Ρένα Δούρου προς Φάμελλο: Χρειάζεται καθαρός οδικός χάρτης – Δεν μας αξίζει να μας πετάτε στα σκυλιά

Σαφείς αιχμές για το κλίμα που επικρατεί στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ άφησε η Ρένα Δούρου κατά την παρέμβασή της στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, εκφράζοντας έντονο προβληματισμό για την πορεία της παράταξης και ζητώντας συγκεκριμένες πρωτοβουλίες από τον πρόεδρο, Σωκράτη Φάμελλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώην περιφερειάρχης Αττικής μίλησε για σοβαρό έλλειμμα εμπιστοσύνης στο εσωτερικό του κόμματος, υποστηρίζοντας ότι το τελευταίο διάστημα έχουν ενισχυθεί οι ανησυχίες για την πολιτική κατεύθυνση που ακολουθείται. Παράλληλα, κάλεσε την ηγεσία να παρουσιάσει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα και έναν συγκεκριμένο «οδικό χάρτη», προκειμένου να διαλυθούν οι φόβοι όσων θεωρούν ότι οδηγείται σε διαδικασίες αποδυνάμωσης ή ακόμη και «αυτοδιάλυσης» του ΣΥΡΙΖΑ.

Η Ρένα Δούρου υπογράμμισε ότι τα κορυφαία όργανα του κόμματος δεν μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις με βάση δημοσκοπήσεις ή δημοσιεύματα, τονίζοντας πως οι πολιτικές επιλογές πρέπει να στηρίζονται σε συλλογικές αποφάσεις και ξεκάθαρες προγραμματικές θέσεις.

Αναφερόμενη στις συζητήσεις για συνεργασίες και ευρύτερα πολιτικά σχήματα, ξεκαθάρισε ότι η υποστήριξη ενός ενωτικού εγχειρήματος δεν συνεπάγεται αντιπαράθεση με την Ενωτική Λαϊκή Αριστερά (ΕΛ.Α.Σ.), ενώ τάχθηκε υπέρ μιας προγραμματικής σύγκλισης που θα βασίζεται σε πολιτικές θέσεις και όχι σε προσωπικές αναφορές ή «πιστοποιητικά» στήριξης προς τον Αλέξη Τσίπρα.

Η ίδια εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτική απέναντι στις εσωκομματικές αντιπαραθέσεις των τελευταίων μηνών, σημειώνοντας ότι η συζήτηση δεν μπορεί να εξαντλείται στο ποιος βρίσκεται πιο κοντά ή πιο μακριά από τον πρώην πρωθυπουργό, αλλά πρέπει να επικεντρώνεται στις πολιτικές προτεραιότητες και στην ανασυγκρότηση του χώρου.

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, απηύθυνε έκκληση προς τον Σωκράτη Φάμελλο να αποδεχθεί την τροπολογία που έχει κατατεθεί και να προχωρήσει άμεσα η υλοποίησή της, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά το κόμμα κινδυνεύει να οδηγηθεί σε ακόμη μεγαλύτερη εσωστρέφεια.

«Είναι η τελευταία ευκαιρία να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Διαφορετικά, μας πετάτε όλους στα σκυλιά. Και δεν μας αξίζει», φέρεται να ανέφερε χαρακτηριστικά.