Γαλλία: Αεροπορικές εταιρείες ακυρώνουν πτήσεις λόγω φόβων για ελλείψεις στην κηροζίνη

Αεροπορικές εταιρείες στη Γαλλία ακυρώνουν πτήσεις λόγω φόβων για ελλείψεις στην κηροζίνη κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, συνέπεια του πολέμου στο Ιράν.

Στις 6 Μαΐου, υπουργοί της γαλλικής κυβέρνησης θα συναντηθούν με εκπροσώπους των αεροπορικών εταιρειών με στόχο να καθησυχάσουν τις ανησυχίες τους έναντι του κινδύνου να υπάρξουν στα γαλλικά αεροδρόμια.

Όπως αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης, αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους όπως η Ryanair, η Transavia, η Volotea κ.α. έχουν ήδη αρχίσει να ακυρώνουν κάποιες από τις πτήσεις τους των ερχόμενων μηνών.

Ειδικότερα η Transavia, θυγατρική των AirFramce-KLM, ακύρωσε το 2% των πτήσεων που είχε προγραμματίσει για τον Μάιο και τον Ιούνιο, ενώ άλλες αεροπορικές εταιρείες προχωρούν σε σημαντικές αυξήσεις των τιμών των εισιτηρίων τους.

Από την πλευρά του, ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα κατά τον μήνα Μάιο ενώ υπουργοί της γαλλικής κυβέρνησης βεβαιώνουν ότι τα υπάρχοντα αποθέματά αρκούν για τουλάχιστον τρεις ακόμη μήνες.

