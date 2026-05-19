Αεροδρόμια: Ανοδική αλλά με «αναταράξεις» η κίνηση στο 4μηνο - Απότομο «φρένο» στις διεθνείς αφίξεις

Οι διεθνείς μετακινήσεις σημείωσαν οριακή πτώση σε σχέση με πέρυσι

Γεώργιος Καλούμενος

Αεροδρόμια: Ανοδική αλλά με «αναταράξεις» η κίνηση στο 4μηνο - Απότομο «φρένο» στις διεθνείς αφίξεις
Unsplash
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την επιβράδυνση στην αεροπορική κίνηση όλης της χώρας για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, ειδικά σε ότι αφορά τις αφίξεις από το εξωτερικό επιβεβαίωσαν και τα στοιχεία από τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της Fraport μετά από αυτά που δημοσίευσε το Ελ. Βενιζέλος.

Οι γεωπολιτικές εντάσεις που ξεκίνησαν τον Μάρτιο και κορυφώθηκαν τον Απρίλιο άφησαν το αποτύπωμά τους στα αποτελέσματα του πρώτου τετράμηνου που αν και σημείωσαν άνοδο σε σχέση με πέρυσι σημαδεύτηκαν από την πτώση των δύο τελευταίων μηνών.

Έτσι εκτός από το αεροδρόμιο της Αθήνας που ξεκίνησε στο πρώτο τρίμηνο συνολικά με αύξηση 8,1%, αλλά τον Μάρτιο η αύξηση περιορίστηκε στο 3,8% και τον Απρίλιο μόλις στο 1%, ήρθαν και τα στοιχεία της Fraport να δείξουν και αυτά την συγκεκριμένη τάση με αύξηση 7,9% στο τρίμηνο, αλλά μόλις 3,2% τον Απρίλιο.

Οι αναταράξεις από την κατάσταση στη Μέση Ανατολή φαίνονται ακόμα περισσότερο αν απομονώσουμε την διεθνή κίνηση Μαρτίου-Απριλίου τόσο στο ΔΑΑ όσο και στα περιφερειακά αεροδρόμια.

Έτσι στο Ελ. Βενιζέλος που είχε συνολική αύξηση κίνησης 1% τον Απρίλιο, οι διεθνείς μετακινήσεις σημείωσαν οριακή πτώση σε σχέση με πέρυσι (0,9%), ενώ στα αεροδρόμια της Fraport οι διεθνείς επιβάτες είχαν αύξηση 2,3%, όταν στο πρώτο τρίμηνο το ποσοστό ανόδου στην κίνηση από το εξωτερικό διαμορφώθηκε στο 7,1%.

Για να φανεί το «φρένο» στις συνολικές αφίξεις μετά την έναρξη του πολέμου αξίζει να σημειωθεί ότι το Ελ. Βενιζέλος είχε σημειώσει άνοδο τον Ιανουάριο 8,6% και τον Φεβρουάριο 13,2%, για να «προσγειωθεί» στο 1% του Απριλίου.

Υψηλές «πτήσεις» μέχρι να ξεσπάει ο πόλεμος

Κατά το 1ο Τρίμηνο, το οποίο παραδοσιακά αποτελεί το χαμηλότερο τρίμηνο του έτους από πλευράς επιβατικής κίνησης, το Αεροδρόμιο εξυπηρέτησε συνολικά 6,28 εκατ. επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 8,1% σε σύγκριση με το 1ο Τρίμηνο του 2025.

Η ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική του τελευταίου τριμήνου του 2025 συνεχίστηκε και κατά τους δύο πρώτους μήνες του έτους, με τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο να καταγράφουν υψηλούς ρυθμούς αύξησης έναντι του 2025, περίπου 8,6% και 13,2% αντίστοιχα.

Η αύξηση της επιβατικής κίνησης επιβραδύνθηκε τον Μάρτιο του 2026 σε σύγκριση με τους δύο προηγούμενους μήνες, εν μέσω της εντεινόμενης γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, η επιβατική κίνηση παρέμεινε αυξημένη κατά 3,8% σε σχέση με τα επίπεδα του 2025.

Η επίδραση των γεωπολιτικών εντάσεων συνεχίστηκε και τον Απρίλιο, με την αύξηση της επιβατικής κίνησης για τον συγκεκριμένο μήνα να επιβραδύνεται στο 1% σε σύγκριση με το 2025.

Η Εταιρεία συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα σχετικά με την έκταση και τη διάρκεια της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, διατηρεί την εκτίμησή της για αύξηση της επιβατικής κίνησης για το σύνολο του 2026 σε χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό.

Ανάλογη πορεία στο τετράμηνο και για την Fraport

Η επιβατική κίνηση στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια ανήλθε στο πρώτο τρίμηνο σε 2.327.447 επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 7,9%. Η ανάπτυξη αυτή υποστηρίχθηκε τόσο από την εγχώρια κίνηση (8,5%) όσο και από τη διεθνή (7,1%), με την πρόωρη περίοδο του Πάσχα να ενισχύει τη ζήτηση στο τέλος του τριμήνου.

Οι κύριοι οδηγοί της κίνησης ανά αεροδρόμιο συμπεριλαμβάνουν τη Θεσσαλονίκη. Το αεροδρόμιο Μακεδονία παρέμεινε ο ισχυρότερος κόμβος του δικτύου, με πάνω από 450.000 επιβάτες κατά το πρώτο δίμηνο, καταγράφοντας αύξηση 7,1%.

Σημαντική ήταν και η συνεισφορά από τα αεροδρόμια Χανίων και Ρόδου, τα οποία παρουσίασαν σταθερή άνοδο (15,3% και 4,7% αντιστοίχως τον Φεβρουάριο), διατηρώντας ενεργό το διεθνές αποτύπωμά τους κατά τους χειμερινούς μήνες. Η Σαντορίνη και η Κέρκυρα ξεχώρισαν με διψήφια ποσοστά αύξησης τον Μάρτιο (29,2% και 30,2%) λόγω της έναρξης των πτήσεων εξωτερικού.

Παρά τη θετική εικόνα, η αεροπορική κίνηση επηρεάστηκε σημαντικά από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή ειδικά τον Απρίλιο, καθώς οι ακυρώσεις πτήσεων από και προς το Ισραήλ οδήγησαν σε απότομη πτώση της σχετικής επιβατικής κίνησης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:43ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Συνελήφθησαν Τούρκοι με την κατηγορία «περί όπλων»

08:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μεσσηνία: Ρομά έκλεψε δύο αυτοκίνητα, εμβόλισε περιπολικό και συνελήφθη

08:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αεροδρόμια: Ανοδική αλλά με «αναταράξεις» η κίνηση στο 4μηνο - Απότομο «φρένο» στις διεθνείς αφίξεις Απριλίου

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Άγριος ξυλοδαρμός γυναίκας - Την ξυλοκόπησαν και την πέταξαν σε χαντάκι

08:28ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Ο «τρομακτικός» Γουεμπανιάμα «διέλυσε» τους Θάντερ – 1-0 οι Σπερς στη δεύτερη παράταση!

08:24ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Εγκρίθηκε το νομοσχέδιο για την αμυντική συνεργασία με την Ελλάδα

08:23ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Σοβαρές καταγγελίες για επαναλαμβανόμενο σχολικό εκβιασμό σε μαθητή ΑμεΑ

08:11ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Ο Σι είπε στον Τραμπ ότι ο Πούτιν ενδέχεται να «μετανιώσει» για την Ουκρανία

08:05ΥΓΕΙΑ

Τεστ αίματος δίνει ελπίδες για την πρόληψη του καρκίνου στο πάγκρεατος - Ο καθηγητής Αντώνης Βεζάκης μιλά για την πειραματική μέθοδο που εφαρμόζεται στο Αιρεταίειο νοσοκομείο

08:01ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις δεκαετίες αίματος στο Ρέθυμνο: Η βεντέτα που ξεκίνησε το 1994 και τελείωσε το 2023

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Audi A6 Allroad: Επιστρέφει με diesel και plug-in υβριδικές εκδόσεις

07:58ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Τρία τροχαία στην κάθοδο κι ένα στην άνοδο του Κηφισού - Πού αλλού έχει προβλήματα

07:56ΚΟΣΜΟΣ

Η κόλαση του Αφγανιστάν: Πουλάνε τα παιδιά τους για να επιβιώσουν - Μωρά πεθαίνουν από πείνα και ασθένειες

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Καταγγελίες για βιασμούς και επιθέσεις σε γνωστό ριάλιτι γάμων - Βίντεο

07:33ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Νεκρός 38χρονος μετά από παράσυρση

07:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσίπρας έρχεται, ο ΣΥΡΙΖΑ φεύγει;

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Πώς το Ιράν προσπαθεί να στήσει μία επιχείρηση εκμετάλλευσης των Στενών του Ορμούζ – Τι είναι το «Hormuz Safe»

07:18ΕΘΝΙΚΑ

Νέο βίντεο-γροθιά για τη Γενοκτονία των Ποντίων που συγκλονίζει: Όταν η μνήμη γίνεται ζωντανή κληρονομιά για τις σημερινές γενιές – Οι δημιουργοί μιλάνε στο Newsbomb

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Φονικό τροχαίο στην Ρόδο: «Μάνα και κόρη πήγαιναν μαζί για μπάνιο»

07:10ΜΑΝΤΕΙΟ

Στάση αναμονής από Μαξίμου για Καρυστιανού, Έρχεται ρωσικό κόμμα; Δεύτερος στο σεξ, Μετωπική στον ΣΥΡΙΖΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:02ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε σταματούν να ισχύουν οι παλιές- Τι θα συμβεί αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

11:27ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Tι δείχνουν για το φετινό καλοκαίρι - Ο πιο δύσκολος μήνας

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται τριήμερο με χαλάζι και καταιγίδες - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

11:54ΚΑΙΡΟΣ

El Niño: Επιβεβαίωση από την NOAA/CPC - Θα είναι το χειρότερο των τελευταίων 30 ετών

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Πώς το μακελειό στα Βορίζια οδήγησε στην οικογενειακή «μαφία» των εκβιασμών και των παράνομων επιδοτήσεων

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Όλα στα σκουπίδια - Οι Αμερικανοί πέταξαν τα δώρα των Κινέζων πριν μπουν στο Air Force One

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

07:33ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Νεκρός 38χρονος μετά από παράσυρση

07:56ΚΟΣΜΟΣ

Η κόλαση του Αφγανιστάν: Πουλάνε τα παιδιά τους για να επιβιώσουν - Μωρά πεθαίνουν από πείνα και ασθένειες

07:18ΕΘΝΙΚΑ

Νέο βίντεο-γροθιά για τη Γενοκτονία των Ποντίων που συγκλονίζει: Όταν η μνήμη γίνεται ζωντανή κληρονομιά για τις σημερινές γενιές – Οι δημιουργοί μιλάνε στο Newsbomb

07:08ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Τραγικός θάνατος για 33χρονη τουρίστρια – Την καταπλάκωσε ελέφαντας που πάλευε με άλλον ελέφαντα

08:01ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις δεκαετίες αίματος στο Ρέθυμνο: Η βεντέτα που ξεκίνησε το 1994 και τελείωσε το 2023

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Άγριος ξυλοδαρμός γυναίκας - Την ξυλοκόπησαν και την πέταξαν σε χαντάκι

05:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:52LIFESTYLE

«Σκάνε» μεταγραφές στην ψυχαγωγία – Μετά την Μπέττυ Μαγγίρα, «κλειδώνουν» Καραβάτου και Φερεντίνος

21:48ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νικητές των «Βραβείων Δημήτρης Χορν» και «Μελίνα Μερκούρη» οι Βασίλης Μπούτσικος και Έβελυν Ασουάντ

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Φονικό τροχαίο στην Ρόδο: «Μάνα και κόρη πήγαιναν μαζί για μπάνιο»

18:37LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Ποιος στρέφει το όπλο του στον Νικόλα;

21:41LIFESTYLE

Ένα λάθος στην κολονοσκόπηση της έκοψε την όρεξη για σεξ: Συγκλονίζει η διάσημη ηθοποιός Έιμι Σούμερ

07:58ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Τρία τροχαία στην κάθοδο κι ένα στην άνοδο του Κηφισού - Πού αλλού έχει προβλήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ