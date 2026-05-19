Αεροδρόμια: Ανοδική αλλά με «αναταράξεις» η κίνηση στο 4μηνο - Απότομο «φρένο» στις διεθνείς αφίξεις

Την επιβράδυνση στην αεροπορική κίνηση όλης της χώρας για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, ειδικά σε ότι αφορά τις αφίξεις από το εξωτερικό επιβεβαίωσαν και τα στοιχεία από τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της Fraport μετά από αυτά που δημοσίευσε το Ελ. Βενιζέλος.

Οι γεωπολιτικές εντάσεις που ξεκίνησαν τον Μάρτιο και κορυφώθηκαν τον Απρίλιο άφησαν το αποτύπωμά τους στα αποτελέσματα του πρώτου τετράμηνου που αν και σημείωσαν άνοδο σε σχέση με πέρυσι σημαδεύτηκαν από την πτώση των δύο τελευταίων μηνών.

Έτσι εκτός από το αεροδρόμιο της Αθήνας που ξεκίνησε στο πρώτο τρίμηνο συνολικά με αύξηση 8,1%, αλλά τον Μάρτιο η αύξηση περιορίστηκε στο 3,8% και τον Απρίλιο μόλις στο 1%, ήρθαν και τα στοιχεία της Fraport να δείξουν και αυτά την συγκεκριμένη τάση με αύξηση 7,9% στο τρίμηνο, αλλά μόλις 3,2% τον Απρίλιο.

Οι αναταράξεις από την κατάσταση στη Μέση Ανατολή φαίνονται ακόμα περισσότερο αν απομονώσουμε την διεθνή κίνηση Μαρτίου-Απριλίου τόσο στο ΔΑΑ όσο και στα περιφερειακά αεροδρόμια.

Έτσι στο Ελ. Βενιζέλος που είχε συνολική αύξηση κίνησης 1% τον Απρίλιο, οι διεθνείς μετακινήσεις σημείωσαν οριακή πτώση σε σχέση με πέρυσι (0,9%), ενώ στα αεροδρόμια της Fraport οι διεθνείς επιβάτες είχαν αύξηση 2,3%, όταν στο πρώτο τρίμηνο το ποσοστό ανόδου στην κίνηση από το εξωτερικό διαμορφώθηκε στο 7,1%.

Για να φανεί το «φρένο» στις συνολικές αφίξεις μετά την έναρξη του πολέμου αξίζει να σημειωθεί ότι το Ελ. Βενιζέλος είχε σημειώσει άνοδο τον Ιανουάριο 8,6% και τον Φεβρουάριο 13,2%, για να «προσγειωθεί» στο 1% του Απριλίου.

Υψηλές «πτήσεις» μέχρι να ξεσπάει ο πόλεμος

Κατά το 1ο Τρίμηνο, το οποίο παραδοσιακά αποτελεί το χαμηλότερο τρίμηνο του έτους από πλευράς επιβατικής κίνησης, το Αεροδρόμιο εξυπηρέτησε συνολικά 6,28 εκατ. επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 8,1% σε σύγκριση με το 1ο Τρίμηνο του 2025.

Η ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική του τελευταίου τριμήνου του 2025 συνεχίστηκε και κατά τους δύο πρώτους μήνες του έτους, με τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο να καταγράφουν υψηλούς ρυθμούς αύξησης έναντι του 2025, περίπου 8,6% και 13,2% αντίστοιχα.

Η αύξηση της επιβατικής κίνησης επιβραδύνθηκε τον Μάρτιο του 2026 σε σύγκριση με τους δύο προηγούμενους μήνες, εν μέσω της εντεινόμενης γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, η επιβατική κίνηση παρέμεινε αυξημένη κατά 3,8% σε σχέση με τα επίπεδα του 2025.

Η επίδραση των γεωπολιτικών εντάσεων συνεχίστηκε και τον Απρίλιο, με την αύξηση της επιβατικής κίνησης για τον συγκεκριμένο μήνα να επιβραδύνεται στο 1% σε σύγκριση με το 2025.

Η Εταιρεία συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα σχετικά με την έκταση και τη διάρκεια της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, διατηρεί την εκτίμησή της για αύξηση της επιβατικής κίνησης για το σύνολο του 2026 σε χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό.

Ανάλογη πορεία στο τετράμηνο και για την Fraport

Η επιβατική κίνηση στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια ανήλθε στο πρώτο τρίμηνο σε 2.327.447 επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 7,9%. Η ανάπτυξη αυτή υποστηρίχθηκε τόσο από την εγχώρια κίνηση (8,5%) όσο και από τη διεθνή (7,1%), με την πρόωρη περίοδο του Πάσχα να ενισχύει τη ζήτηση στο τέλος του τριμήνου.

Οι κύριοι οδηγοί της κίνησης ανά αεροδρόμιο συμπεριλαμβάνουν τη Θεσσαλονίκη. Το αεροδρόμιο Μακεδονία παρέμεινε ο ισχυρότερος κόμβος του δικτύου, με πάνω από 450.000 επιβάτες κατά το πρώτο δίμηνο, καταγράφοντας αύξηση 7,1%.

Σημαντική ήταν και η συνεισφορά από τα αεροδρόμια Χανίων και Ρόδου, τα οποία παρουσίασαν σταθερή άνοδο (15,3% και 4,7% αντιστοίχως τον Φεβρουάριο), διατηρώντας ενεργό το διεθνές αποτύπωμά τους κατά τους χειμερινούς μήνες. Η Σαντορίνη και η Κέρκυρα ξεχώρισαν με διψήφια ποσοστά αύξησης τον Μάρτιο (29,2% και 30,2%) λόγω της έναρξης των πτήσεων εξωτερικού.

Παρά τη θετική εικόνα, η αεροπορική κίνηση επηρεάστηκε σημαντικά από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή ειδικά τον Απρίλιο, καθώς οι ακυρώσεις πτήσεων από και προς το Ισραήλ οδήγησαν σε απότομη πτώση της σχετικής επιβατικής κίνησης.

