από μελλοντικούς προέδρους για εκατοντάδες χρόνια. Την ίδια ώρα, συνέδεσε το έργο με την πρόσφατη επίσημη επίσκεψη του Βασιλιά των Ηνωμένων Πολιτειών, εξηγώντας ότι οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις δεν επέτρεπαν τη διοργάνωση εκδηλώσεων στην κλίμακα που ο ίδιος θα επιθυμούσε.

