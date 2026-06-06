ΣΥΡΙΖΑ: Με ευρεία πλειοψηφία πέρασε η πρόταση Φάμελλου στην ΚΕ - «Ναι» στη συμπόρευση με Τσίπρα

Με ποσοστό που άγγιξε το 75%, εγκρίθηκε από το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ η πρόταση του Σωκράτη Φάμελλου για πολιτική συμπόρευση με το κόμμα «ΕΛΑΣ», το οποίο έχει ιδρύσει ο Αλέξης Τσίπρας.

Κατά τη δευτερολογία του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απέρριψε το σύνολο των τροπολογιών που κατατέθηκαν. Αν και εμφανίστηκε θετικός ως προς το περιεχόμενο της τροπολογίας που κατέθεσε η ομάδα των «8», υποστήριξε ότι οι βασικές της θέσεις καλύπτονται ήδη από το κείμενο της υπό συζήτηση απόφασης.

Συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική συμμαχία. Σάββατο 6 Ιουνίου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI) Eurokinissi

Αντίθετα, απέρριψε χωρίς επιφυλάξεις την τροπολογία που κατέθεσαν οι Παύλος Πολάκης, Νίκος Παππάς και Ρένα Δούρου, ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν υπάρχει χώρος για plan B». Όπως ανέφερε, η εισήγηση που τέθηκε προς ψήφιση περιλαμβάνει ήδη συγκεκριμένο οδικό χάρτη και σαφές προγραμματικό πλαίσιο.

Αναφερόμενος στην πρόταση των «8», σημείωσε ότι, παρότι δεν διαφωνεί με το περιεχόμενό της, θεωρεί πως το κόμμα οφείλει να κινηθεί με μεγαλύτερη τόλμη, γεγονός που, όπως εξήγησε, τον οδήγησε στην απόρριψή της.

Συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική συμμαχία. Σάββατο 6 Ιουνίου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI) Eurokinissi

Σε σχέση με την τροπολογία των Πολάκη, Παππά και Δούρου, έθεσε το ερώτημα γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να επανέλθει σε μια πρόταση που είχε ήδη απορριφθεί από την Κεντρική Επιτροπή τον περασμένο Μάρτιο. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη πρόταση ανοίγει ζήτημα ηγεσίας, κάνοντας λόγο για αδύναμη τεκμηρίωση των επιχειρημάτων που τη συνοδεύουν.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο Σωκράτης Φάμελλος υπογράμμισε ότι η ουσιαστική αριστερή απάντηση βρίσκεται στην ανάληψη πρωτοβουλιών που θα οδηγήσουν στην πολιτική ανατροπή της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική συμμαχία. Σάββατο 6 Ιουνίου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI) Eurokinissi

«Παραμένουμε στο κόμμα, δεν το χαρίζουμε σε κανέναν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παύλος Πολάκης αποχωρώντας από το κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

Συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική συμμαχία. Σάββατο 6 Ιουνίου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI) Eurokinissi

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