Φάμελλος: «Καμία συναίνεση» στην αναθεώρηση του Συντάγματος με την παρούσα κυβέρνηση

Το Σύνταγμα «πρέπει να υπηρετεί την κοινωνία, και αυτό θα επιτευχθεί μόνο όταν μία προοδευτική κυβέρνηση αντιστοιχεί σε ένα ριζοσπαστικό, καινοτόμο, ελπιδοφόρο πρόγραμμα, αλλά και στην κοινωνική βούληση», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος 

Αντώνης Ρηγόπουλος

Φάμελλος: «Καμία συναίνεση» στην αναθεώρηση του Συντάγματος με την παρούσα κυβέρνηση
Eurokinissi
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  • Ο Σωκράτης Φάμελλος κατήγγειλε ότι η κυβέρνηση χρησιμοποιεί τη διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης ως πολιτικό εργαλείο και δεν τηρεί τις βασικές συνταγματικές αρχές.
  • Ο ΣΥΡΙΖΑ
  • Προοδευτική Συμμαχία δεν θα συμβάλει στη διαμόρφωση πλειοψηφίας 180 βουλευτών για την αναθεώρηση του Συντάγματος στην παρούσα Βουλή.
  • Ο Φάμελλος ζήτησε ενίσχυση του κράτους δικαίου, ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και συνταγματική θωράκιση των Ανεξάρτητων Αρχών.
  • Κατήγγειλε παραβιάσεις όπως οι υποκλοπές και την έλλειψη δικαιοσύνης, επιμένοντας στην προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών.
  • Ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει την απεξάρτηση της διαδικασίας ελέγχου και δίωξης υπουργών από κυβερνητικές πλειοψηφίες και εκδημοκρατισμό της λειτουργίας της Δικαιοσύνης.
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Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Σωκράτης Φάμελλος κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση, υποστηρίζοντας ότι η διαδικασία εργαλειοποιείται πολιτικά και δεν μπορεί να προχωρήσει με όρους ουσιαστικής συναίνεσης όσο, όπως είπε, η κυβέρνηση παραβιάζει θεμελιώδεις συνταγματικές αρχές.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία αναγνώρισε τη σημασία της διαδικασίας, τονίζοντας ότι «η συζήτηση για την Αναθεώρηση του Συντάγματος είναι μια κορυφαία διαδικασία με πολύ μεγάλη, δημοκρατική και ουσιαστική σημασία. Θα έπρεπε να αξιοποιεί την εμπειρία εφαρμογής του Συντάγματος για να δυναμώσει την Ελληνική Δημοκρατία, να ενισχύσει δηλαδή τα δικαιώματα των πολιτών». Ωστόσο, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιλέγει διαδικασίες εξπρές και επιδιώκει να μετατρέψει τη συνταγματική αναθεώρηση σε πολιτικό εργαλείο.

Όπως ανέφερε, «θέλετε να μετατρέψετε τη διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης σε ένα προεκλογικό εργαλείο, ένα μέσο για να στρέψετε τη συζήτηση μακριά από τον ορυμαγδό των σκανδάλων της κυβέρνησής σας. Γιατί βρισκόμαστε σε μια κρίση αξιοπιστίας της κυβέρνησης, μια οξεία κυβερνητική κρίση».

Μεγάλο μέρος της ομιλίας του αφιερώθηκε σε καταγγελίες για παραβιάσεις του Συντάγματος και του κράτους δικαίου. Ο κ. Φάμελλος αναφέρθηκε στις υποκλοπές, στη λειτουργία των Ανεξάρτητων Αρχών, στις προανακριτικές επιτροπές και στη Δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ότι «είναι τεράστιο πλήγμα να αισθάνεται ο πολίτης ότι δεν υπάρχει Δικαιοσύνη στη χώρα μας ή ότι η ηγεσία της Δικαιοσύνης υπηρετεί την εκάστοτε κυβέρνηση».

Στο ίδιο πλαίσιο επέμεινε στην ανάγκη ενίσχυσης της προστασίας του απορρήτου των επικοινωνιών, σημειώνοντας ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επιμένει να διασφαλιστεί επί της ουσίας το συνταγματικά κατοχυρωμένο απαραβίαστο των επικοινωνιών και κάθε πολίτης να έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται από την ΕΥΠ γιατί παρακολουθείται».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ξεκαθάρισε ότι το κόμμα του δεν πρόκειται να συμβάλει στη διαμόρφωση πλειοψηφίας 180 βουλευτών για την αναθεώρηση άρθρων του Συντάγματος στην παρούσα Βουλή. «Μην αναμένετε, λοιπόν, συναινέσεις σε αυτή τη διαδικασία. Τις έχετε ήδη ναρκοθετήσει. Δεν θα συμβάλουμε στη διαμόρφωση πλειοψηφίας των 180 ψήφων σε κανένα άρθρο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, τις οποίες χαρακτήρισε «άτολμες», «συντηρητικές» και «αντιλαϊκές», εστιάζοντας ιδιαίτερα στις αλλαγές που προτείνονται για το άρθρο 16 και το άρθρο 86. Για το τελευταίο υποστήριξε ότι «μιλάτε για Αναθεώρηση του άρθρου 86, ενώ το εκμεταλλεύεστε επανειλημμένα για να καλύψετε υπουργούς σας και να μη γίνει έρευνα για τυχόν αδικήματα».

Αναπτύσσοντας τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τη συνταγματική αναθεώρηση, έθεσε ως βασικές προτεραιότητες την ενίσχυση του κράτους δικαίου, την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, τη συνταγματική θωράκιση των Ανεξάρτητων Αρχών, την προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων, τη στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας, την κατοχύρωση πολιτικών στέγασης και την ενίσχυση της άμεσης δημοκρατίας.

Όπως σημείωσε, «στο άρθρο 86 πρέπει να απεξαρτηθεί η διαδικασία ελέγχου και δίωξης υπουργών από την κυβερνητική πλειοψηφία. Έτσι μόνο μπορούμε να έχουμε και αξιοπιστία αλλά και απόδοση ευθυνών και δικαιοσύνης», ενώ πρόσθεσε ότι απαιτείται «ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της, αλλά και εκδημοκρατισμός στη λειτουργία της».

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Φάμελλος τόνισε ότι «δεν πρέπει το Σύνταγμα να υπηρετεί τις κυβερνητικές επιδιώξεις και τις μεθοδεύσεις των ελίτ. Πρέπει να υπηρετεί την κοινωνία, και αυτό θα επιτευχθεί μόνο όταν μία προοδευτική κυβέρνηση αντιστοιχεί σε ένα ριζοσπαστικό, καινοτόμο, ελπιδοφόρο πρόγραμμα, αλλά και στην κοινωνική βούληση».

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