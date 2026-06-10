Τελεσίγραφο Πολάκη σε Φάμελλο: Μπάσταρδη κατάσταση, να φέρει συμφωνία με Τσίπρα σε 10 μέρες

Snapshot Ο Παύλος Πολάκης κάλεσε τον Σωκράτη Φάμελλο να φέρει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα μέσα σε 10 ημέρες, αλλιώς θα υπάρξουν εξελίξεις.

Ο Πολάκης υποστηρίζει ότι υπάρχει κρυφή συμφωνία που δεν αναγνωρίζεται δημόσια και χαρακτηρίζει λάθος τη στήριξη άλλου κόμματος χωρίς διαπραγμάτευση.

Ζητά από τον Φάμελλο να παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις και να ενημερώσει για την πορεία της διαπραγμάτευσης με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία, προτείνει συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής για να αξιολογηθούν τα δεδομένα. Snapshot powered by AI

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο Παύλος Πολάκης κατά του Σωκράτη Φάμελλου, έπειτα και από την επεισοδιακή Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Μιλώντας στον τηλεοπτικός σταθμό OPEN και την εκπομπή «10 Παντού», ο κ. Πολάκης κάλεσε τον Σωκράτη Φάμελλο «να φέρει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα μέσα στις επόμενες 10 ημέρες, αλλιώς θα έχουμε εξελίξεις.

«Να φέρει μέσα στις επόμενες 10 ημέρες συμφωνία ο Φάμελλος»

Ο ίδιος, σε πολύ έντονο τόνο ανέφερε πως θεωρεί ότι «έχει υπάρξει συμφωνία που δημοσίως δεν την παραδέχεται κανείς, αλλιώς η απόφαση [σ.σ της Κεντρικής Επιτροπής] είναι επίδειξη δουλικότητας».

«Δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο να λέει ο πρόεδρος ενός κόμματος ότι στηρίζει ένα άλλο κόμμα. Το θεωρώ βαθιά λάθος αυτό», είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Πολάκης και συνέχισε:

«Δεν κάνω το αστυνομικό ρεπορτάζ αλλά είναι προφανές ότι δεν μπορείς να διατυπώνεις ότι στηρίζεις άλλο κόμμα και την ίδια στιγμή να μην έχει υπάρξει κάποια συνεννόηση και την ίδια στιγμή να βγαίνει η Κουφονικολάκου ότι δεν θέλουμε συνεργασίες».

«Ο Φάμελλος μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής πρέπει να φέρει συμφωνία με τον Τσίπρα, να μας πει τι γίνεται. Το στηρίζω ένα κόμμα σημαίνει ότι έχω διαπραγματευτεί, έχω βάλει κάτω τις προτάσεις και τις θέσεις- γιατί εγώ δεν έχω δει θέσεις του Αλέξη Τσίπρα. Να φέρει μέσα στις επόμενες 10 ημέρες συμφωνία ή διαπραγμάτευση με την ΕΛΑΣ του Τσίπρα», ανέφερε και συνέχισε:

«Αν δεν φέρει δεν μπορεί να συνεχίσει να υφίσταται η μπάσταρδη κατάσταση. Αν δεν την φέρει, να υπάρξει συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής και να συνεκτιμηθούν τα δεδομένα» .

Ο ίδιος σημείωσε πως «ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κατέβει στις επόμενες εκλογές με ενωτικό ψηφοδέλτιο των δυνάμεων που θέλουν και μπορούν εάν δεν τελεσφορήσει η διαπραγμάτευση με την ΕΛΑΣ. Δεν νομίζω ότι μπορεί να οδηγηθεί μιας τέτοιας προσπάθειας ο Φάμελλος, έχει άλλη πολιτική άποψη».

«Δεν διαλύονται τα ιστορικά κόμματα επειδή κάποιοι το πήραν απόφαση. Επειδή παραιτήθηκε ο Τσίπρας, πρέπει να παραιτηθεί το σύμπαν, να κατεβάσει τα παντελόνια του και να πάει;» υπογράμμισε ο βουλευτής Χανίων.

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