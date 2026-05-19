Financial Times: Ο Σι είπε στον Τραμπ ότι ο Πούτιν ενδέχεται να «μετανιώσει» για την Ουκρανία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (δεξιά) περπατά μαζί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ κατά την αναχώρησή τους μετά από επίσκεψη στον Κήπο Ζονγκνανχάι στο Πεκίνο. 15 Μαΐου 2026.

Snapshot Ο Σι Τζινπίνγκ είπε στον Ντόναλντ Τραμπ ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν ενδέχεται να μετανιώσει για την εισβολή στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ πρότεινε συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ, Κίνας και Ρωσίας ενάντια στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ).

Η εκτίμηση του Σι για τον Πούτιν και τον πόλεμο ήταν πιο προχωρημένη σε σύγκριση με προηγούμενες δηλώσεις.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει εκφράσει στο παρελθόν έντονη αντίθεση στο ΔΠΔ, θεωρώντας το πολιτικοποιημένο και παράνομο.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει εξελιχθεί σε αδιέξοδο, με το Κίεβο να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά επιθέσεις με drones.

Ο Σι Τζινπίνγκ είπε στον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους την περασμένη εβδομάδα ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ενδέχεται να καταλήξει να μετανοιώσει για την εισβολή του στην Ουκρανία.

Όπως αναφέρουν οι Financial Times, σύμφωνα με διάφορα άτομα που είναι ενήμερα για την αμερικανική αξιολόγηση της συνόδου κορυφής της περασμένης εβδομάδας στο Πεκίνο, ο Κινέζος πρόεδρος έκανε αυτές τις δηλώσεις κατά τη διάρκεια ευρέων συνομιλιών που άγγιξαν το θέμα της Ουκρανίας και κατά τις οποίες ο Τραμπ πρότεινε οι τρεις ηγέτες να συνεργαστούν ενάντια στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Τα σχόλια του Σι σχετικά με την απόφαση του Πούτινγια την Ουκρανία φάνηκαν να πηγαίνουν πιο μακριά από ό,τι στο παρελθόν. Ένα πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με τις συναντήσεις του Σι με τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν είπε ότι, ενώ οι ηγέτες είχαν «ειλικρινείς και άμεσες» συνομιλίες για τη Ρωσία και την Ουκρανία, ο Σι δεν είχε προσφέρει κάποια εκτίμηση για τον Πούτιν και τον πόλεμο.

Η αποκάλυψη έρχεται καθώς ο Πούτιν ετοιμάζεται να φτάσει στην Κίνα την για μια σύνοδο κορυφής με τον Σι, τέσσερις ημέρες αφότου ο Κινέζος ηγέτης φιλοξένησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ για τη δεύτερη μόνο συνάντησή τους από την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Η κινεζική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον δεν απάντησε σε αίτημα των FT για σχόλιο. Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει. Η κυβέρνηση Τραμπ δημοσίευσε την Κυριακή ένα ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τη σύνοδο κορυφής στο Πεκίνο, το οποίο όμως δεν περιείχε καμία αναφορά σε συζητήσεις σχετικά με τον Πούτιν ή τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Σι, ο Τραμπ πρότεινε επίσης ότι οι ΗΠΑ, η Κίνα και η Ρωσία θα πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να καταπολεμήσουν το ΔΠΔ, λέγοντας ότι τα συμφέροντά τους είναι κοινά, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με τις συνομιλίες.

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει τη δήλωση σχετικά με το ΔΠΔ. Ωστόσο, η κυβέρνηση Τραμπ έχει εκφράσει στο παρελθόν έντονη αντίθεση στο ΔΠΔ, το οποίο κατηγορεί για πολιτικοποίηση, κατάχρηση εξουσίας, περιφρόνηση της εθνικής κυριαρχίας των ΗΠΑ και παράνομη δικαστική υπέρβαση αρμοδιοτήτων. Ορισμένοι αξιωματούχοι το έχουν περιγράψει ως μέσο για τη λεγόμενη «νομική πόλεμο» κατά της Αμερικής.

Η δήλωση του Σι για τον Πούτιν ήρθε καθώς ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας έχει εξελιχθεί σε αδιέξοδο μετά από τέσσερα χρόνια, ιδίως καθώς το Κίεβο έχει καταστεί αποτελεσματικό στη χρήση επιθέσεων με drones για να χτυπά ρωσικές δυνάμεις και στόχους.

